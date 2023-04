UBIJANJE NA ROĐENDANU U SAD-U! Najmanje četvero mrtvih u novoj pucnjavi: Stradao i perspektivni sportaš, većina žrtava su tinejdžeri

Najmanje četiri osobe ubijene su u subotu u pucnjavi na proslavi 16. rođendana u američkoj saveznoj državi Alabami.

Lokalni mediji javljaju i da je više ljudi ozlijeđeno u gradu Dadevilleu, a pucnjava se dogodila u subotu oko 22:30 sati po lokalnom vremenu..

“Jutros tugujem s ljudima iz Dadevillea i svojim sugrađanima iz Alabame”, rekla je guvernerka Kay Ivey. “Nasilnom kriminalu nema mjesta u našoj državi, a policija nas pomno obavještava o novim detaljima”, dodala je u izjavi na Twitteru.

This morning, I grieve with the people of Dadeville and my fellow Alabamians. Violent crime has NO place in our state, and we are staying closely updated by law enforcement as details emerge.

