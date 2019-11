U utorak štrajk u tri županije: Provjerite hoće li vaša djeca u školu! Sindikati prijete novim prosvjedom!

Autor: Dnevno

Sindikati su na press konferenciji najavili kako u utorak neće biti nastave u Krapinsko-zagorskoj, Varaždinskoj i Međimurskoj županiji. Odaziv štrajku i dalje je velik, kazali su predstavnici sindikata.

“Ne očekujemo čuda od sastanka u ponedjeljak, ali vlada je zaboravila da u sustavu obrazovanja ima 68.000 zaposlenih. Mi možemo raditi pritisak. Vladi naš prosvjed ovoga tjedna nije puno značio, no predsjedanje EU-om nije tako daleko, možda će im tad značiti prosvjed. No ono što je prije je Kongres EPP-a od 19 do 21. studenog, kad će šefovi europskih država biti u Zagrebu. To očito znači da hrvatski učitelji trebaju uputiti glas prema Europi… novi prosvjed, razmišljat ćemo da se poklopimo s tim terminom”, rekla je Sanja Šprem iz Sindikata hrvatskih učitelja u petak na press konferenciji.