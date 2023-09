U Zagrebu osvanuo bizaran ljubavni oglas, ljudi su prestrašeni: ‘Čekam te na klupici, slobodno mi priđi’

Negdje kod Studentskog doma Stjepan Radić u Zagrebu je jutros osvanuo zanimljiv ljubavni oglas.

“Tražim curu/ženu. Diplomirani inženjer prometa traži curu/buduću ženu FER-ovkinju/IT stručnjakinju”, piše netko tko se predstavlja kao 28-godišnjak te u nastavku daje više informacija o sebi i svojim željama po pitanju buduće partnerice.

“Imam 28 godina i živim s roditeljima u velikoj dvoetažnoj obiteljskoj kući u jugoistočnom Zagrebu. Po struci sam diplomirani inženjer prometa i trenutno radim za jednu stranu firmu kao tester videoigara. Video igrice su mi strast, volim igrati sve osim Minecrafta, to mi je predosadno, samo kockice. Uz videoigre igram yugioh, skupljam Pokemone i čitam knjige o sociologiji društva. Gledam Miroljuba i nastojim biti vitez, ali se ne slažem s njim u pogledu prehrane, mislim da je meso najbitnije pa voće i povrće pa tjestenina. Ja sam uvijek u pravu i kad sam u krivu sam u pravu”, piše mladić.





Nadalje velikim slovima naglašava da želi ženu FER-ovkinju i ništa ga drugo ne zanima. “Nisam kompleksaš, ne patim za tim, ali hoću FER-ovkinju i točka, nema druge”, odriješit je momak.

Napisao je i detalje o samom susretu.

“Subota, 9.9. u 22:00 sata, ja ću sjediti na prvoj klupi na otoku na Jarunskom jezeru kad prođeš preko mosta. Tamo ćeš me naći i slobodno mi prići. Broj neću staviti jer me strah zlouporabe podataka, nadam se da me razumiješ”, naveo je u ljubavnom oglasu čovjek koji se predstavlja kao 28-godišnji inženjer prometa.

Komentari na Redditu: Ako je stvaran, nije normalan

U komentarima na Redditu, gdje je netko podijelio fotografiju oglasa, mnogi su skeptični da se radi o pravoj osobi. Drugi komentatori smatraju da se takvog lika, ako postoji, treba kloniti.









“Ako je stvaran, nije normalan”.

“Plaćam 50 eura onome tko dođe tamo i slika ovog monstruma”.

“Da sam cura, došao bih mu tamo u navedeno vrijeme i poklonio mu Hrvatski pravopis”.









“To što traži curu na ovaj način je manji problem od tog da skuplja je*ene pokemone”.

“Origin story prvog hrvatskog serijskog ubojice”.

“Sad kada ga nađu neki likovi i izlemaju i opljačkaju”, komentari su na Redditu.