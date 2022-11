UBIO BRATA ROĐENOGA KAO ZLOTVORA! Nogom od stola izmlatio Nikolu (30) do smrti, cure potresni detalji: ‘Puno su pili i stalno se tukli, ali nitko nije očekivao ovo’

Autor: D.V

U malenom selu u susjednoj Srbiji odigrao se stravičan zločin, a prolila se obiteljska krv.

Naime, u mjestu Topola, 80-ak kilometara od Beograda, Slobodan (33) je ubio svog rođenog brata Nikolu (30) i to na spavanju.

Srbijanski mediji pišu kako je nesretnika napao nogom od stola te ga je mlatio sve dok nije izdahnuo.





Redovito se tukli i pili

Motiv ubojstva su navodno narušeni obiteljski odnosi, a osumnjičeni muškarac je nakon zločina pozvao policiju, prijavio da je ubio brata i pričekao dolazak patrole u dvorištu obiteljske kuće.

Susjedi su rekli kako su Slobodan i Nikola godinama u sukobu, a užasu je kumovao alkohol.

“Slobodan je ubio Nikolu! Svi smo u šoku i ne možemo vjerovati da se to dogodilo. Njih dvojica su se redovito tukla, to je već bilo opće poznato. Međutim, obojica su bili i alkoholičari… Puno su pili! Nije iznenađenje da napadnu jedan drugog, ali nismo očekivali da je moglo doći do ovakve tragedije”, ispričao je poznanik obitelji.