‘U VUKOVARU JE POSTOJALA NEGATIVNA KAMPANJA!’ Pupovac kaže da je posramljen: ‘Premijer je bio furiozan što se tiče tog stanja, ja sada izražavam isti stupanj furioznosti’

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Srpskog narodnog vijeća (SNV) Milorad Pupovac, gostujući u N1 Studiju uživo govorio je o rezultatima popisa stanovništva i sumnjama u njihovu vjerodostojnost koje su se pojavile, a vezano za konferenciju za medije na kojoj su najavili iznijeti svoja opažanja o popisu, Pupovac je iznio kako još uvijek analiziraju stvari.

“Još uvijek se radi analiza rada unutar Srpskog narodnog vijeća, tako da čekamo županijska vijeća srpske nacionalne manjine koja zajedno s općinskim i gradskim vijećima pregledava unesene podatke i provjerava brojčano stanje na terenu”, rekao je Pupovac i dodao kako je “opći dojam takav da se dovodi u pitanje vjerodostojnost popisa”.

“Ne samo naš, nego i svih ljudi koji ga prate, da je proveden nesolidno ili kako vi kažete – traljavo. I u pogledu vjerske pripadnosti i miješanja vjerske i etničke pripadnosti pa i u pogledu toga da se popišu svi ljudi koji se nalaze na terenu. To su zapažanja koja vide i drugi ljudi. Koliko je to rezultat samo popisivanja, koliko nesolidnog rada popisivača, a koliko nedovoljnog rada onih koji su sve trebali kontrolirati, ja ne mogu reći u ovom trenutku. Na osnovu ovog što sad vidimo i čujemo, postoje ozbiljne sumnje u solidnost ovog popisa i njegovih rezultata”, rekao je Pupovac.





‘Moguće da građani griješe, da su pogrešno informirani ili da im je nešto sugerirano’

Poručio je i da je u Vukovaru postojala negativna kampanja.

“Pred popis i tijekom popisa su bile priče tko ne smije sudjelovati u popisu jer je pristran, tu se govorilo o pripadnicima srpske manjine. Gradonačelnik Vukovara si je pripisao status nekoga tko će sve objektivno popisati. Zašto bismo mi vjerovali?”, kazao je Pupovac dodajući da nije riječ samo o političkoj odgovornosti već o tome da se sprječava provođenje zakona.

“Zamislimo da netko sada odluči suspendirati prava koja se tiču prava ljudi u Hrvatskoj. Zamislite da to netko uradi na nekom drugom mjestu kada su u pitanju pripadnici hrvatskog naroda, kao što sada pričamo o BiH”, rekao je.

Na pitanje je li moguće da su se i Srbi odselili u potrazi za boljim životom, odgovorio je da će o tome više govoriti na konferenciji.

“Popis ćemo sagledati u cjelini onoga što se događa u hrvatskom društvu”, napomenuo je te kazao i da je moguće da građani griješe, da su pogrešno informirani ili da im je nešto sugerirano, ali ističe da upravo zato postoje kontrolori.

‘Nama je jako važno da budemo svjesni kako nam država funkcionira’

“Nama je jako važno da budemo svjesni kako nam država funkcionira. Ništa nećemo popraviti ako nemamo svijest što treba popraviti”, rekao je Pupovac.









Kazao je da nije bilo prilike dosad da se o tome razgovara na koalicijskom sastanku.

“Ali ćemo razgovarati o tome jer je nama u SDSS-u iznimno važno da tema funkcionalnosti države bude na dnevnom redu. Ne samo zbog ove stvari. Ako je premijer uspješan u tome da zajedno s Vladom osigura golema sredstva, zašto bi trebalo dolaziti do teškoća u realizaciji zbog toga što država nije u nekim segmentima dobro podešena”, dodao je Pupovac.

‘Posramljen sam jer sam vjerovao u brzu obnovu’

“Bio sam jedan od zagovornika brze obnove, bio sam od ljudi koji su vjerovali u to. Moram reći da sam posramljen jer sam u to vjerovao. Što više saznajem o birokratskih, administrativnim razlozima koja se odlaže obnova, razmišljam o tome koja je moja odgovornost u tome”, komentirao je Pupovac sporost procesa obnove potresom pogođenih područja.









Na pitanje što mu odgovaraju na koalicijskom sastanku po tom pitanju, rekao je:

“Odgovore koje čujem ne želim… Ministar Paladina je razmjerno novi. Premijer je prije nekoliko mjeseci bio furiozan što se tiče tog stanja, ja sada izražavam isti stupanj furioznosti. Nedopustivo je da toliki broj ljudi dočekuje zimu opet u kontejnerima. Imamo sve. Vitalni dijelovi građevinskih firmi ne sudjeluju u tome, sudjeluju ljudi kojima je to sekundarni posao. Nismo kao država napravili neku vrstu dogovora za obnovu.”

Vraćajući se ponovno na rezultate popisa, rekao je da gradonačelnik Vukovara Ivan Penava ne shvaća da to što doživljavaju Srbi na ovom popisu, sutra će doživjeti Hrvati.

“Srbi su pali 30 posto. Jeste dramatično. Dramatično je u Bosni, bit će i u Srbiji. Dramatično je u Bugarskoj. Mi nikako da se dozovemo svijesti. Mi smo se uhvatili povrede poslovnika. Mene je sram ponekad ući u taj parlament kao što me sram kada me pitate o obnovi Banije. I onda me sram doći na koalicijski sastanak i ponoviti jedno te isto pitanje”, zaključio je.