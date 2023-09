U strahu od poraza, Plenković će izbore dati u ruke vođama desne struje HDZ-a

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Zbijanje HDZ-ovih glava još je jedan u nizu pokazatelja da počinje kampanja za nadolazeće parlamentarne izbore, ali i za iduću superizbornu godinu. Da vladajuća stranka i njezin šef, premijer Andrej Plenković, doista kreću u kampanju, potvrđuje i dio članova šireg predsjedništva HDZ-a koji su imali prilike nazočiti tradicionalnoj sjednici šireg predsjedništva, koja ih je zaintrigirala utoliko što je na njoj i premijer Plenković prvi put od početka aktualnog mandata progovorio o pripremama za izborni period koji bi trebao biti prepun izazova.

Premda HDZ zasad ima stabilan rejting, to nije nešto na što se Plenković potpuno može osloniti, jer osim što je rejting varijabilan, anketarske kuće koje provode ispitivanja rejtinga dosad se na većini izbora nisu pokazale vjerodostojnima i mjerodavnima za procjenu stvarnog stanja među biračima. Pita li se HDZ-ovce, Plenković doista u oporbenim redovima ne bi trebao imati ozbiljnijeg konkurenta, ali oprezni premijer vodi se onom starom narodnom uzrečicom – nikad se ne zna. Zna se zato da u HDZ-u već dugo tinja val nezadovoljstva među onima koji nisu skloni premijeru Plenkoviću, a koji problem vide u izostanku timskog rada te u Plenkovićevu teškom karakteru zbog kojega mu je gotovo nemoguće udijeliti savjet ili konstruktivnu kritiku.

Takvo vodstvo odrazilo se i na članove, ali i na dio vodećih ljudi unutar stranke koji smatraju da Plenković nije trebao posve marginalizirati desno krilo HDZ-a. Isti ti kritičari naglašavaju kako bi to za stranku moglo biti problematično kako na samim izborima tako i nakon izbora, kada bi na vidjelo mogli izaći problemi s koalicijskim potencijalom. Dok je s jedne strane marginalizirao predstavnike takozvane desne struje HDZ-a, Plenković se okružio nestručnim mladim ministrima koji ne mogu provoditi reforme, a tu su i njegovi nekritični savjetnici koji premijeru laskaju kako bi zadržali svoje pozicije.

Unutarstranački problemi

Dodate li tomu i stranačke kapitalce kojih se Plenković nije uspio riješiti te pomladiti stranku kao što je to najavljivao, a zbog čega na terenu u HDZ-ovim lokalnim organizacijama, posebice dalmatinskima, tinja val nezadovoljstva, postaje jasno da ni Plenkovićeva pozicija uoči izbora nije posve stabilna kao što bi se to možda na prvu učinilo na temelju rejtinga stranke i onoga što ministri i renomirani članovi stranke orkestrirano poručuju putem malih ekrana, a uz temeljitu pripremu stranačke PR mašinerije, bez koje ni jedan HDZ-ovac ne smije istupati u medije.

Dobrog dijela unutarstranačkih problema Plenković je svjestan, ali on to trenutno niti može niti stigne rješavati. Svaki pokušaj sanacije unutar HDZ-a pokazao bi se kao borba s vjetrenjačama pa je u kampanju odlučio ući s onime što ima, oslanjajući se ponajprije na samoga sebe, iako je posve jasno da se kvalitetna kampanja ne može voditi nikako drugačije nego timski. Na posljednjim parlamentarnim izborima glavne karike Plenkovićeva tima bili su predsjednik Sabora Gordan Jandroković, ministar zdravstva Vili Beroš, koji je u to vrijeme bio jedan od najpopularnijih članova HDZ-a, te nekadašnji ministar gospodarstva Tomislav Ćorić koji je slovio kao jedan od autora stranačkoga predizbornog programa. HDZ-u je tada veliki vjetar u leđa davao i bivši ministar financija Zdravko Marić, koji je također slovio kao jedan od popularnijih političara u državi.

Vremena su se, međutim, promijenila, Marić i Ćorić odavno su bivši, Beroš se bori za vlastitu političku egzistenciju, a na Jandrokovića Plenković ne može igrati sa stopostotnom sigurnošću jer se po HDZ-u sve glasnije govori i o njegovim ambicijama kako za preuzimanje stranke tako i za dolazak u premijersku fotelju. Budući da na nekadašnje jake snage svoje stranke Plenković više ne može potpuno računati, odlučio je osvježiti svoj tim, no kampanju koja mu predstoji uglavnom će bazirati na samome sebi i svojim uspjesima od Schengena do ulaska u eurozonu.

Snažan konkurent

To i jesu teme o kojima će HDZ-ovci govoriti u doglednom periodu, i to na svim razinama jer počinje velika mobilizacija članstva na terenu po gradskim, općinskim i županijskim organizacijama. Za to je Plenković već zadužio svojega glavnog operativca, stranačkog tajnika Krunoslava Katičića, koji uživa njegovo veliko povjerenje jer su njih dvojica prijatelji od mladih dana. Jedna od tema koje će Plenković samostalno otvarati odnosi se i na pomoć socijalno ugroženim skupinama građana putem već poznatih paketa mjera koji bi trebali biti sveobuhvatni.









Plenkoviću je iznimno važno zadržati dominantnu ulogu u Slavoniji, odnosno Osječko-baranjskoj županiji, zbog čega je izgladio odnose s popularnim županom Ivanom Anušićem, koji bi mu navodno na razini cijele Slavonije trebao pomagati i uz potporu Miroslava Škore. Kako tvrde upućeni, Plenković je, kada je riječ o Slavoniji, Anušiću odlučio dati odriješene ruke pa bi ovaj u svojem kraju trebao mobilizirati članove, ali i samostalno sastaviti listu za parlamentarne izbore u svojoj izbornoj jedinici. U virovitičko-podravskom kraju Plenković se standardno oslanja na Josipa Đakića, koji već neko vrijeme obilazi gradove, općine i sela u svojem kraju promičući Vladu premijera Plenkovića, zbog čega očekuje da se u onoj idućoj vladi, kada i ako je sastavi Plenković, nađe njegov pouzdanik, virovitički župan Igor Andrović, što ni premijeru nije neprihvatljivo.

Za Plenkovićevu stranku problematična bi mogla biti Vukovarsko-srijemska županija, gdje su dva ključna čovjeka ministar Banožić i župan Dekanić. Banožić je u problemima zbog sukoba s predsjednikom Milanovićem, kojima nije dorastao i zbog kojih je i dospio na listu omraženih političara, osim toga, on u svojem kraju terenom ne vlada, dok Dekanića prati stigma koju je dobio nakon nedavnog uhićenja. Osim toga, taj je ogranak još od posljednjih lokalnih izbora devastiran i raslojen, a ondje im je i snažan konkurent Domovinski pokret, čiji šef Ivan Penava upravlja Vukovarom.

Crni labud

Plenković zasad nije siguran tko bi mogao biti njegova snažna karika u toj županiji, ali je zato siguran da će u Brodsko-posavskoj njegov snažni adut biti dugogodišnji župan Marušić, ali i jedan od najbogatijih saborskih zastupnika – Pero Ćosić. Važnu ulogu u Plenkovićevu timu za nadolazeće izbore sasvim logično imat će i ministar branitelja Tomo Medved, ali i general Miljenko Filipović, koji je gotovo uz izravan premijerov blagoslov svojedobno zaposlen u HEP-u. Upućeni tvrde da je nekadašnji predsjednik Zajednice branitelja “Gojko Šušak” nekoć bio pripadnik Karamarkove struje, no kažu i kako je riječ o stranačkom vojniku koji je pokazao lojalnost premijeru Plenkoviću. On je, prema riječima naših sugovornika, Plenkoviću nadomjestak za Milijana Brkića u desnom krilu stranke koje je usko vezano uz Hercegovinu i utjecajne Hercegovce, a ujedno je blizak i s ministrom policije Davorom Božinovićem.









Značajnu ulogu u kampanji koja Plenkoviću predstoji trebao bi, uz prepoznatljivog Varaždinca Habijana, imati i Vlatko Vuković, čije ime široj javnosti nije previše poznato. Vuković je zet Nevena Jurice, a u Plenkovićevoj kampanji za parlamentarne izbore trebao bi biti zadužen za financije, ali i za pozicioniranje HDZ-a na sjeveru zemlje. S Plenkovićem je Vukovića navodno zbližio Robert Kopal, koji ostaje glavni premijerov analitičar u kampanji u kojoj će se šef HDZ-a boriti za još jedan mandat. Snažnu borbu Plenković bi trebao imati u cijeloj Dalmaciji od Zadra do Dubrovnika. Njegovo rješenje za zadarski kraj nije nikakav misterij, riječ je, naravno, o Božidaru Kalmeti, na čiji utjecaj premijer još računa.

U dubrovačkom kraju Plenković se sasvim razumljivo misli osloniti na svojeg ministra Branka Bačića, no kako je Bačić zauzet radom u svojem graditeljskom resoru, gdje je posebno fokusiran na proces obnove Banovine, tako će terenski dio posla odrađivati prvi čovjek županijske organizacije Blaž Pezo, i to baš na preporuku ministra Bačića koji uživa neupitno Plenkovićevo povjerenje. Silom prilika Pezo će morati surađivati s dubrovačkim gradonačelnikom Matom Frankovićem, koji je više puta peckao premijera Plenkovića, ali ovo što sada HDZ očekuje jest borba za više i zajedničke interese, u kojoj će u Dalmaciji sudjelovati Marko Bekavac koji bi trebao primiriti one nezadovoljne vladavinom Ante Sanadera.

Udar na proračun

U krapinsko-zagorskom kraju Plenković računa na Zorana Gregurovića, krapinskoga gradonačelnika. Uz njega treba spomenuti i ministra Olega Butkovića te Josipa Ostrogovića iz riječke organizacije vladajuće stranke koji su za Plenkovića važni jer on očekuje da na parlamentarnim izborima HDZ prvi put u povijesti ovlada Primorsko-goranskom županijom, dok bi u Istri jake snage Plenkovićeve stranke trebali biti bivši ministar turizma Anton Kliman i ravnateljica pulske Opće bolnice Irena Hrstić.

Tim koji Plenković formira još je u povojima, a ono što HDZ-ovce muči jest to što se njihov predsjednik Vlade neće previše moći osloniti na svoje ministre jer dobar dio njih među građanima nije prepoznatljiv, a i oni koji su široj javnosti poznati uglavnom su taj status stekli gafovima i aferama koje dugoročno i predstavljaju veliku opasnost za Plenkovića i njegovu stranku. Osim što je počeo govoriti o izborima koji bi se, kako je rekao, trebali održati u redovnom roku, a da nije precizirao što to znači, Plenković je sa svojim savjetnicima već razradio prepreke koje ga očekuju u idućem periodu, a koje bi morao riješiti ako doista misli osvojiti treći uzastopni mandat. Uskoro stoga predsjednik Vlade sjeda za pregovarački stol sa sindikatima u javnim i državnim službama koji su period uoči superizborne godine odlučili iskoristiti za traženje veće plaće. Kako se Plenković ne namjerava zamjeriti bazenu od oko 240 tisuća potencijalnih birača, tako se može očekivati da će plaće u javnom sektoru rasti. Oni koji prate ovu tematiku najavljuju da će Plenković biti široke ruke premda se to ne sviđa previše njegovu ministru financija Marku Primorcu. Veća primanja nedavno su zatražili i umirovljenici, kojih u Hrvatskoj ima više od milijun. Njihove su stranke i udruge Plenkoviću otvoreno priprijetile izlaskom na ulice i prosvjedom pred Banskim dvorima, što Plenković po svaku cijenu želi izbjeći pa se i nedavno hvalio da će mirovine zbog usklađivanja prvi put rasti više od osam posto.

Teški dani

Kako je donekle osmislio rješenja za umirovljenike i javne službenike, tako će Plenković morati pronaći opciju za smirenje nezadovoljnih HDZ-ovih i ostalih lokalnih dužnosnika koji bi ga uskoro mogli zapljusnuti novim valom pobuna jer najesen u drugo čitanje ide paket poreznih zakona kojim se lokalnim jedinicama ukida prirez, pri čemu im se daje mogućnost uvođenja stope poreza na dohodak, što je i prije drugog čitanja nailazilo na otpor.

Teški su dani pred Plenkovićem, potvrđuju to HDZ-ovci koji podsjećaju i na posljednji opći sabor stranke koji je tijekom lipnja održan u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, kada se biralo deset članova Predsjedništva stranke i 40 članova Nacionalnog odbora, i to po Plenkovićevim napucima i po njegovu ustroju, zbog čega su u vrh stranke došli samo oni ljudi koje je on želio, što je bilo vidljivo i iz popisa onih koji nisu ni imali protukandidate. Za deset otvorenih pozicija u Predsjedništvu HDZ-a bilo je točno deset kandidata, a za pozicije 40 članova u Nacionalnom odboru natjecalo se samo 45 kandidata. Takav pristup i metodologija rezultirali su time da velik dio HDZ-ovaca glasanju nije ni pristupio, umjesto 2000 izaslanika, koliko ih je na ovim izborima bilo prijašnjih godina, ondje ih se pojavilo samo 1400, s tim da je glasanju pristupilo svega 1100 izaslanika, a dobar dio njih izborima je pristupio samo kako bi poništili listiće.

Na koncu na tim posljednjim stranačkim izborima ni jedan kandidat nije osvojio više od tisuću glasova, mnogo njih dobilo je manje od 900 glasova, što pokazuje da za većinu članova Predsjedništva nije glasalo ni 50 posto svih izaslanika. Na tim je izborima najviše glasova, njih svega 955, osvojila požeška županica Antonija Jozić, koja je time ušla u Predsjedništvo stranke. Dok se na Jozić Plenković donekle može osloniti, malo toga dobio je time što je u Predsjedništvo ušao župan Blaženko Boban, kojemu se u njegovoj Splitsko-dalmatinskoj županiji odavno ljulja tlo pod nogama. Ti su izbori za Plenkovića trebali biti signal da stanje unutar HDZ-a nije ohrabrujuće, no on se na to nije previše osvrtao, a utjecajni članovi stranke još od tada strahuju kako bi isti scenarij mogli doživjeti i na predstojećim parlamentarnim izborima, zbog čega je vrlo važno krenuti u ozbiljnu kampanju koju će Plenković prije svega morati usmjeriti prema nezadovoljnim članovima svoje stranke.