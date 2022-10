‘UBIT ĆU TE I ZADAVITI GOLIM RUKAMA’ Slučaj koji je prije sedam godina digao Hrvatsku na noge sada dobio epilog: ‘Kriv je’, kaže sud

Karlovački poduzetnik Predrag Pavlić sada je i pravomoćno proglašen krivim zbog prijetnji ubojstvom svojem bivšem zaposleniku Willemu van den Aaycku, a drugostupanjskom presudom na Županijskom sudu u Varaždinu je nakon sedam godina okončan slučaj koji je u ono vrijeme izazvao veliku pažnju medija.

U listopadu 2015. godine je vozač kamiona u njegovom prijevozničkom poduzeću Renato PP (koje je u međuvremenu likvidirano), revoltiran odnosom poslodavca i neuplaćenim sredstvima za troškove na putu, parkirao kamion na mostu u Murskom Središću i tako blokirao prometnicu, ali i obližnji granični prijelaz prema Republici Sloveniji, Mursko Središće – Petišovci zbog čega se stvorila prometna kolona kroz cijeli grad.

Radnik je ključeve bacio u rijeku pa radnicima Renata PP, koji su došli pomaknuti kamion, to nije bilo nimalo lako. Nisu vozilo mogli pokrenuti rezervnim ključevima, pa su morali angažirati vučnu službu, piše Jutarnji list.





Ljut jer mu nisu uplatili novac za hranu

Policiji je rekao kako je ljut zato što mu tvrtka nije uplatila novac za hranu nakon što je na terenu ostao dulje od očekivanoga. Rekao je da ga je nakon svega nazvao poslodavac Pavlić i rekao mu: “Ubit ću te i zadaviti golim rukama”. Nakon telefonskog poziva radnik je otišao u policijsku postaju i prijavio prijetnje ubojstvom koje su sad dobile potvrdu i na sudu.

Naime, Županijski sud je potvrdio odluku prvostupanjskog suda o Pavlićevoj krivnji, no izmijenio je onu o visini kazne. Ona je trebala biti novčana u iznosu od njegovih 40 dnevnih dohodaka, odnosno 9-300 kuna, ali je pretvorena u uvjetnu s rokom kušnje od dvije godine. U žalbi koju je sud djelomično prihvatio je naglašeno kako je radnik počinio niz povreda iz radnog odnosa te izazvao međunarodni incident, no za sud je to bilo nebitno u utvrđivanju krivnje za prijetnje ubojstvom.

“Prvostupanjski sud prihvatio je iskaz oštećenika da mu je okrivljenik tom prilikom i prijetio govoreći da će ga ubiti i zadaviti golim rukama, što je s obzirom na okolnosti i na situaciju u kojoj se okrivljenik zatekao prihvatljivo i ovom drugostupanjskom sudu. Dakle, okrivljenik je očito bio iznerviran i izrevoltiran ponašanjem oštećenika te je reagirao počinjenjem kaznenog djela prijetnje smrću spram oštećenika. Je li se od tih prijetnji oštećenik uznemirio i jesu li iste kod njega izazvale strah, u konkretnom slučaju je nevažno. Bitno je mogu li takve prijetnje (reći nekome da ćeš ga ubiti i zadaviti golim rukama) kod drugoga izazvati opravdani strah za njegov život, a što je po mišljenju i prvostupanjskog, a i drugostupanjskog suda, realno moguće”, naveli su na sudu obrazlažući svoju presudu.

Na sudu su zaključili kako će uvjetna kazna odvratiti okrivljenika od počinjenja novih kaznenih djela, jer je ovo počinio iz revolta, vodi uredan obiteljski život i od ranije je kazneno nekažnjavan.