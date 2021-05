UBIJENA IZ SAČMARICE: ‘Kakav to čovjek moraš biti?’ Kućna ljubimica Gita izdahnula je nakon što joj je slomljen vrat i u nju ispucano 20 hitaca!

Autor: Maja Štefanac

Mačka Gita koja je 25. travnja oko 23 sata izašla iz kuće još je jedna žrtva koja je izdahnula pod lovačkom “čizmom”, javlja portal Ni Zagorje malo.

Njezin vlasnik Renato Poljak iz Brega Radobojskih ali i policija sumnjaju kako ju je u noći na 26. travnja ubio susjed lovac. Renatova majka, koja je bila budna pola sata iza ponoći čula je pucanj. Renato se probudio u 4:30 i zazivao je svog ljubimca no Gita se nije javljala. Ne sumnjajući u najgore, otišao je na posao. No Giti nije bilo glasa ni tri dana nakon. tražili su je po cijelom susjedstvu, no bezuspješno. Jedna susjeda s kojom baš i nisu bili u nekim bliskim odnosima rekla je kako je njen suprug lovac tog kobnog 26. travnja upucao lisicu koju je “vozio na analizu”.

“To nam je bilo sumnjivo, zašto nam to uopće govori kad s njima rijetko razgovaramo”, prepričao je Renato za portal Ni Zagorje malo. nakon posla, 29. travnja, Renato je ponovno krenuo u potragu za Gitom. Nakon što ga je ta ista susjeda pitala jesu li pronašli mačku Renato je rekao da nisu. Na to mu je njezin suprug lovac rekao kako je “neka mačka krepala pored njegove staje.”

Stravično saznanje

“Ušao sam u njihovo dvorište i ugledao Gitu. Moju Gitu kako leži mrtva. Pomislio sam da je nešto pojela i uginula, ali mi je bilo sumnjivo kako je oni četiri dana nisu vidjeli pored svoje staje gdje svakodnevno šetaju i hrane svoje kokoši?! I zašto mi ranije nisu rekli da je Gita kod njih, mrtva?”, pita se Renato, tužan, ogorčen, ljut. Nakon što ju je odveo doma nazvao je veterinara.

“Veterinar ju je pregledao i utvrdio da je Giti slomljen vrat. Napravio je i RTG koji je pokazao da Gita u tijelu ima 20 sačmi. Gita je ubijena iz sačmarice! Odmah mi je bilo sve jasno”, tužno i u šoku prepričava Renato za 24 sata.

Nakon ovog užasnog saznanja, Renato je otišao na policiju i prijavio susjeda .U PU krapinsko-zagorskoj potvrdili su da su zaprimili prijavu i nakon istrage podnijeli kaznenu prijavu protiv lovca zbog kaznenog djela mučenja i ubijanja životinja. Oduzeli su mu i oružje, a istragu nastavljaju.

“Živimo u malom zaseoku Poljaki. Od susjeda koji je ubio moju Gitu dijeli nas samo žičana ograda. Unazad godinu dana već dva puta mi je netko pokušao ubiti druge dvije mačke. I to sam prijavio policiji, sada imam pravo sumnjati da je pucao isti čovjek. Imam i dva psa, strepimo nad našim ljubimcima. Bojimo se, to su naše životinjice koje neizmjerno volimo. Još plačemo za Gitom, ne znam možete li razumjeti koliko patimo. Neka javnost zna za ovo, da se više nikada nikome ne dogodi. Svatko ima pravo na život, ne može si nitko uzeti za pravo ubijati životinje iz hira. Kakav to čovjek moraš biti?”, pita se u nevjerici Renato Poljak u nadi da će lovčevu “čizmu” dohvatiti “ruka” pravde.