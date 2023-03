U RUSIJI EKSPLODIRAO ISTI DRON KAKAV JE PAO U ZAGREBU! Plenković s ministrima stajao nad rupom, još uvijek se ne zna tko ga je lansirao

Ruska protuzračna obrana zaustavila je u nedjelju napad ukrajinske bespilotne letjelice na ruski grad u kojem su tri osobe ozlijeđene, a stambeni blokovi oštećeni, priopćilo je rusko ministarstvo obrane.

Kijev nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar. Prethodno je zanijekao ruske tvrdnje da su njihovi dronovi – poznati i kao bespilotne letjelice (UAV) – letjeli na ruski teritorij i oštetili civilnu infrastrukturu.

U priopćenju Ministarstva obrane Rusije navodi se da je u napadu na grad Kirejevsk, u regiji Tula 220 km južno od Moskve, sudjelovao ukrajinski dron Tu-141 Striž.

“Elektronička jedinica Polye-21 poduzela je akciju protiv ukrajinskog drona i kao rezultat toga njegov navigacijski sustav je isključen”, navodi se u priopćenju ministarstva.

“Dron je izgubio naredbu za usmjeravanje i pao u blizini grada Kirejevska u regiji Tula.” Novinska agencija Tass citirala je lokalne dužnosnike koji su rekli da su tri osobe ozlijeđene u incidentu, ali da nije bilo ozbiljnih ozljeda. Rečeno je da je oštećeno pet privatnih kuća.

Eksplozija, koja se dogodila oko 15.20 sati, izazvala je veliki krater u srcu Kirejevska, rekao je predstavnik lokalne hitne službe za TASS. Videozapisi i slike na društvenim mrežama prikazuju blatni krater u blizini zgrade s teško oštećenim krovom i zidovima. Krhotine stakla s razbijenih prozora proširile su se po stubištu obližnjeg stambenog bloka.

Reuters nije mogao odmah provjeriti slike. Rusija je ranije izvijestila o napadima dronovima u nekoliko mjesta i gradova, neki od njih stotinama kilometara od njezine granice s Ukrajinom.

Trojica pripadnika ruskih zračnih snaga poginula su 26. prosinca kada je dron za koji se vjerovalo da je ukrajinski oboren u glavnoj bazi ruskih strateških bombardera u blizini grada Saratova nakon što je preletio stotine kilometara kroz ruski zračni prostor.

