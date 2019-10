U Uredu predsjednice vlada bijes zbog ponašanja izbornog stožera

Autor: Vuk Radić/7dnevno

Daleko od očiju javnosti i dijela medija, u Predsjedničkim je dvorima upravo počela tiha pobuna. Sukob je počeo tinjati prije nešto više od mjesec dana, kada je odlučeno da će Ivan Anušić, osječko-baranjski župan, postati voditelj izbornog stožera Kolinde Grabar-Kitarović koja pokušava osvojiti svoj drugi predsjednički mandat. Sukob se nastavio kada je 7dnevno otkrilo da je Anušić postao voditelj predizborne kampanje usprkos teškim optužbama za nepotizam i malverzacije, a kulminira upravo ovih dana kada je Grabar-Kitarović i službeno najavila kampanju. Naime, u pozadini predsjedničinih svakodnevnih obaveza i obaveza koje mora izvršavati kao kandidatkinja, sukob se razvija između Anušića i predizbornog stožera s jedne strane, te djelatnika Ureda predsjednice koji pokušava održati normalan rad predsjednice, kojoj je ipak dužnost do kraja mandata služi svim Hrvatima.

“Anušić kampanju vodi kao sektu” čuli smo ovih dana od visokopozicioniranih ljudi iz Ureda predsjednice. Ova pomalo bizarna izjava ima vrlo jednostavno objašnjenje — Anušić, donedavno javnosti relativno nepoznat član HDZ-a, potpuno je preuzeo planiranje kalendara Grabar-Kitarović, kalendara koji proizvoljno mijenja, pa tako Ured predsjednice često ne zna ni gdje im je šefica ni što radi.

Činjenica da izborni stožer i Ured predsjednice funkcioniraju odvojeno nije nimalo sporna. Dapače, stožer i Ured moraju funkcionirati potpuno odvojeno po nizu zakona. Predsjednica je obavezna do kraja svog mandata služiti svim građanima Hrvatske, i te poslove vodi Ured predsjednice, dok istovremeno, ako se planira kandidirati za drugi mandat, mora odrađivati i poslove vezane uz izbornu kampanju koje vodi izborni stožer. To je savršeno funkcioniralo kod prijašnjih predsjednika, i Stipe Mesića i Ive Josipovića i malo toga je bilo sporno.

Kako doznajemo od ljudi iz Ureda predsjednice, ovo je prvi put da se pojavio veliki razdor između Ureda i ljudi koji vode kampanju, ponajviše Anušića, i čini se da ta dva tabora oko Grabar-Kitarović nikako ne mogu surađivati. Naši nam izvori govore da Anušić redovito izvještava Ured predsjednice o predizbornim aktivnostima, ali ih on mijenja u zadnji tren, pomiče cijeli protokol i o tome ih ne informira. U Uredu se žale da zato ne mogu normalno obavljivati svoj posao ni oni ni Kolinda Grabar-Kitarović.

Predsjedničke dužnosti





“Nije mi jasno zašto se oni žale. Pa Ured predsjednika po zakonu ne smije sudjelovati u kampanji, tako da je sasvim normalno da oni ne znaju što se događa u kampanji,” komentirao nam je nesuglasice između dvaju timova koji su najbliži Grabar-Kitarović, jedan visokopozicionirani HDZ-ovac koji ne razumije zašto postoji pobuna na Pantovčaku. Po njemu je sve čisto i može biti samo dobro — predsjednica će moći normalno obavljati i svoj predsjednički posao i biti uspješna kandidatkinja na nadolazećim izborima.

Naš drugi sugovornik iz HDZ-a, koji je blizak suradnik Grabar-Kitarović, isto tako ističe Anušića kao vrhunskog organizatora koji jako dobro zna upravljati ljudima. Dokazao je to, kažu, kada je uspio pobijediti vrlo dobro organiziranu vojsku ljudi koja je u istočnoj Slavoniji uspješno provodila direktive koje su dolazile od Branimira Glavaša i ljudi oko njega. Anušić se u takvom okruženju uspio probiti od načelnika malene općine do župana. Svi u HDZ-u, i oni koji su za i oni koji su protiv Anušića kao šefa kampanje, nadaju se da će upravo on biti ključ da predsjednica osvoji Slavoniju i Dalmaciju, gdje se očekuje da će njezin protukandidat Miroslav Škoro imati veliki utjecaj i šansu za osvajanje najviše glasova.

Ipak, ne slažu se svi s tvrdnjom da je Anušić toliko sposoban organizator na terenu. Dapače, tvrde upravo suprotno. Naši sugovornici bliski vodećim ljudima stranke govore da se Anušić ni po čemu zapravo ne ističe u HDZ-u, pa tako ni po posebnim organizacijskim sposobnostima. No iza njega je stao Milijan Brkić koji se iskazao kao vrlo uspješan operativac u svim bitnijim kampanjama HDZ-a i dokazao da može efikasno mobilizirati golemo stranačko biračko tijelo. Tako je krajem kolovoza, kada su ga novinari upitali je li Anušić najbolji kandidat za mjesto šefa izbornog stožera, Brkić rekao da je Anušić “izvanredno rješenje” te da je on “čovjek koji itekako ima političko i organizacijsko iskustvo i prošao je puno kampanja.” Brkić je tada bio uvjeren da će Anušić odraditi dobar posao, ali je dodao i da svaka kampanja ima svojih poteškoća te da je tu cijeli HDZ za organiziranje i rješavanje svih problema.

Veliki gaf stožera

A problemi za Anušića počeli su već od prvog dana službene kampanje. Tiha pobuna na Pantovčaku u tom trenutku još nije toliko uzavrela, ali je njegov tim imao jedan veliki gaf. Izborni je stožer, naime, na dan objave kandidature Kolinde Grabar-Kitarović medijima poslao kopiju govora u kojem su bile navedene sve didaskalije i upute kako se aktualna predsjednica treba ponašati dok čita govor. Taj je dokument sastavio i medijima poslao tek posloženi Anušićev tim, pa je Anušić sve pripisao pogrešci. “To je radna verzija govora koju je predsjednica dobila na uvid, složila se s njim, stavila svoje opaske i dogodila se greškica, potpuno nebitna, koja ne treba i ne može zasjeniti današnje odlično predstavljanje kandidature”, rekao je Anušić za RTL televiziju. Taj je incident samo izazvao veći bijes u Uredu predsjednice, gdje su zaposlenici isticali kako se takve pogreške ne smiju događati.

Anušić je u istom intervjuu za RTL na suptilan način pokušao adresirati i rastuće nezadovoljstvo u Uredu predsjednice, koje tada još nije bilo poznato ni najupućenijim članovima HDZ-a. Upitan zašto na objavi kandidature nisu bila dopuštena pitanja, Anušić je rekao kako “Kolinda Grabar-Kitarović nije samo kandidatkinja nego i predsjednica te ujedno ima i državničke obaveze. Interes javnosti i medija svakako je velik i ja to u potpunosti razumijem”. Istaknuo je još jednom kako će kampanja trajati tri mjeseca i da ono vrijeme koje Grabar-Kitarović potroši u kampanji, u pričama i raspravama s protukandidatima, toliko ima manje vremena za obavljanje posla koji mora obaviti. Poentirao je još jednom na kraju intervjua, rekavši kako će jako paziti da ne dođe do preklapanja kampanje i predsjedničinih obaveza i dužnosti, te da upravo zato nisu žurili s objavom kandidature. Bio je to još tiši pokušaj da umiri tihu pobunu najbližih predsjedničinih suradnika i suradnica iz Ureda.

Anušić u utrci

Otkako je Grabar-Kitarović najavila svoju kandidaturu, pojedini članovi HDZ-a požalili su se kako se više čini da je Anušić ušao u utrku nego predsjednica. Anušić se medijski eksponirao više nego ijedan šef izbornog stožera nekog od prethodnih kandidata za predsjednika, te je osim za RTL televiziju u prošlom tjednu dao i dva velika intervjua u udarnim terminima za HRT. U njima je, osim što je govorio o kampanji Grabar-Kitarović i balansu koji želi održavati s Uredom predsjednice, u nekoliko navrata pokušao opravdati i svoju vrijednost na toj poziciji, što zbog percepcije neiskustva, a što zbog niza skandala koji ga prate. To mu se očito učinilo kao dobar potez, no iskusniji političari HDZ-a skeptični su oko tolikog eksponiranja šefa kampanje. A to se, čini se, odrazilo i na glasače jer je popularnost Grabar-Kitarović u anketama, doznajemo iz stranke, pala za nekoliko poena odmah nakon njegova pojavljivanja na televizijama.

Mnogi u HDZ-u koji žele vidjeti uspjeh Grabar-Kitarović zabrinuti su u vezi s Anušićevim sposobnostima da organizira masu HDZ-ovih birača. U prilog tome ide i činjenica da izborni stožer Grabar-Kitarović nema istaknutih članova HDZ-a. No Anušić to objašnjava time što viđeniji članovi stranke koja, uzgred budi rečeno, u potpunosti podupire predsjednicu, nisu u stožeru jer su u Saboru i imaju druge aktivnosti, dok je stožer popunjen ljudima koji operativno mogu odraditi puno posla, snaći se u svim situacijama i imaju iskustvo iz kampanja. “Nije to posao u kojem stožer mora biti glavna zvijezda, predsjednica je ta za koju radimo”, rekao je Anušić novinarima na predstavljaju kandidature, prije nego što je odradio turneju po nacionalnim televizijama predstavljajući se kao šef kampanje.

Ipak, kako doznajemo, HDZ će se itekako aktivirati u kampanji Kolinde Grabar-Kitarović, a potpredsjednik Sabora i stranke Milijan Brkić već je aktivan među najutjecajnijim članovima, baš kako je to činio i u prošloj njezinoj kampanji za predsjednicu koju je formalno vodio Miro Kovač. Kako doznajemo, Brkić posljednjih tjedana obilazi ključne podružnice HDZ-a koje mogu organizirati najviše glasača, uključujući i HDZ u BiH, i s njima dogovara punu podršku aktualnoj predsjednici na idućim izborima. To i ima smisla jer Anušić slovi kao osoba koja je vrlo bliska s Brkićem još od rata te je logično da će dobiti podršku prijatelja i izvrsnog stranačkog operativca.

Plenkovićevi ljudi

Iako na samoj objavi kandidature nije bilo jasno koliku će podršku Grabar-Kitarović imati od središnjice stranke, sada su stvari puno jasnije i strukture izbornog stožera sve se više popunjavaju. Zanimljivo je primijetiti kako je sve više aktivnih članova u kampanji blisko Brkiću, što upućuje na to da se HDZ uzda u njegove organizacijske sposobnosti. Tako će izborni stožer u Zagrebu preuzeti trenutačni glavni državni inspektor Andrija Mikulić, dok će operativni direktor stožera u Zagrebu biti Ivan Ćelić.

S druge strane, Plenković je inzistirao da se u stožer postave i ljudi u koje on ima puno povjerenje. Čak su u jednom trenutku izvori iz stranke govorili kako je Ivo Ivančić, glavni direktor veleučilišta Vern, Plenkovićev osobni izbor za predsjednika stožera, no Grabar-Kitarović odbila je tu ideju tvrdeći da Ivančić nema dovoljno organizacijskog iskustva i odlučila se za Anušića. Ivančić je ipak završio u stožeru, isto kao i još jedan bliski Plenkovićev suradnik — Zoltan Kabok, glasnogovornik Vlade, koji će biti zadužen za komunikaciju s medijima Kolinde Grabar-Kitarović, ali samo kao predsjedničke kandidatkinje. To je, kako doznajemo, dodatno razljutilo Ured predsjednice, koji već godinama radi na njezinoj komunikacijskoj strategiji.

Usprkos tome što je predsjednici rejting pao čim je Anušić počeo davati intervjue, u HDZ-u vjeruju kako će uz snažne stranačke strukture i iskusne operativce uspješno odraditi kampanju do kraja. Neki drugi u stranci, pak, misle kako će Anušić i dalje nastaviti predstavljati sebe kao ključnu osobu u stožeru, u nadi da će nakon pobjede Grabar-Kitarović i on zauzeti uglednije pozicije u stranci i vladajućim strukturama koje je zauzeo i njegov prethodnik na istom mjestu Miro Kovač.