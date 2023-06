U Saboru gori zbog divljanja cijena u turizmu! ‘Sramota!’, ‘Kunu ste reciklirali u wc papir, a djeca će nam biti robovi’

Zastupnici u Saboru raspravljaju o godišnjem izvještaju o izvršenju Državnog proračuna za 2022. koji otkriva da su ukupni proračunski prihodi ostvareni u iznosu od 171,7 milijardi kuna, što je na razini plana, dok su u usporedbi s prethodnom godinom povećani 11,5 posto.

Izvršenje ukupnih proračunskih rashoda iznosilo je 175,1 milijardu kuna, što čini 94,8 posto planiranih rashoda za 2022.

Stipe Župan, državni tajnik u Ministarstvu financija predstavio je Prijedlog godišnjeg izvještaja te odgovara na nimalo lagana pitanja iz saborskih klupa, pri čemu ga oporba rešeta oko rasta cijena.





Pljušte pitanja o rastu cijena u turizmu

Damir Bajs (Fokus) osvrnuo se na jučerašnju dramatičnu izjavu ministra financija o cijenama u turizmu.

“Ministar financija Primorac je rekao da ga plaši rast cijena u turizmu. Ima li Ministarstvo financija neke aktivnosti koje će riješiti ovaj problem porasta cijena? Nakon ovakve izjave ste valjda u punom pogonu!”, pitao je Bajs.

“Nisam upoznat s preporukama Europske komisije za smanjenje cijena, brine nas porast cijena koji nije opravdan, Vlada je puno učinila kroz inspekcije, nastavit ćemo to i dalje, nadamo se da će akteri koji utječu na povećanje cijena biti razumni, u samo u kratkom roku to može biti dobit, no dugoročno ne”, rekao je državni tajnik Župan, na što ga je Bajs upozorio da Vlada mora rješavati pitanja vezana uz inflaciju i da im je to zadaća.

Grčić: Nema šanse da naši ljudi primirišu Jadranu

SDP-ov Branko Grčić također je kritizirao rast cijena u turizmu.

“Cijene divljaju, ljudi iz inozemstva pomalo odustaju od rezervacija, naši ljudi s ovim cijenama nema šanse da primirišu Jadranu, svi očekujemo reakciju Vlade. Inflacija je veća od 10 posto, u statistici Eurostata je podatak da je harmonizirani indeks 17 posto rasta cijena za prošlu godinu”, rekao je, s čim se državni tajnik i nije baš složio.

“Ne slažem se s tih 17 posto, možda za određene kategorije u košarici. Iako su napisi u medijima da bilježimo manje turista nego prošle godine, fizički pokazatelji E- visitor i Zavod za statistiku to ne pokazuju, ne možemo ništa nego apelirati na one koji su digli cijene da ih vrate”, rekao je Župan.









HDZ-ova Majda Burić hvalila je Vladu rekavši da hrvatsko gospodarstvo raste već deveti kvartal što je potvrda otpornosti i učinaka zaštitnih mjera Vlade RH prema građanima i gospodarstvu. Državni tajnik se, naravno, složio.

Bulj: Kunu ste reciklirali u toalet papir, a naša dica će bit sluge

Nikola Grmoja, se, s druge strane, nije složio.

“Kolege su izrazile zabrinutost kako će građani ljetovati, no kako će građani preživjeti? Država je napunila blagajnu, a ljudima ste vratili mrvice, kako imate obraza govoriti o rastu plaća kada vam je više od 500 tisuća otišlo iz Hrvatske? Vraćamo se na razine na kojima smo bili, jeste li svjesni kako žive građani?”, pitao je Mostov zastupnik,









“Niti mi objavljujemo inflaciju niti je prikazujemo kako bismo htjeli. Stopa inflacije od prosinca prošle godine bilježi smanjenje, očekujemo 6,6 posto stopu inflacije ove godine”, odgovor je državnog tajnika na pitanje zastupnika.

To je isprovociralo Miru Bulja, koji je tražio stanku.

“Znate li vi kolika je cijena jaja? Ostalih prehrambenih proizvoda u odnosu na trgovačke lance koji su tu iz drugih država? Vi temeljem tih cijena punite sebi kesu, a hvalite se uspjesima na račun 500 tisuća iseljenih, najovisniji smo u Europi o iseljenim Hrvatima, ni poljoprivredna zemljišta niste zaštitili, tu će naša dica biti sluge onima koji nam u trgovačkim lancima prodaju strane osobe. Kunu ste reciklirali u toalet papir i sada se hvalite kako dijelite novac, a pokupili ste sve, to je izdajnički da se ovdje hvalite ‘ukravaćeni’ da vam je puna blagajna. Što ćete vratiti nesretnom narodu koji mora dići kredit za knjige djeci?”, pitao je Bulj. Nakon toga je odobrena stanka.

Vidović Krišto vikala: Sramota!

Karolina Vidović Krišto vikala je iz klupe.

“2022. je znatno veći prihod u proračunu od PDV-a, cijena pakiranja jaja je 2021. bila 3,40 eura. Francuski ministar financija radi protiv zlouporaba trgovaca, vi ništa niste poduzeli, dopustili ste neviđeni financijski udar na građane, razmišljate li kako preživljavaju obitelji s dvoje ili troje djece, sramotno je što danas na izvršenje državnog proračuna nije došao ministar!”, korila je državnog tajnika.

“Vlada je protekle godine donijela četiri mjera paketa i pokazala da brine o standardu građana, jedna mjera je bila sniženje PDV-a na određene prehrambene proizvode da se ublaži negativan utjecaj financija na kućanstva”, branio se Župan, na što se Vidović Krišto nije smirivala te nastavila dobacivat iz klupe.

“Sramotno izvrćete činjenice, sramota!”.

HDZ-ovac: U Hrvatskoj se sve bolje živi

HDZ-ov Stipan Šašlin je hladno konstatirao nešto s čim se mnogi danas u Hrvatskoj ipak ne bi složili.

“U Hrvatskoj se sve bolje i bolje živi posljednjih godina, to nam je priznala i predsjednica Europskog parlamenta”.