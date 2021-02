U SPLITU KRIMINALCA PUSTILI IZ ZATVORA, PA SE PREDOMISLILI: Sada ga ne mogu pronaći! Raspisana tjeralica

Iz Splita nam dolazi slučaj za rubriku vjerovali ili ne. Član jedne zločinačke skupine iz Splita, Hrvoje Miljak zvani Castro (33), uspio je izbjeći istražni zatvor jer mu je istražni zatvor zamijenjen mjerom opreza unatoč tome što je osuđen zbog bijega pred policijom tijekom čega je ozlijedio dvojicu.

Nakon što se Državno odvjetništvo žalilo na tu odluku, viši sud je odluku o istražnom zatvoru ukinuo. Ipak, prekasno jer je Miljak sada netragom nestao i policija mu ne može ući u trag kako bi ga vratila u istražni zatvor. Zbog toga je sada za njim raspisana tjeralica kako bi ga se vratilo u ćeliju, piše Slobodna Dalmacija.

Bijeg od policije prošle godine

Podsjetimo, on je u svibnju prošle godine bježao pred policijom od Marjanskog tunela do prodajnog centra City Center One. Tijekom vožnje je jednog policajca bacio sa službenog motocikla marke BMW, udario u službeni automobil i ozlijedio drugog, a trećeg umalo pregazio. Bijeg je nastavio trčeći, kada mu je s automobila Volkswagen Passat ispao zadnji kotač.

Uhitio ga je interventni policajac na Putu Vrborana te je tada zadržan u istražnom zatvoru. Miljak je bio člank zločinačke udruge Deana Majstorovića koji je također uhićen u toj policijskoj akciji.









