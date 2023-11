U Saboru o Vatikanskim ugovorima: ‘Pritisak da se otvori ova tema nije slučajan’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

U kasnim poslijepodnevnim, a možda i večernjim satima, u Saboru će se odviti zanimljiva rasprava.

Saborska zastupnica Anka Mrak-Taritaš (GLAS) izvijestila je još prošlog tjedna da su prikupili dovoljan broj potpisa za saborsku raspravu o pokretanju postupka pregovora o izmjenama ugovora između Svete Stolice i Hrvatske, poznatim i kao Vatikanskim ugovorima.





Smatra da je došlo vrijeme da se ugovori između Svete Stolice i Hrvatske revidiraju, što su radile i neke druge države.

Mrak Taritaš želi reviziju Vatikanskih ugovora

U ugovorima se, tvrdi, krše određena ustavna prava, načelo jednakosti pred zakonom, sloboda vjeroispovijesti i odvojenosti crkve od države. Osim toga tu je i financijska komponenta, na temelju četiri ugovora sa Svetom Stolicom 2018. se za Crkvu izdvajalo milijardu kuna, s tim da u taj iznos nisu uračunata sredstva koja izdvajaju lokalne jedinice. U posljednje tri godine iz proračuna po obavezama iz ugovora isplaćeno je otprilike 500 milijuna kuna, no bez plaća vjeroučitelja, navela je.

Mrak Taritaš ističe da treba odvojiti crkvu od države, da vjeronauku nije mjesto u školama kao i da treba razmisliti o promjeni načina financiranja Crkve.

“Vjeroučitelji u školama ne biraju se na natječajima nego ih direktno postavlja biskup, a onda su neki vjeroučitelji postali ravnatelji škola”, kazala je tada zastupnica.

Bartulica: Nije slučajno da se otvara ova tema

Danas je u slobodnim govorima u Saboru zastupnik Domovinskog pokreta Stjepo Bartulica javnost želio upozoriti na tu raspravu, rekavši da treba obratiti pažnju na to tko inzistira na tim raspravama.

“Lijevi mediji smatraju da je velika nepravda što se izdvaja za Katoličku crkvu. Vjerujem da nitko neće dovoditi u pitanje kako funkcioniraju katolički vrtići, Caritas. Narod ima veliko povjerenje u rad Crkve, bez obzira na sve mane, ona je sveta i grešna, no pritisak da se otvori ova tema nije slučajan”, upozorio je Bartulica.

Dodaje, niz godina slušamo da je Hrvatska u službi Katoličke crkve i da samo zarobljeni ugovorima. No, ističe problematiku povrata imovine.









“Što se tiče oduzete imovine, posebno od strane komunističke vlasti, vrlo malo je stvarno vraćeno. Tamo gdje predajem kao docent, na kampusu djeluje novo Sveučilište jer je Nadbiskupija na kraju pristala na dogovor s Vladom, mnogo toga država ne želi vratiti Katoličkoj crkvi”.

I udruge primaju javni novac

Dodao je da Katolička crkva nije povlaštena te podsjetio i da udruge primaju javni novac.

“Novac poreznih obveznika troši se i za druge vjerske zajednice, no treba skinuti predrasude i prijezir nekih prema Crkvi. Volio bih da kasnija rasprava bude argumentirana, no to vjerojatno nećemo čuti, nego ćemo slušati da je neprimjereno da Hrvatska izdvaja novac za vjersku zajednicu. Kada se gleda civilno društvo u cjelini, udruge su financirane i nastale javnim novcima. Katolička crkva u odnosu na njih dobro djeluje. Te udruge teško mogu skupiti par stotina ljudi kada imaju razlog, a Crkva i dalje ima veliko povjerenje običnih ljudi. Crkva ne treba odvjetnike, ali neke ću stvari ustrajno ponavljati”. rekao je Bartulica.