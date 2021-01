U SRBIJU STIŽU MIGOVI 29 S REMONTA! Mogu li parirati budućoj hrvatskoj eskadrili? Analitičar: ‘Ne mogu doći ni blizu onome što Hrvatska misli nabaviti’!

Ovih dana pojavila se vijest kako u Srbiju stižu četiri borbena zrakoplova Mig-29 koje je vojska Srbije dobila na poklon od Bjelorusije. Posljednje dvije godine proveli su na remontu u Bjelorusiji, a kako pišu Novosti.rs, “pripreme za primopredaju su tijeku”. Kako god bilo, te letjelice u doglednoj budućnosti postati će dio eskadrile od ukupno 14 Mig-29 borbenih zrakoplova.

O tome koliko napredni ti avioni mogu biti nakon eventualne modernizacije i kako bi se mogli komparirati s eskadrilom koju će najvjerojatnije nabaviti Hrvatska za Dnevno je komentirao hrvatski vojni analitičar Jan Ivanjek.

Donacija iz Rusije i Bjelorusije

“Taj njihov plan je već duži niz godina u pripremi otkako su ti avioni službeno predani Srbiji, ali su zadržani na remontu u Bjelorusiji budući da je riječ o starim avionima 29-evetkama kakve im je isporučila i Rusija. Ti avioni su od tada na postupku remonta kojim bi se ti avioni trebali dovesti na standard aviona koji su već u Srbiji. Međutim, nije do kraja jasno radi li se samo o remontu ili modernizaciji. Prema onome što se javno zna Srbija je željela napraviti djelomičnu modernizaciju tih aviona kod sebe.

Zbog toga nije jasno je li to napravljeno u Bjelorusiji budući da su ti avioni doista dugo tamo. Ako su to napravili tamo, tim bolje po njih jer će ima avioni prije biti spremi za upotrebu u sposobnijoj konfiguraciji. Time bi se omogućilo i prizemljivanje ostalih aviona iz eskadrile kako bi i oni prošli modernizaciju ili remont”, govori nam Ivanjek.









Ništa od radikalne modernizacije

“Ukoliko su avioni modernizirani, teško je da će biti nekih velikih promjena kada je riječ o njihovim sposobnostima. Sigurno je to da neće dobiti nove radare niti će dobiti sustave za elektroničko ratovanje. Oni će biti poboljšani, ali sigurno neće biti riječ o nekakvoj radikalnoj modernizaciji već će biti nešto poboljšana ergonomija same kabine jer ulaganje u te avione nema smisla. To su avioni koji datiraju iz kraja 80-ih i ograničeni su na otprilike 700 sati naleta što je izuzetno malo. Oni Srbiji više služe kao način da se produži korištenje ratnog zrakoplovstva do nekih boljih vremena kada bi se išlo u nabavku nekih naprednijih borbenih aviona.

Nikada neće parirati hrvatskim avionima









Ako se napravi takva nekakva modernizacija i ako se proširi spektar oružja i ako se postigne to da avioni ostvarene neke višenamjenske sposobnosti onda će ti migovi-29 biti dovedeni na nekakav standard četvrte generacije, na neku razinu na kojoj su zapadnjački avioni poput F-16 dugi, dugi niz godina. U svakom slučaju, Mig-29 niti u jednoj konfiguraciji ne može parirati ili doći blizu avionima koje će Hrvatska vjerojatno nabaviti. S te strane, Hrvatska nema nikakav razlog za zabrinutost.