‘UBILI GA OD BATINA’, bio u komi, a danas je slijep! Napadači se nisu ispričali, a jedan od njih pjeva na TV-u i gradi karijeru!

Gotovo dvije i pol godine prošlo je od nemilog događaja kojeg Ivan Mikuljan sigurno neće zaboraviti dok je živ. Nekad prespektivnom i sretnom mladiću, 27. kolovoza 2018. tama je u crno zavila sve planove koje je tada imao. Ali doslovno u crno kada su ga u središtu Vinkovaca brutalno pretukla četvorica mladića, a jedan od brutalnih napadača je i Domagoj Culej, sin bivšeg HDZ-ovog saborskog zastupnika Steve Culeja.

Radovao se malim stvarima, pomagao obitelji

Luki Miškulinu, koji je Ivanu zadao kobni udarac šakom u glavu od kojeg je oslijepio, još uvijek suđenje nije počelo, iako se to trebalo dogoditi u utorak na Općinskom sudu u Vukovaru, ali je početak odgođen jer se Miškulin nije pojavio na sudu.

Do tog crnog datuma, Ivan je bio mladić koji se radovao malim stvarima svakodnevnim stvarima uobičajenima za život u ruralnoj sredini, pomaganju obitelji u obradi nekoliko jutara zemlje, jahanju svoje kobile Sante, obiteljskim druženjima s ocem Ivanom, bratom Đurom, stricem Antom i njegovom obitelji s kojima dijele kućanstvo. Kao završeni automehaničar očekivao je i da bi mu uskoro mogli ponuditi stalni posao, čime bi riješio i važno egzistencijalno pitanje, doznaje Jutarnji.

Ivan 100-postotni invalid, a napadač pjeva u showu!

Iako su mu tada liječnici davali male šanse da će preživjeti, ovaj mladić je neizmjerno zahvalan na novoj prilici za život, i sasvim je razumljivo da mu je najveća želja da ponovo progleda pa da sam prošeta andrijaševačkim sokacima, proveze traktor njivama, projaše po lenijama i livadama na svojoj Santi… Da se ponovno zaposli, da mu se vrati mladost koja mu je tako okrutno oduzeta.

Luka Miškulin je u međuvremenu nastupio u pjevačkom natjecanju Zvezde Granda u Srbiji, gdje je članica žirija Jelena Karleuša upravo Miškulina odabrala za svog favorita. Miškulin je u Beograd stigao u pratnji oca Darija, a koji je šef granične policije na Bajakovu. Na suđenje Miškulin nije mogao doći, a drugi pokušaj zakazan je za 12. veljače. Nada se nada da će ovaj put doći svi koji moraju, pa da i taj proces napokon počne i da se jednom zauvijek završi.

“Znam da meni nikakva sudska odluka neće vratiti vid, ali želim da to napokon počne, jer su dvije i pol godine prošle otkako se to dogodilo, a pravda za moje ozljeđivanje još nije zadovoljena. Nadam se samo da i na sljedećim raspravama neće biti nekog izmotavanja, da opet neće netko izostati, pa da se to unedogled razvlači. Ostao sam bez vida i samo tražim da se onoga tko je za to odgovoran primjereno kazni. Mislim da ne tražim previše”, kaže Ivan kojem u svemu pomaže mlađi brat Đuro i stric.









“Da mi nije obitelji i brata, ne znam kako bih sve ovo izdržao. On je tu cijelo vrijeme za mene, uz njegovu pomoć mogu prošetati po selu, iako iskreno i ne idem nigdje previše, a pogotovo sada u vrijeme pandemije, ali što god mi treba brat je tu da mi pomogne”, nastavlja nesretni mladić.

O događaju koji ga je učinio 100-postotnim invalidom ne želi puno govoriti, te kaže da se većine toga i ne sjeća.

“Popili smo piće u jednom kafiću i krenuli pješice prema parkiralištu, gdje je po nas trebao doći prijatelj s automobilom. Odjednom su se pojavili neki tipovi, zatrčali prema nama, nisam se ni snašao kada sam dobio udarac u glavu i samo sam pao na beton. Sljedeće čega se sjećam bile su prostorije vinkovačke bolnice, gdje sam na kratko došao k svijesti. Tamo sam čuo da će me premjestiti u Osijek. Netko je čak rekao i da ću vjerojatno za par sati umrijeti, ne znajući da ja to čujem. Ubrzo sam pao u komu, nakon čega mi je u sljedeća tri mjeseca život doslovno svakoga dana visio o tankoj niti. Zašto su nas napali, ja niti danas ne znam. Poslije sam čuo da je ta tučnjava bila dogovorena zbog nečega što se navodno nekoliko dana ranije dogodilo u Rokovcima, ali ja o tome nisam ništa znao, jer da jesam, sigurno ne bih išao te noći u Vinkovce”, istaknuo je Mikuljan.

Sramotan iznos novaca, suđenja još nema









Podsjetimo, Ivan je slomljena i jagodična kost, ozlijeđen mu je i lijevi maksilarni sinus, te je imao nekoliko krvarenja u mozgu, koji mu je natekao. U KBC-u Osijek je dva puta operiran u predjelu mozga, a nakon toga je stavljen u induciranu komu. Tamo je ostao do sredine rujna, a nakon toga je prebačen u Opću županijsku bolnicu Vinkovci. Prije toga u Osijeku su ga pokušali probuditi iz kome, ali nisu uspjeli, a kako mu je u takvom stanju jednaka zdravstvena skrb mogla biti pružena i u vinkovačkoj bolnici, koja je i bliže njegovu mjestu prebivališta, odlučeno je da ga se prebaci na tamošnju Jedinicu intenzivnog liječenja.

Velika volja za životom i sve što su za njega učinili liječnici i medicinsko osoblje KBC-a Osijek te Opće županijske bolnice Vinkovci učinili su svoje i Ivan je nakon mjesec dana uspijevao povremeno i komunicirati s okolinom, da bi se nakon tri mjeseca uspio i oporaviti. Nažalost, došlo je do posljedica, odnosno do atrofije vidnog živca i potpune sljepoće.

Naime, Ivanu je priznato pravo na invalidnost, temeljem kojeg prima mjesečnu naknadu od 1500 kuna. Da mu nema oca, strica i rodbine praktički ne bi imao od čega živjeti.









Također podsjetimo, Općinsko državno odvjetništvo optužilo je Miškulina za nanošenje teških tjelesnih ozljeda Mikuljanu, dok su za sudjelovanje u tučnjavi optuženi Domagoj Culej, sin bivšeg saborskog zastupnika HDZ-a Steve Culeja, i Gabrijel Ćekić, koji su bili u društvu s Miškulinom, te Daniel Hodak, koji je bio u društvu s Mikuljanom. Njih su trojica došli na sud. Ivan ih, nažalost, nije mogao vidjeti.

Prijeti im kazna zatvora do tri godine, a što se tiče Miškulina, njemu zbog nanošenja teške tjelesne ozljede Mikuljanu prijeti zatvorska kazna od 1 do 8 godina, odnosno od 3 do 12 godina, ako se pokaže da je po život opasna posljedica ili uništenje nekog važnog dijela tijela ili organa prouzročena namjerno.

“Kada samo pomislim na to u kakvom sam stanju bio, kakve sam ozljede imao, što sam sve proživio i uspio preživjeti, nekako u meni živi nada da će mi se i očni živci oporaviti, da ću opet progledati, uzjahati Santu, sjesti na traktor, vratiti se na liniju u tvornicu kombajna i nastaviti tamo gdje mi je sve na silu prekinuto. U svibnju ću napuniti 24 godine, život je ispred mene i želim biti koristan svojoj obitelji i sebi. Nadam se da ću to dočekati. Mislim da stvarno ne tražim puno”, zaključuje ovaj nevjerojatno hrabar mladić.