UBOJICA TRUDNICE PROGOVORIO! Otkrio zašto je pobjegao policiji: Evo kakve emocije su ga svladale!

Autor: Dnevno

“Već trinaest mjeseci sam zatvoren i jako mi je teško tako provoditi dane u ćeliji. Nakon tog emotivnog susreta sam odlučio pobjeći, rekao je policajcima bjegunac Branimir Čaleta nakon što su ga ponovno uhitili. Dodao je i kako su mu policajci stavili lisice, ali ih je odbacio tijekom bijega, javlja Slobodna Dalmacija.

Branimir Čaleta, osumnjičen za ubojstvo trudne djevojke, jučer je pobjegao pravosudnim policajcima oko podne i policija je za njim tragala cijeli dan. Ponovno je uhićen oko 20:30 sati u blizini benzinske crpke na Putu Supavla, u blizini Poljuda, a policajcima je rekao da uopće nije planirao bježati.

“Sve me slomilo, taj dan sam u sudnici vidio roditelje i to me slomilo, a ja sam ipak već trinaest mjeseci zatvoren i jako mi je teško tako provoditi dane u ćeliji. Nakon tog emotivnog susreta sam odlučio pobjeći. Ne, nije točno da mi policajci nisu stavili lisice na ruke, to je apsolutna izmišljotina! Oni su lisice stavili na moje ruke, a ja sam ih već u toku bijega odbacio, i to prije nego sam došao na Tursku kulu”, rekao je policajcima Čaleta, prenosi Slobodna Dalmacija.