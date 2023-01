‘U STRASTI STE BILI NEVJEROJATNOJ, SMIRITE SE!’ Već vruće u Saboru, Jandroković obuzdavao Daliju i Miletića. Pavliček: ‘Neki građani dobivaju pozive na regrutaciju iz Srbije, zašto šutite?’

Nastavlja se sjednica Hrvatskoj Sabora, a današnja rasprava bit će zaista burna.

Zastupnici će raspravljati o prijedlogu zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, koji je i prije nego je došao na dnevni red izazvao oštru kritiku saborske oporbe.

Oporbeni klubovi zastupnika zajednički su pozvali na povlačenje iz procedure Prijedloga zakona tvrdeći da je nejasan, nedorečen i neprihvatljiv. Vladajuća većina je odbacila tvrdnje oporbe i ističe da se Prijedlogom zakona preciznije definiraju otvorena pitanja. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković tvrdi da se novim zakonom ne prodaje pomorsko dobro te da se ono ne privatizira, već naprotiv, štiti.





Saborsku raspravu pratimo iz minute u minutu

10:44 Kreće Rasprava o Zakonu o pomorskom dobru

Predstavlja ga ministar Oleg Butković, no redaju se zahtjevi za stankom.

10:35 Miro Bulj (Most): E neće vam proći!

“Drago mi je da je Butković tu, ono što ste pokušali 2017. Zakonom o koncesijama sada ćete probati Zakonom o pomorskom dobru. E, neće vam proći. Urušavate zadnje elemente naše suverenosti. Odnaroditi plaže, pogodovati kome? Možda ruskom kapitalu? I vašu kampanju su financirali Butkoviću. To vam narod neće dozvoliti. Povucite Zakon, upristojite se. Mi branitelji smo odabrali rov i pravu stranu, najlakše je bilo mahati braniteljima s balkona. Ne moram biti u Saboru, niti gradonačelnik, ali nemate pravo otuđiti ni pravo na vodu i plažu. Ne trebate me gledati, Đakiću. A vi ste to kolega Đakiću pristali. Vidim da je nervozan”, rekao je Bulj.

Hrvoje Zakanović je tražio povredu poslovnika.

“Bulj nije pročitao zakon, spominje što su znojna djeca ušla u vrelo Cetine, a ne smeta mu nekontrolirano izlijevanje kanalizacijskih voda u Sinju u tu istu Cetinu”, odgovorio je Bulju.









Bulj se također javio s povredom poslovnika.

“Mojim dolaskom se počela graditi kanalizacija u Sinju, a što se tiče plaža, to je najveća veleizdaja!”, rekao je.

10:20 Dalija Orešković: HDZ nanio više štete nego povijesni okupatori









“Čija li je ovo država? Čija li je plaža? Obala bi trebala biti očuvana, a ne devastirana kriminalnim planovima. Država je oteta od jedne partijske oligarhije, HDZ-a, nanijeli su više štete od povijesnih okupatora. Javno savjetovanje o zakonu u pomorskom dobru je izigrano, samo je formalno provjereno. To se vidi iz toga da nije bilo omogućeno komentiranje po pojedinim člancima. Imaju li građani RH državu u kojoj će se njihovi zahtjevi poštivati ili samo volja Andreja Plenkovića. Zajedničku inicijativu oporbe je okarakterizirao kao izvlačenje oporbe iz gliba. Lijepa naša, tako nam glase riječi himne, to trebaju svi osvijestiti. Nema dvojbe da će zakon biti izglasan. Protivljenjem zakonu o pomorskom dobru ne štitimo samo plaže nego i državu od samovolje Andreja Plenkovića”, rekla je Orešković u slobodnom govoru.

Izazvala je reakciju HDZ-ovca Josipa Borića.

“Ona govori da smo zlobni i pakosni, zaboravlja što radi oporba, ne razlikuju agresora od žrtve, glasaju za agresora, ponašaju se zlokobno”.

Povredu poslovnika tražio je i Pavliček.

“Borić laže, tko je ovdje glasovao za agresora? Lažete! Nije se ovdje glasovalo za Rusku Federaciju”.

10:20 ‘Toliko je dirljivo…’

Natalija Martinčević je govorila izvanrednim izborima u Gradskom vijeću Varaždina, optužila je ‘tandem HDZ-Čehok’.

Replicirala joj je Dreven Budinski: “U Varaždinu na vlasti nije HDZ, Martinčević u slučaju župana važdinske županije stalno priča jedno te isto pa molim da prestane”, na što je upetljao Mostovac Marin Miletić.

“Dok slušamo svađe oko Čehoka i Čačiča preporučujem građanima Vraždina da izaberu Most”.

“Toliko je dirljivo da vam skoro nisam dao opomenu ali ipak ćete ju dobiti”, odgovorio mu je Jandroković.

10:00 Bernardić: Borzan poznata po reklami za Nutellu

Zastupnik Socijaldemokrata Davor Bernardić govorio je o štrajku radnika Čistoće u Zagrebu.

“Zagreb je sve prljaviji, svo smeće završi u istoj kanti i na Jakuševcu, sada su radnici Čistoće s pravom u štrajku, ostali rastrošni direktori Holdingu prijete otkazima. Prijeti im bliski suradnik Tomaševića i bliski prijatelj Biljane Borzan, poznatoj po reklami za Nutellu”, rekao je Bernardić i pokazao fotografije iz Tkalčićeve ulice kako bi pokazao kako izgleda Zagreb kada se smeće ne odvozi.

09:50 Pavliček: Niz sigurnosnih propusta

Marijan Pavliček (Suverenisti) kritizirao je Vladu Andreja Plenkovića zbog propusta na polju sigurnosti.

“Plenković vrijeđa i omalovažava sve zastupnike koji nisu htjeli poduprijeti obuku ukrajinskih vojnika, naziva nas rusofilima, osobno sam glasao protiv jer mislim da dodatno ugrožavamo sigurnost našeg naroda. U doba Plenkovića imali smo niz sigurnosnih propusta, pao je dron iznad Zagreba, i dalje nemamo odgovor tko ga je poslao. Prije par tjedana nestane jahta ruskog oligarha, zapečaćena na suhom vezu, niti jedna služba to nije primijetila. Mjesecima imamo sigurnosni propust ispod radara, zbog poteza istočnih susjeda. Od listopada građani koji su dvojni državljani Srbije dobivaju pozive na regrutacije. Moraju se odazvati na području Srbije u vojne centre. Među njima su i hrvatski policajci, njih bar 15. Jedan se javio. Imate hrvatskog policajca koji provodi naše zakone, a odaziva se na regrutaciju u srpskoj vojsci. To se htjelo zataškati, upleo se i SDSS. O ovome nismo čuli ni Božinovića ni Grlića Radmana”, rekao je.

09:45 Beljak: Što je s projektom željeznice Samobor-Zagreb?

HSS-ov Krešo Beljak govorio je o lokalnim problemima.

“Osvrnut ću se na nekoliko lokalnih tema, 12 godina sam bio gradonačelnik Samobora. Prvo je povratak famozne željeznice Samoborčeka, to je sve samo je jednostavno, rješava se 43 godine, trebalo je biti gotovo”, počeo je Beljak, no onda ga je prekinuo Jandroković, iznerviran ometanjem dvaju zastupnika.

Jandroković upozorio zastupnike

“Kolegice Orešković, kolega Miletić. Dva puta sam upozorio. U strasti ste bili nevjerojatnoj, smirite se kolege”, poručio im je.

Beljak je zatim nastavio:

“Radi se o projektu koji ima vijadukt od 800 metara, to je prigradska željeznica Samobor-Zagreb, to stoji u ladicama HŽ-a i kako netko ne bi odgovarao, HŽ to brani cijelo vrijeme. Uz to, projekt povratka željeznice ne da ne bi riješio prijevoz. Treće, jako bitno, to su neriješeni odnosi s privatnim investitorom, projekt Šmidhen, kroz koji prolazi ta željeznica koju je Butković obećao sto puta, je projekt na kojem Hrvatska dnevno gubi. Zaustavljen je projekt, privatni investitor želi da mu se odblokira projekt, Hrvatska, premijer, svi znaju, investitor tereti državu za više od 5 milijardi eura, spreman je ići u nagodbu, želi da mu se realizira projekt koji bi bio kruna kontinentalnog turizma jugoistočne Europe, trebali su ga financirati Španjolci, Rusi, kada su još bili poželjni, sada, naravno nisu”.

09:35 Bartulica: ‘Neomarksisti odjednom postali liberali’

Stephen Bartulica (Domovinski pokret) prvi je na redu u slobodnom govoru, a osvrnuo se na slučaj posvajanja djece iz Afrike.

“Govorit ću o slučaju u Zambiji, nešto što je naša zapadna kultura zaboravila, odrasli postoje radi djece, ne obratno, niti jedno dijete ne smije biti sredstvo za ostvarenje nekih želja odraslih. Htio sam čekati da saznamo sve činjenice o nesretnom slučaju. Što radi nadzor u MUP-u? Tko ispituje kako je bilo moguće izdati dokumente toj djeci? Nije pretjerano reći da hrvatske institucije možda sudjeluju o ovakvim organiziranim akcijama, čekat ćemo sudski epilog. Čujemo od pojedinaca da je dno dna ukazati na ovo, ne smije se to ni primijetiti. Dno dna je razina licemjerna nekih koji s jedne strane promiču ‘kulturu smrti’, pobačaj im je sveto pravo, a sada su humanitarci za djecu u Africi. Ista ta ekipa ostavlja glavni rad u otpadu, imamo neviđeno stanje. Ti ‘neomarksisti’ odjednom postaju neoliberali koji dovode u pitanje prava radnika da štrajkaju”, rekao je Bartulica.

09:30 Saborska rasprava počela je slobodnim iznošenjem stajališta, a onda slijedi rasprava o prijedlogu Zakona o pomorskom dobru