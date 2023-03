‘REKLI SU MOM SINU (13) U ŠKOLI DA POSTOJI 100 SPOLOVA!’ Majke dižu opću uzbunu: ‘Preplašit ćeš mi dijete takvim pričama’

I dok nas metodom “kuhane žabe” mediji i političari postupno pripremaju za marš na istočni front, u pozadini svega ovog (pred)ratnog ludila koje se sve više širi Europom, događaju se, gotovo pritajeno, stvari u sferi ideologije o kojima se malo tko usuđuje otvoreno govoriti. Jedna od njih, vjerojatno i najvažnija jer se odnosi na samu prirodu čovjeka i njegove spolnosti dovodi se i do samih škola odnosno do djece i maloljetnika, piše analitičar portala Geopolitika.news Zoran Meter.

Tzv. nove zapadne civilizacijske vrijednosti i dosezi sve više postaju znak za uzbunu, gotovo za pobunu više ne samo roditelja diljem Europe kojih većina i ne zna i ne shvaća što se u stvarnosti događa, naivno vjerujući u škole tipa onih u kojima su se i sami školovali i koje su vodile računa, osim o obrazovnoj komponenti, i o onoj odgojnoj – ali na nekim zdravim osnovama.

Osim roditelja, na zvona za uzbunu sada sve više pozivaju i političari i vjerske i druge organizacije, jer postaje očito da se državna politika sve teže nosi s novim pojavnostima koje izmiču kontroli zbog nejasnih pravila i nedefiniranih ograničenja nadležnih državnih tijela i institucija – u kojima se često ne snalaze niti same škole. One su u strahu da ih radikalne i ekstremističke organizacije i isto takvi aktivisti koji promiču radikalnu rodnu ideologiju ne proglase tzv. homofobima i da protiv njih ne podižu različite tužbe i sl. Na taj ih način takvi ekstremisti zastrašuju i zagorčavaju im život, dajući time primjer i svim ostalima što ih čeka ukoliko ne budu (ili ne ostanu) na njihovoj ideološkoj odnosno “odgojnoj liniji”.





Ovaj poduži uvod bio je potreban s obzirom na uzbunjujući tekst utjecajnog britanskog medija The Telegraph od 4. ožujka pod naslovom “Masturbation lessons and 100 genders: What our children are being taught at school” (“Lekcije o masturbaciji i 100 spolova: Što našu djecu uče u školi”). U njemu se postavlja pitanje o tome “što se događa sa satovima spolnog odgoja u školama” i navodi kako su “ovog tjedna zastupnici (britanskog parlamenta) podigli uzbunu zbog količine poruka koje primaju od zabrinutih roditelja koji kažu da ne znaju kome se drugom obratiti” zbog gore opisanih pojava.

Kraće rečeno, The Telegraph piše o indoktrinaciji na satovima seksualnog odgoja koja zabrinjava Britance. Ali da ne duljim previše i da ne interpretiram sam sadržaj, ionako dovoljno šokantan i mučan za bilo kakav popratni komentar, donosim najvažnije dijelove samoga teksta kako su i napisani u svom originalu.

Konzervativka Miriam Cates podnijela je dosje (britanskom) premijeru Rishiju Sunaku o “prirodi i opsegu indoktrinacije” u vezama i spolnom odgoju u britanskim školama. Obuhvaća čitavu masu nastavnih pomagala i tematskih materijala o spolnom odgoju. … predstavlja teme koje su mnogi roditelji smatrali neprikladnima zbog dobi učenika. Na primjer, u nekim su školama djecu od 12 godina u razredu pitali što misle o oralnom i analnom seksu“.

“Mojem 13-godišnjem sinu je rečeno da postoji stotinu spolova,” rekla je žena čije dijete ide u privatnu školu u East Midlandsu, “U ovoj dobi moju djecu već uče “konvencionalnoj” terminologiji – na primjer, “cisrodno”, “nebinarno” i “rodno fluidno” — čak i bez uzimanja u obzir činjenice da se mnogi ljudi gade i ovim pojmovima i ideologijom kao takvom zbog vjerskih uvjerenja ili drugih razloga.” – navodi britanski medij.

“Druga majka, čije dijete studira u javnoj školi u Londonu, kaže da su njezinog sina masturbaciji u zadnjem razredu osnovne škole učili učitelji koje je jedva poznavala. Zabrinula se nakon što su učitelji roditeljima objasnili glavno načelo spolnog odgoja: “nikoga nije briga što se događa iza zatvorenih vrata” – kazala je ta žena. “I sama imam pedagoško obrazovanje i rekla sam im “tako govore pedofili. “…Imali su kartice s natpisima na stolu i raspravljali su o njima. Dakle, na jednoj od njih pisalo je: masturbacija. Mnogi roditelji su rekli: “Preplašit ćeš mi dijete takvim pričama, ima samo deset godina!” Tko želi da njegovo dijete o tome raspravlja s drugom djecom?”

Think-tank New Social Contract, čiji je suosnivač Cates 2022., priprema se objaviti istraživanje koje je već predstavljeno Sunaku, prema kojem su britanska djeca “u opasnosti” od učitelja koji imaju “radikalne stavove o spolu, rodu i seksualnosti” i traže “ideološki monopol u spolnom odgoju.” – navodi dalje The Telegraph.









“Proliferacija kontroverznih i eksplicitnih nastavnih pomagala počela je još 2019., kada je Ministarstvo obrazovanja objavilo novi priručnik o seksualnom odgoju. Nastalu prazninu popunjavali su kojekakvi “aktivisti”. Njihove organizacije, uključujući LGBT dobrotvornu organizaciju Stonewall, udružile su se sa stotinama škola kako bi zacrtale “rodno osjetljiv pristup seksualnom odgoju”. Izvješće o novom društvenom ugovoru navodi druge obrazovne ustanove, uključujući dobrotvornu Školu seksualnog obrazovanja, za koju je poznato da radi s više od 300 obrazovnih institucija i, prema vlastitim riječima, ima “pozitivan pristup seksu – kako u nastavi, tako i općenito.”

Zastupnik Nick Fletcher, konzervativac u Donjem domu britanskog parlamenta, “upozorio je premijera da škole uzalud troše novac na materijale organizacija koje “sugeriraju našim dječacima i djevojčicama da su možda rođeni u pogrešnom tijelu…”

Najviše od svega, nesklad između (obrazovnih, op. ZM.) materijala i (dječjih, op. ZM.) godina zabrinjava vjerske obitelji. Međutim, vladini izvori kažu da čak i liberalni roditelji smatraju da devetogodišnjake ne treba učiti da postoje deseci spolova i poticati ih da sudjeluju u “pride” marševima – navodi isti medij.









“Ovog polugodišta poslat ćemo pismo svim školama i istaknuti pravo roditelja da vide obrazovne materijale. Odgovornost je škola da osiguraju da su svi materijali činjenični i primjereni dobi te da rade s roditeljima kako bi osigurali da znaju čemu se njihova djeca podučavaju”, rekao je glasnogovornik ministarstva obrazovanja.

Zastupnica Miriam Cates sada čeka odgovor premijera i nada se da će novi dokazi biti “poziv na buđenje za vladu”.

“Čak i razmišljati o tome da djecu od 11 i 12 godina podučavate samozadovoljavanju jednostavno je grozno”, tvrdi ona. “Osim toga, razgovarati o seksualnim željama s odraslima koje zapravo ne poznajete može biti riskantno.”

“Primarna odgovornost vlade je zaštititi učenike”, dodaje ona. “I nadam se da će izvješće rasvijetliti roditelje o tome što podučavaju njihovu djecu.”

Zaključak:

I dok naši mediji, kada je riječ o tzv. ideološkim temama, umjesto fokusiranja na to što se događa u našim javnim školama radije razglabaju o tome tko i zašto moli krunicu na javnim mjestima i što o tome ima reći Titova unuka i njoj slični – britanski medij ukazuje na bit problema koji sve više zaokuplja tamošnju javnost i političke krugove, posve sigurno ne bez razloga.

Jer bilo bi potpuno pogrešno misliti da se ovo događa samo u Velikoj Britaniji i da je ovo opisano u tekstu utjecajnog britanskog medija i ono najgore. Puno toga odioznog događa se i drugdje diljem Europe, poglavito u skandinavskim zemljama. Iako se o tome iz nekog razloga nerado govori i piše, sve se češće pojavljuju brojni primjeri izopačenosti, pod krinkom potpunih sloboda, što se uz samo malo truda može pronaći na društvenim mrežama i blogovima čak i liberalnih pojedinaca koji se i sami pitaju kuda nas sve to vodi?

U svijetu je u tijeku, osim svih drugih – vidljivih ratova, i onaj nevidljivi i puno važniji: rat za čovjeka, odnosno borba za ljudske duše. Neovisno kako ga tko promatrao, s vjerničkog – eshatološkog gledišta kao borbu između Boga i Sotone, ili onog ateističkog kroz filozofsku prizmu borbe dobra i zla, stvari su zapravo krajnje jednostavne.

Ovo je borba koja ulazi u kulminaciju i u kojoj nema i ne može biti kompromisa. U njoj ne može biti ni neutralnih ni “bljutavih” – jer se odnosi baš na svakog čovjeka, kao jedinku i neponovljivo biće. U konačnici se zapravo bira između kulture života i kulture smrti. Pobjednik će na kraju biti samo jedan i o njemu će ovisiti i sudbina čovjeka i sudbina Zemlje na kojoj živimo.

Njih neće odrediti niti geopolitičke igre moćnika, niti ukrajinski i drugi ratovi, niti “zelene tehnologije”. Odredit će ih naša djeca, a prije toga naš stav o tome kakvim ih želimo vidjeti: slabim i povodljivim – izgubljenim, ili jakim i samostalnim – sposobnim za kritičko promišljanje i traženje istine kao preduvjeta napretka i razvoja.

Teška vremena od svih traže i donošenje teških odluka.

