UBOJICA DJECE PREBAČEN U ZATVORSKU BOLNICU: Strogo ga kontroliraju liječnici i policija

Autor: M.P.

Harald Kopitz, 56-godišnji austrijski državljanin s boravištem u Hrvatskoj, kojeg se tereti da je prošlog mjeseca u stanu u zagrebačkim Mlinovima ubio svoje troje djece, neko je vrijeme boravio u samici u Remetincu, a zatim je prebačen na odjel psihijatrijske zatvorske bolnice u zagrebačkoj Svetošimunskoj.

Tamo se nalazi pod strogom kontrolom, piše 24sata.

Kopitz se, nakon strašnog čina, pokušao ubiti popivši veću količinu psihofarmaka. Te je kobne večeri, oko ponoći, na svom Facebooku objavio status koji se kasnije tumačio kao oproštajno pismo, a ljudi koji su to vidjeli alarmirali su policiju.

Jutarnji list navodi da se Kopitz nalazi na odjelu psihijatrije, u sobi je sam, a nadziru ga liječnici i pravosudna policija. Njegov odvjetnik po službenoj dužnosti, Marko Ivica, još se nije čuo s njim.

“Obaviješten sam da je u Bolnici za osobe lišene slobode, ali još se nisam čuo s njim. Iz policije su me zvali da bi kroz dan ili dva trebala ponovno biti pretraga stana ili očevid u Mlinovima na kojem bi on trebao prisustvovati, ali to treba vidjeti s bolnicom”, rekao je njegov odvjetnik po službenoj dužnosti, Marko Ivica, za Jutarnji.