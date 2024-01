U Zagreb sletjela nova američka veleposlanica: Modnim detaljem odala posebnu počast Hrvatskoj

Večeras u 19.20 avionom Croatia Airlinesa iz Frankfurta u zračnu luku Franjo Tuđman sletjela je nova američka veleposlanica Nathalie Rayes. Malo prije uzlijetanja javila se iz međunarodne zračne luke Frankfurt na platformi X.

“Veleposlanica Rayes javlja se na dužnost. Počašćena sam i smatram privilegijem što mogu služiti svojoj zemlji”, napisala je Rayes koja je objavila fotografiju zrakoplova na aerodromu u Frankfurtu te zaokružila Zagreb na popis destinacija.

Ambassador Rayes reporting to work. My heart is full with the honor and privilege to serve my country 🇺🇸🇭🇷. pic.twitter.com/inaSUkXImU

— Nathalie Rayes (@NathalieRayes) January 20, 2024