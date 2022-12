‘UBIJAJU NAS IZ ZADOVOLJSTVA, OVO JE ZLO!’ Rusi na Badnjak gađali Herson, raste broj žrtava. Zelenski je bijesan

Najmanje osam ljudi ubijeno je u subotu u ruskom granatiranju nedavno oslobođenog ukrajinskog grada Hersona.

Guverner regije Jaroslav Januševič rekao je da je najmanje 58 osoba ozlijeđeno.

Ukrajina tvrdi da su gađana stambena područja.

“Vikend, uoči Božića, Rusi su napali centar grada. Napali su tržnicu, trgovački centar, stambene zgrade, upravne zgrade” mjesta gdje ima najviše ljudi”, rekao je guverner.

Dodao je da su oštećene kuće, civilne zgrade i motorna vozila.

Another terrorist attack in #Kherson. Every day russians bring is more and more pain. pic.twitter.com/k7MHCF3Pdn

— Kira Rudik (@kiraincongress) December 24, 2022