‘U ŠOKU SMO JER VAS BOLI ONA STVAR ZA NAS!’ Milanoviću prekipjelo zbog uvrijeđenih Finaca: ‘Cijena je vrlo mala i Hrvatskoj se itekako može izaći u susret’

Autor: N.K

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik OSRH Zoran Milanović sudjelovao je na obilježavanju osnutka 2. gardijske brigade “Gromovi“.

Dao je izjavu za medije u kojoj su ga novinari pitali o Finskoj i Švedskoj.

“Moramo tu biti jedinstveni. Kada bismo bili jedinstveni Plenković i ja. Istog trena bi nas shvatili ozbiljno. Cijena je vrlo mala i Hrvatskoj se itekako može izaći u susret. Ali kad si razjedinjen, onda je ovako”, rekao je Milanović.





“Nisam analitičar, ja predstavljam Hrvatsku”

“Ja ne odustajem od toga, to je moja prisega. To je hrvatski Ustav. Ja se moram boriti za elementarna prava Hrvata u BiH mirnim putem. Drago mi je da je gospodin Jandroković vrlo mudro i mirno komentirao nešto. S obzirom da je rekao pristojno, odgovorit ću tako. Drago mi je za taj suzdržan ton, ali me neće uspavati. Ušutkat me neće. Nije to pitanje mudrosti, nego nacionalnih interesa. Ja predstavljam Hrvatsku i Hrvate. Ja nisam analitičar. Meni je neobjašnjivo da netko tko ima način da zaštiti Hrvate ne koristi sve instrumente koje ima na raspolaganju”, rekao je predsjednik.

“Ono što je Finskoj i Švedskoj ulazak u NATO, to je nama Izborni zakon u BiH”, rekao je Milanović.

“Pitate me kako komentiram da su Finci u šoku?”

“Mi smo u šoku smo jer nas boli ona stvar za nas. U šoku smo što nas svaki puta opstruiraju kad je ta tema na stolu i što nas tretiraju kao da smo članica Arapske lige, uz dužno poštovanje”, rekao je Milanović na konstataciju novinara da su Finci navodno u šoku od njegovih izjava.

“Banožić je katastrofa za Hrvatsku”

“Nakon naklapanja, sada imamo dokument prema kojem je ministar kriminalac. Sad ćemo šutjeti o tome? Taj je trebao odletjeti prvi i to ne zato što je katastrofa za sustav za koji ja odgovaram, nego jer je katastrofa za Hrvatsku. Tko god pročita taj zapisnik, sve mu je jasno”, rekao je Milanović.

Schengen

Na pitanje o mogućoj Slovenskoj blokadi ulaska u Schengen odgovara:

“Ako nas blokiraju, zeznut će sebe. Uvijek lijeva Vlada u Sloveniji s impulzivnom podrškom biračkog tijela, onda pokušava biti nacionalna. A to se realizira kroz ovakve poduhvate. Meni su Slovenci najbliži od svih. Odnosi s njihovim predsjednikom, čak i s Janšom koji nije penalizirao Hrvatsku, i sad dolaze ljudi s kojima bi ja trebao biti bliži nego s Janšom, ali to tako ne ide. Oni zaboravljaju da stotine tisuća Slovenaca mora truliti na granici. To je i njihovo more na neki način. Oni ne mogu normalno uživati svoje nekretnine. Svi to razumijemo i to je u interesu Slovenaca. Hrvatska može bez Schengena. Slovenci će nam uvijek doći. Hrvatima je svejedno, ali za to sam. Budimo otvoreni, ali shvatimo da to nosi i svoje rizike. Nokat jednog Hrvata mi je bitniji od Schengena”, rekao je Milanović.