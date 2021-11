‘U VUKOVAR SMO STIGLI RANIJE KAKO BI NAŠ SUBORAC DOŠAO NA GROB UBIJENE KĆERI NAKON 23 GODINE’: Zapovjednik obrane grada o najemotivnijem trenutku ovogodišnje Kolone sjećanja

Autor: Daniel Radman

“Je, traju covid mjere, ali 30 godina je okrugla brojka, očekivali smo toliko ljudi i pokazala se procjena ispravnom. Puno je vremena prošlo, puno događaja, a na neki način kao da je sve bilo jučer. Svi mi koji smo branili Vukovar živimo Vukovar čitav naš život, sjećamo se svega, jasno da ne bi propustili priliku da budemo tu. Vukovar smo mi, Vukovar su ljudi, naši civili koji su patili i obitelji koje još pate jer ne mogu pronaći svoje najmilije”, kaže nam o današnjoj Koloni sjećanja jedan od zapovjednika obrane grada Ivica Arbanas Lipi.

“Danas, u Koloni sjećanja, pozdravio sam sve ljude koji su bili vukovarski branitelji a koji nisu mogli biti iz razno raznih razloga tu na 30. obljetnicu, kao i obitelji nestalih hrvatskih branitelja s nadom da će oni koji nisu našli svoje ipak naći.

To je, po meni, najvažnije. Sve drugo se izgradi, napravi, komemorira, ali ti naši nestali… Još postoji nada da ćemo ih ipak uspjeti pronaći, da će institucije ove države učiti taj zadnji napor i prisiliti Srbiju da otkrije ono što u što do sada nismo imali uvid”, dodaje.

Borili smo se se za bolje društvo

U ovoj koloni sjećanja posebno je istaknuo jedan detalj, a to je velik broj mladih koji su došli dati počast žrtvi Vukovara.

“Danas sam vidio jako puno mladih koji žele graditi bolje društvo. U to sam siguran i uvjeren, nema tu mržnje, već žele graditi društvo jednakih mogućnosti, da se nikad ne dogodi ono što se dogodilo Vukovaru. Ako je “proizvod” bitke za Vukovar i težine same bitke to da društvo bude bolje, onda smo uspjeli i zato sam zadovoljan”, reći će Zadranin Arbanas.

Nagovorili su suborca da dođe na grob kćeri

Inače, u Vukovar je stigao još prekjučer kako bi sa svojim prijateljem i suborcem otišao na groblje.

“Jučer ujutro smo se okupili na groblju. Naime, s nama je iz Zadra došao i pripadnik 4. bojne 3. brigade Vukovar, gospodin Zdenko Štefančić… Zadnji put je bio tu u Vukovaru 1998. godine, kada je eksuhumirana njegova kćer od 4 godine koja je ubijena u Borovu Selu, ubijena je tada i Zdenkova mama. On je tad bio u srbijanskim logorima i saznao je tek kad je razmijenjen.

Ivan Anđelić Doktor i ja smo razgovarali s njim da bi trebao ići, od 1998. nije posjetio grob svoje kćeri, znali smo da nije mogao i zašto je tako… Ali, eto, obišli smo grob, zapalili svijeće, bilo je to dosta emotivno, jako nabijeno i mislim da mu je sad puno lakše da smo to napravili”, ispričao je Arbanas.