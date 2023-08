U Zagrebu se ne zna kako zbog migranata trpi narod kod Slunja: ‘Imam dvije djevojčice, strahujem za djecu’

Situacija u Slunju i okolnim mjestima postaje neizdrživa za brojne stanovnike otkako njihovim mjestima svakodnevno prolaze horde migranata. Malo tko se uopće više bavi ovom temom, ali kvaliteta života hrvatskog naroda na tom području je znatno narušena.

Društvene mreže preplavljene su pričama o svakodnevnoj borbi s ovom pojavom koja je nekad pitomi kraj pretvorila u mjesto gdje se ljudi boje puštati djecu samu u školu ili na igru, a gomila smeća koje ostavljaju za sobom po šumama i tuđim dvorištima, samo su vrh ledenog brijega. Poručuju kako su ogorčeni što je ovaj grad iz dana u dan sve češće odredište ilegalnih migranata, a tvrde da ih je dnevno u gradu stotine.

O ovom problemu progovorila je i gradonačelnica koja i sama priznaje da je problem sada već doista velik.





“Do sada je bilo ‘normalno’ da su migranti ostavljali robu i ostalo smeće po šumama, uz rijeke…pa su vremenom počeli prilaziti kućama, išli ljudima kroz dvorišta”, napisao je mještanin u svom statusu.

“Nije problem samo u smeću kojeg ostave iza sebe (iako je problem), već i u zaštiti zdravlja svih nas koji živimo na ‘njihovom putu’.”

Mještanin je dalje opisao incidente koji su se dogodili tijekom vikenda, kada su se migranti presvlačili, pišali i spavali u neposrednoj blizini njegove kuće, na mjestu gdje se djeca igraju. "Razmišlja li itko od onih koji su im legalizirali ilegalni ulazak u našu državu da neki od njih možda boluju od nekih bolesti, imaju neke zaraze i sl.? Činjenica je da ne razmišljaju niti se brinu", izrazio je svoju zabrinutost.









‘Turisti dođu i vide grupe migranata’

“Neuredni su i prljavi, ostavljaju tone smeća, grad nam je doslovno zatrpan migrantima”, rekla je jedna gospođa za Radio Mrežnicu.

Navodno se radi o muškarcima mlađih godina, između 18 i 25, a žene ili djeca se vide iznimno rijetko, opisuje pak drugi gospodin.

Po rijeci pak plutaju brijaći aparati, a smeća ima na sve strane. Slunjani su ogorčeni jer smatraju da je ovo izravni napad na turizam njihovog mjesta.

“Ulaže se u Rastoke, promoviramo se, a onda turisti dođu i vide grupe migranata, sve puno otpada, slika nije nimalo ugodna.

Kad im se pak spomene “politička” ili neka “ina” korektnost, ili ih se pita strahuju li od toga da će ih netko osuđivati jer kritiziraju “ljude koji traže bolju budućnost”, odmahuju rukom.

“Mi smo bili prognanici i znamo što je to, no ovo nam se čini skroz drugačija priča. Što nam vrijede Rastoke kad će kroz njih plutati smeće, čime smo zaslužili da naš grad bude tako pun otpada kojeg ostavljaju na sve strane, šetnica isto… Još je dobro jer nisu nasilni, no vjerojatno je i to pitanje dana.

Navode da ilegalci Slunjem i ovim krajem hodaju u grupama od njih tridesetak, no grupica na grupicu, brojka

Kako piše Radio Mrežnica, dnevno dolazi i do njih 300-ak što je za ovaj gradić na obalama Korane i Slunjčice ogromna brojka.

“Ja doma imam dvije djevojčice. Mene njih nije strah, ali one su jedan dan išle u Karlovac, a pun autobus migranata. Kako da mi njih onda same pustimo negdje? Leže po travi u parku, na klupama po igralištu. Mene nije strah, ali strahujem za svoju djecu”, ispričao je jedan gospodin.

Gradonačelnica: ‘Brojka je prevelika’

U gradskoj upravi kažu da su već neko vrijeme u neprekinutoj komunikaciji s policijom, u prvom redu misleći na sigurnost građana.

Riječi su to gradonačelnice Slunja, Mirjane Puškarić, koja navodi kako nered koji čine migranti, ali i njihovo ponašanje, dovodi do toga da se građani osjećaju nesigurnima, usprkos naporima policija, jer, brojka od njih stotinjak koji dnevno prolaze centrom grada jednostavno je prevelika.

“Ne mogu reći da se osjećam nesigurno jer znam da naša policija vrhunski obavlja poslove u uvjetima u kojima se nalazimo i ne sumnjamo u njihov rad. Međutim, velike brojke stranih ljudi ulijevaju jednu dozu nepovjerenja”, naglasila je gradonačelnica.