UBIO DJEVOJČICU NEVENU I IZBO JOJ MAJKU! U kući strave živi petero mališana, skrivali su se pod krevetom dok je mahnitao nožem: ‘Dolazio im je svaki dan, pili su kavu’

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Stojan Ilić (38) iz Ripnja jučer je uhićen zbog sumnje da je nožem ubio djevojčicu Nevenu P. (16) i ranio njenu majku, baku i strica, pišu srpski mediji.

Prvo je otišao u kuću u kojoj živi petero djece pa ranio majku, baku i strica nesretne djevojčice, da bi onda sjeo u svoj automobil “polo” i odvezao se.

Na putu je naišao na Nevenu i njenog brata i rekao im da uđu u auto. Kad su doli do središta Ripnja, dječaku je rekao da ode do trgovine, a čim je izašao iz vozila, dao je gas i Nevenu odvezao u nepoznatom smjeru.





Utrčao u kuću s nožem

Mlađa sestra (12) ubijene Nevene rekla je da je Stojan utrčao u kuću s nožem, bacio njezinu majku na pod i počeo je bosti.

“Onda je udario baku u glavu. Stric je bio vani, utrčao je u kuću, a Stojan ga je ubo nožem u rame i onda krenuo za mnom. Ostala su se djeca sakrila pod krevet. Pala sam, a on je ušao u auto i počeo me loviti. Jedva sam utekla babi Živki, a on je odjurio gore. Zatim sam se vratio po mamu, baku i ujaka. Mama je sva krvarila, a baka se tresla. Zvali smo Hitnu pomoć i policiju i oni su došli”, rekla je.

Susjeda je kazala kako je Stojan vozio Nevenu i njenog brata da kupe baterije.

“Dok je brat bio u trgovini, iskoristio je to i odvezao Nevenu do mjesta gdje ju je ubio. Navodno je cijelo vrijeme imao nož u rukavu”, rekla je.

Tijelo nesretne djevojke pronađeno je oko kilometar od njene kuće. Prema pričama mještana, Stojan ju je ubio nožem i izbacio iz auta.

Ubojica djeda odvezao na autobus za Beograd

Policiji je trebalo samo sat vremena da pronađe Stojana koji je prvo mahao nožem kojim je počinio masakr i prijetio policajcima iz automobila, no kasnije se predao.









Obitelj iz Ripnja koju je Stojan napao prije pet godina dobila je kuću u velikoj humanitarnoj akciji koju je organizirala organizacija “Srbi za Srbe”. Tamo je nesretna djevojka živjela s bratom i tri sestre, majkom, stricem i bakom.

Dok se u njihovoj kući odvijala prava drama, djed ubijene djevojčice bio je u gradu, a na autobus za Beograd odveo ga je upravo Stojan.

“Ništa mi nije rekao u autu. Sve je bilo normalno. Vratio se, popili su kavu, a što je poslije bilo, ne znam. Bio sam u grad” kaže djed Nenad koji je za užas koji se dogodio u njegovoj kući čuo kad je izašao iz autobusa.









Nekoliko se puta pokušao objesiti

“Odmah sam došao kući. Čuo sam da ga je policija negdje uhvatila, ne znam gdje. Da je on ovdje, a ima 100 policajaca, ubio bih ga. Ne mogu ništa drugo da kažem”, rekao je Nenad i dodao da nikada prije nisu imali problema sa pomahnitalim ubojicom.

Mještani Ripnja kažu i da je Stojanova kći išla u razred sa ubijenom djevojčicom, te da su bile najbolje prijateljice. Za njega nemaju riječi hvale. Jedan susjed kaže da se Stojan nekoliko puta pokušao objesiti te da je stalno plakao da se želi ubiti.

“Od malena je bio čudan i psihički nestabilan! Bio je u zatvoru, mislim zbog tučnjave ili tako nešto. Dolazio im je svaki dan, pili su kavu! Oženjen je, ali ne živi s tom ženom. Živio je u kući s braćom, imao je svoju sobu”, kaže susjeda Slavica.