U SLAVONSKOM BRODU OTKRIVENO UHLJEBLJIVANJE! ‘Moraš ući u stranku da bi brisao dječje guze’, Gradonačelnik: ‘ZNATE, MALI JE GRAD!’

Autor: L.B.

Dva gradska vrtića iz Slavonskog Broda tražila su odgojitelje. Raspisan je natječaj na koji se prijavilo ukupno 35 ljudi, za osam radnih mjesta. Međutim, od svih 35 prijavljenih, odabranih osam kandidata su nekim slučajem u izravnoj vezi s gradonačelnikom Mirkom Dusparom.

Priču o mogućem uhljebljivanju u Slavonskom Brodu, donijela je RTL-ova emisija Potraga, koja je doznala kako su zaposleni u vrtićima gradonačelnikova nećakinja, djeca istkanutih članova njegove stranke, ljudi koji su za njega skupljali potpise, a sam natječaj je, kako tvrde odgovorni, zakonski čist, budući je glavni kriterij bodovanja usmeni intervju.

Osim toga, članovi upravnog vijeća koje je potvrdio Duspara složili su se kako su ljudi bliski njemu jednostavno najbolji, dok se neki koji godinama čekaju na stalno zaposlenje žale kako u Slavonskom Brodu “moraš ući u stranku čak i da bi brisao dječje guze”.

Od osam odabranih, sedam u izravnoj vezi s Dusparom

“Duži niz godina radim kao odgojitelj. Po struci sam magistar ranog i predškolskog odgoja. Neprestano sam na kratkotrajnim zamjenama. Znači, potrebna sam im, ali nikako ne mogu dobiti posao na neodređeno zato što je to mjesto predviđeno za osobe koje su rodbinski povezane s gradonačelnikom ili koje se nalaze u njegovoj stranci nezavisnoj”, rekla je sugovornica.

Njoj je zaštićen identitet jer se boji da u protivnom neće raditi ni na zamjenama. Nije to baš neka sreća, ali za mnoge od njih to je jedini način da ostanu živjeti u svom gradu i da rade u struci.

”Po potrebi šalju nas, znači, recimo pet dana u jedan vrtić, u jednu skupinu, pa 10 dana u drugi vrtić, pa 10 dana nema potrebe da radimo, pa čekamo i tako neprestano se to vrti”, rekla je.

Nekad odradi 30 dana u mjesecu, nekad 5. I tako već godinama. Dokazuje to i pedesetak ugovora koje je do sada potpisala, od kojih prvi još 2015.

U lipnju se ponadala da napokon ima priliku. U gradu su raspisana dva natječaja, za dva gradska vrtića. Svaki je tražio po četiri odgojitelja.

”Hajde kad je taj neki natječaj bio pa se prima jedno ili dvoje, pa nekako svi zažmirimo na to, hajde OK. Sve se nadaš, pa dobro doći će red i na tebe. Međutim, sad kad je izašao ovaj natječaj, gdje se primalo osam, znači nema baš žmirenja više”, rekla je sugovornica.

I zato je odlučila progovoriti. Naime, od osam primljenih odgajateljica, sedam ih je čvrsto povezano sa strankom gradonačelnika Duspare ili s njim osobno.

”Prije nego što natječaj završi, unutar tih, unutar vrtića, znači, već se zna tko će dobiti. I tako da mi samo čekamo da vidimo je li to istina. I zaista. Zna se, priča se taj i taj će dobiti. Mislim, i oni to čak i javno govore. To čak i nije tajna. Zna se, znači, uopće ne skrivaju”, kazala je.









Posao je dobila i gradonačelnikova nećakinja. ”Ona ima i sestru i sestra je isto zaposlena”, napominje.

I ne samo sestru. Ukupno četiri gradonačelnikove nećakinje rade kao odgajateljice u brodskim vrtićima.

”To je normalno”, rekla je ona.

Kći istaknutog člana Dusparine stranke

Druga zaposlena – kći je istaknutog člana Dusparine stranke i gradskog vijećnika Davora Grubera. Nakon tate u stranci, i svekar je također – Andrija Marić, Dusparin vijećnik, čija je snaha uoči izbora aktivno podržavala gradonačelnika.

”Da, i ona je položila stručni ispit u siječnju ove godine… Skupljala je glasove za kandidaturu gradonačelnika i znalo se da će biti primljena”, rekla je.

Inače, pet od osam primljenih djevojaka stručni je ispit položilo u siječnju ove godine.

Idemo dalje. Jedna novozaposlena članica je Savjeta mladih u gradskom vijeću. Na prijedlog, naravno, gradonačelnika Duspare.

”Ona je također položila stručni u siječnju, aktivna je jako u stranci i u savjetu mladih grada”, kazala je RTL-ova sugovornica.

Još jedna zaposlena bila je direktno na Dusparinim popisima.

”Ona je također položila stručni u prvom mjesecu i ona je još više aktivna. I bila je i na listi za gradsko i županijsko vijeće. I evo izborila se za sebe”, kazala je.

Žale se na tu situaciju

”U jednoj skupini bi se znalo tijekom nekoliko godina promijeniti i desetak odgojiteljica i to nisu promjene zbog kratkog godišnjeg ili nekakvog kratkog bolovanja ili sada samoizolacija koje su bile isto tako aktualne. To vam nisu promjene tog tipa, nego promjene koje su se događale evo zato što natječaj možda nije bio objavljen tijekom lipnja ili krajem kolovoza pa se u novu godinu krenulo s odgajateljicom koja je dobila privremeno posao do raspisivanja natječaja. I nakon što se djeca priviknu, na nju dođe netko novi”, kazala je majka.

Veliki broj roditelja žalio se na tu situaciju, pisali su i peticije, ali, kaže, uzalud.

Naime, sedam članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić potvrdilo je četiri kandidatkinje koje je u njihovom vrtiću predložila ravnateljica.

”Pa evo ja ću zasad morati ostati suzdržan, zatekli ste me stvarno takvim nekakvim konstatacijama. Ako je moguće da vam se ja možda povratno javim. Nisam znao, ne, to ste mi sad vi… ja s tim informacijama nisam raspolagao. Da, ja sam stranački aktivan”, rekao je Josip Tonček, predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić.

‘Lijep pozdrav, hvala, đenja’

Odjednom Brod više nije tako mali pa se nitko ne pozna.

”Ne, nitko nije vršio pritisak na mene da ikog zaposlim. Apsolutno ne. Ja možda te neke osobe iz viđenja znam, ali da ih znam osobno – ne. Zasad bih se suzdržao od davanja nekakvih izjava dok ne provjerim vaše navode”, izjavio je Tonček.

Njegova kolegica, članica vijeća istog vrtića, tvrdila nam je da je potpisala izjavu da ne smije komunicirati s medijima.

”Rekla sam, ne bih davala nikakve izjave, lijep pozdrav, hvala, đenja”, kazala je Irena Vuleta, članica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić.

Razgovori s ravnateljicama

No, pred kameru su stale obje ravnateljice.

”Četvoro zaposlenih, odnosno četiri zaposlene odgajateljice u zadnjem natječaju kod vas, sve četiri su direktno ili indirektno povezane s gradonačelnikom Dusparom, možete li mi pojasniti kako se to dogodilo?” pitala je novinarka.

”Ja tih informacija zbilja nemam da je netko s nekim povezan”, kazala je Zorana Butorac, ravnateljica Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić.

”Nemam ta saznanja”, rekla je Marina Matković, ravnateljica dječjeg vrtića Potjeh.

Potvrđuju obje – izborno povjerenstvo vodilo je intervjue s kandidatima. One su odabrale one s najviše bodova, predložile ih Upravnom vijeću, za koje se mora reći da 5 od 7 članova bira gradonačelnik, koje je njihove prijedloge usvojilo.

Razgovor s gradonačelnikom

Razgovor s gradonačelnikom kojem su zaposlene nećakinje, sinova djevojka, susjeda…

Ovo je tijek razgovora s Mirkom Dusparom.

Novinarka: ”Jeste li Vi direktno utjecali da se netko od njih zaposli?”

Duspara: ”Ne, i ne znam tko je zaposlen.”

Novinarka: ”Dobro znate da vam je nećakinja zaposlena.”

Duspara: ”Ne znam. Ja vam sad kažem da sam došao u ponedjeljak s godišnjeg odmora.”

Novinarka: ”Znači, u odluku o prijemu djelatnika ustanove donosi ravnatelj i upravno vijeće. Upravno vijeće, pet članova od 7 birate vi”.

Duspara: ”Nisam siguran da biram baš pet ja.”

Nije siguran ni tko je sve s njim bio u kampanji.

”Jako puno volontera aktivista i ostalih bude na slikama, bude na štandovima, tako da ne znam. Ja vam kažem da izbor provodi ravnatelj i upravno vijeće.”

“Dobro, ali u aktima gradonačelnika stoji da vi birate upravno vijeće. To je točno koga ste odabrali.”

“Dobro biram, da. I biram.”

“Znači, ne možemo reći da nije možda potencijalno vaš utjecaj.”

“Ovo je mali grad, sve je moj utjecaj po tome”, izjavio je Duspara.

Ni prijašnji natječaji nisu mu sporni.

O zaposlenju sinove kćeri i ukupno četiri nećakinje: Pa gledajte, ovo je mali grad

Novinarka: ”Nekoliko godina unatrag zaposlena je i cura od vašeg sina, zaposlene su još tri vaše nećakinje u vrtiću?”

Duspara: ”Pa gledajte, ovo je mali grad. Znate koliko smo mi zaposlili djelatnika u vrtićima? Znate koliko smo mi izgradili vrtića? Pet, pet vrtića novih izgrađeno u Slavonskom Brodu, obnovili stare.”

Novinarka: ”Dobro i Vaša susjeda je zaposlena. Poduža je lista.”

Duspara: ”Da, poduža je lista, zaposleno je preko 100 odgajatelja, doveli smo fakultet u grad Slavonski Brod.”