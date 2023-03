U SABORU SE SLOŽILI VLADAJUĆI I OPORBA! Zajedničkim snagama za naciju, stvara se pritisak na ministarstvo da riješi ‘gordijski čvor’ koji šteti djeci

Autor: Dnevno.hr

U Saboru su u petak i vladajući i oporba podržali prijedlog Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku da se usvoji Rezolucija o debljini.

Upozorili su pritom da Hrvatska ima najveći postotak pretilih osoba u EU i založili se za zdravu prehranu u vrtićima i školama, kao i propagiranje kretanja i sporta.

Rezolucijom se predlaže da sve nadležne institucije poduzmu sve odgovarajuće korake iz djelokruga svojih odgovornosti u vezi sa sprječavanjem, dijagnosticiranjem i liječenjem debljine u svrhu smanjenja broja oboljelih od debljine.





Predlaže se da promiču zdrave načine života

Uz to, predlaže se da promiču zdrave načine života, osobito zdravu prehranu, tjelesnu aktivnost, održavanje odgovarajuće tjelesne mase, nepušenje, izbjegavanje prekomjerne konzumacije alkohola i kontrolu povišenih vrijednosti tlaka i masnoća.

U ime predlagatelja Renata Sabljar Dračevac rekla je bi donošenje Rezolucije trebao biti jedan od doprinosa smanjenu prevalencije prekomjerne težine, unaprjeđenju zdravlja, sprječavanja bolesti i podizanje kvalitete i duljine života svih nas, a pogotovo mladih naraštaja. Istaknula je i potrebu da zdrave životne navike postanu stil života svih nas.

Upozorila je da, po podacima Eurostata, Hrvatska uz Maltu ima od svih zemalja EU najveću prevalenciju osoba s prekomjernom tjelesnom masom i debljinom.

Iznijela je podatak da je 2019. samo 34 posto odraslih u Hrvatskoj imalo normalnu tjelesnu masu, a čak 65 posto prekomjernu, od čega 23 posto njih debljinu.

Sabljar Dračevac upozorila je i kako procjene pokazuju da će udio osoba s debljinom u Hrvatskoj do 2030. iznositi 32,4 posto. Također, procjenjuje se da će udio djece s debljinom u toj godini iznositi 23,19 posto za dob od pet do 9 godina te njih 16,37 posto za dob od 10 do 19 godina.

Hrvatska u vrhu po broju pušača i konzumaciji alkohola

Upozorivši kako Hrvatska ima najveći postotak pretilih i s prekomjernom tjelesnom masom u EU, Andreja Marić (Klub SDP-a) rekla je da smo u vrhu i po broju pušača te konzumaciji alkohola.









Založila se za zdravu prehranu u vrtićima i školama jer se time preveniraju kronične nezarazne bolesti u odrasloj populaciji koje su glavni uzrok smrti u gotovo svim zemljama svijeta. “Upravo u dječjoj dobi formiraju se zdrave prehrambene navike i svijest o potrebi provođenja redovite tjelovježbe. Osobito velik problem su, uz pretilost i nedovoljnu tjelesna aktivnost, kardiovaskularne i zloćudne bolesti i šećerna bolest te kronične respiratorne bolesti”, kazala je.

Navevši da u borbi protiv debljine ne pomažu “čarobne tablete” i dijete, Marin Miletić (Klub Mosta) pozvao je na potrebu što većeg kretanja i bilo koji oblik rekreacije. Smatra da bi država iz osnovnih i srednjih škola trebala izbaciti automate sa slatkišima i gaziranim pićima.

“Koje tvrtke stoje iza toga i koji interesni lobiji da mi našim klincima dajemo da jedu junk food i da piju gazirana pića koji su ogroman uzrok pretilosti i debljine”, upitao se. Smatra da nadležno ministarstvo može jednim potezom riješiti taj “gordijski čvor”.