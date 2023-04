U RAT OTIŠAO KAO REDATELJ, PA SE PRIKLJUČIO DRAGOVOLJCIMA! Umjetnik na prvoj crti: ‘Najbistriji ljudi su na frontu i brane svoje, ali ne treba osuđivati one koji to nisu učinili.

Autor: Maja Hrgović/7dnevno

U dokumentarnom filmu “Istočna fronta”, snimljenom na prvoj crti bojišta u prvoj godini ruske invazije na Ukrajinu, u brzim se intervalima smjenjuju potresni, užasavajući prizori ranjavanja i boli sa smirujućim, vizualno dojmljivim prizorima prirode i pitome svakodnevice ljudi koji prividno žive normalan život daleko od rata.

Jevgen Titarenko mladi je redatelj koji o ratu ne svjedoči samo kamerom nego i vlastitim iskustvom: kao član dragovoljačke sanitetske bojne podrška je borcima u Donjecku, odakle evakuira ranjenike. Rođen je 1988. u Odesi, diplomirao je filmsku i TV režiju na Institutu za likovne umjetnosti u Mikolajčuku 2009., a od 2012. do 2014. bio je vlasnik tvrtke za filmsku produkciju i filmske škole na Krimu.

Film "Istočna fronta" snimio je u suradnji s velikim ruskim dokumentaristom i osnivačem Art­docfesta, moskovskog festivala dokumentarnog filma, Vitalijem Manskim, koji je zbog cenzure i političkih pritisaka emigrirao iz Rusije. S Titarenkom razgovaramo nakon premijere dokumentarca na ovogodišnjem Berlinaleu, a uoči prikazivanja u Zagrebu, gdje je "Istočna fronta" jedan od dragulja međunarodne konkurencije na ZagrebDoxu. Devetnaesto izdanje ovog popularnog festivala održava se od 26. ožujka do 2. travnja u kinima Kaptol.





* Kako je počela vaša ratna priča?

Godine 2014. bio sam na Krimu, vodio jedan običan, miran život. Imao sam svoju malu producentsku tvrtku, bavio se filmovima, bio sam svježe završio akademiju i posao je krenuo… A onda onaj užas. Otišao sam s Krima posljednjim vlakom kojim se moglo otići. A onda sam se vratio, s kamerom, u središte svega toga. Planirao sam ostati dva-tri tjedna na prvoj crti, računao sam da će mi to biti dovoljno da snimim hrpu moćnog materijala o ruskoj invaziji; kad kao dokumentarist odeš u neki tuđi rat, ne treba ti dulje od toga da obaviš posao, rat je surova stvar koja otkriva istinu, stvari brzo postanu jasne, tko je agresor, tko je žrtva. Ali ovo nije bio neki tuđi rat, bio je moj. Nisam mogao biti na frontu kao snimatelj i redatelj, to nije bilo prihvatljivo. Shvatio sam da moram učiniti više jer to je bio rat protiv moje zemlje, a moja zemlja sam ja, tako to shvaćam. Priključio sam se sanitetskom timu, bio sam dio ekipe koja je džipom ulijetala na prvu crtu, provodila evakuaciju i izvlačila ranjenike.

*Godinu dana poslije imali ste materijal za dokumentarni film. Tako je nastao “Rat za mir”?

Da, kad sam završio film, kontaktirao sam Vitalija Manskog, poslao sam mu film i zamolio ga da ga pogleda, da mi kaže svoje mišljenje. Kad ste duboko uronjeni u materijal, kad vam je on tako blizak i osoban kao što je meni bio, uvijek je dobro da uza se imate nekoga od kolega tko će to moći pogledati hladne glave, svježim pogledom, i uočiti stvari koje su višak, koje su nepotreban teret, ali i primijetiti rupe u priči… takve stvari. Nadao sam se da će mi Vitalij dati neke sugestije, neke primjedbe. Njegova je reakcija bila slanje filma na ArtDoc. Sjećam se da sam pomislio “pa to je potpuno ludo”, nisam mogao vjerovati. Tako je počelo. Ruska propaganda tada je bila u punom jeku, na svim državnim kanalima zavladala je ludnica, mašinerija je krenula u ofenzivu, a cilj je bio da se film zabrani, da se građanima u Rusiji onemogući da vide film. Propagandisti su ga etiketirali kao film koji propagira nacizam, to je naravno metoda koja je kasnije usavršena i upogonjena kao tobožnji uzrok invazije na Ukrajinu 2022. – imperijalistički pohod “opravdan” borbom protiv nacizma. No stvari ne idu uvijek po planu čak ni cenzorima, pa su njihovi pokušaji da se film zabrani zapravo dali vjetar u leđa cijelom projektu, ljudi diljem svijeta su se zainteresirali i na kraju je, kao navodno “kontroverzni” dokumentarac, film “Rat za mir” dosegao više publike nego što je to itko mogao očekivati.

*Propagandna mašinerija o kojoj govorite odradila je golem posao za pripremu invazije 2022., a na djelu je i danas. Kao filmski redatelj, dobro poznajete moć vizualne komunikacije, slika, medija. Je li moć propagande ponekad veća i od oružja?

Da je ta moć golema i da su Rusi svjesni tog potencijala u politici i ratu, pokazali su kad su prije invazije 2014. u svom budžetu izdvojili sredstva za propagandnu kampanju deset puta veća nego što je ukrajinski proračun za ukupnu kulturu ikad bio. Znali su dobro da se ne ratuje samo oružjem. A propaganda je perfidna i kreativna stvar koja rovari polako, ali sigurno, iznutra, izvrćući istinu, ispisujući alternativnu povijest, alternativnu stvarnost. Propagandisti uskraćuju Rusima pravo na pristup istini, manipuliraju njihovim umom, a idu tako daleko da interveniraju i u svjedočanstva o holokaustu. Jeste li znali da na YouTubeu postoji nebrojeno mnogo dokumentaraca kojima su naknadno “nalijepili” ruski prijevod i sinkronizirali ih tako da su dodali potpuno izmišljene zločine Ukrajinaca, sve s ciljem da nas prikažu negativcima koje treba mrziti, istrijebiti. Mislim da još postoji verzija kultnog filma “Shoah”, u kojemu su svjedočanstva preživjelih žrtava holokausta “kreativno” sinkronizirana na ruski tako da spominju da su ih ustvari Ukrajinci progonili. Mislim da je ta verzija još u optjecaju. Najgore je to što mediji papagajski ponavljaju fabricirane narative ruske propagande i o ovome ratu, ne provjeravajući činjenice, ne postavljajući pitanja. I tako djeluju kao agenti ruske propagandne mašinerije, što je baš žalosno. Na taj je način 2014. nahranjeno čudovište, svijet je rekao: Da, ovo je loše, ali eto… I evo nas danas tu gdje jesmo.









*Rekli ste da vam je glavni motiv za stvaranje dokumentaraca približiti istinu ljudima koji od nje odvraćaju pogled.

Ljudima je teško razumjeti što se zapravo događa u Ukrajini jer su, kao mala djeca u vrtiću, zaštićeni od istine, od traume, “omekšanom” verzijom stvarnosti, u kojoj je rat nešto daleko i apstraktno, nešto što se tiče nekih tamo drugih ljudi. Dok ne vidiš stvari svojim očima, ne možeš istinski shvatiti. “Istočna fronta” donosi rat ljudima pred oči. Kad ga vide, shvate. Stvarnost izgleda drugačije kad u nju uđeš, tek tada razgovor o invaziji postaje konkretan.

*Kako vi štitite sebe od trauma u koje ste na frontu svakodnevno uronjeni?









Paradoksalno je što rat nakon nekog vremena postane nešto kao normalno stanje; jedini način da to proživiš jest da pokušaš normalno živjeti, samo živjeti… Rekao bih da je teže onima koji su daleko od fronta, običnim ljudima koji žive u stalnoj neizvjesnosti, prestravljeni, imaju PTSP od paničnog straha da će iduća granata pasti na njihovu zgradu, to je kao da cijelo vrijeme igraš ruski rulet, misliš “možda će me iduća dohvatiti”. Teže je onima koji odvraćaju pogled. Meni je lakše, pripremljen sam na ovo, u sanitetskom bataljunu sam od 2014., kad je invazija počela, znao sam što me čeka, što mi je činiti… Mnogi paničare, ja nikad ne paničarim. Ne kažem da me nije strah, naprotiv, živim sa strahom, ali nikad ne dopuštam da me panika obuzme i paralizira, nego sam fokusiran na ono što je moja zadaća i dužnost – provoditi evakuacije, spašavati ranjene. Kad pred sobom imaš tako konkretan zadatak na koji si potpuno usmjeren, jednostavno nemaš vremena razmišljati, proživljavati krize, traume… Tako je lakše.

*Kakvi su ljudi kojima ste okruženi na prvoj crti? Kako biste opisali ukrajinske borce na istočnom frontu?

Mi smo narod pacifista, u modernoj povijesti nismo ni s kim započeli rat niti pokušali osvojiti tuđi teritorij. Kad su Rusi krenuli, oružje su uzeli ljudi svih profesija; u civilnom životu bili su programeri, redatelji, vozači kamiona, poduzetnici i menadžeri bez ratnog iskustva. Rekao bih da su najbistriji ljudi u Ukrajini na frontu. Sve ih veže motivacija da brane svoje, to je tako jednostavno. Kako opisati međuljudske odnose na frontu? Teško je to… Ondje su emocije naglašenije, intenzivnije, sve je nekako snažnije, valjda zato što znaš da u svakom trenutku možeš stradati. Ima i puno humora, baš urnebesnog, crnog humora, ono, smiješ se kao lud, ima takvih situacija u tom užasu…

*Neki od najmoćnijih trenutaka u vašim filmovima tiču se baš takvih kontrasta, situacija u kojima je užasu rata suprotstavljena pitoma, mirna svakodnevica u idiličnoj prirodi, na primjer. “Lovite” li kamerom svjesno takve kontraste?

Ne, to se nekako organski tako posloži. Moja uloga na bojištu je dvojaka, snimam dokumentarac i izvlačim ranjenike. Ovo drugo je apsolutni prioritet, uvijek. Nema tu puno mjesta za promišljanja o kadriranju. Malu kameru imam na kacigi, go pro, kao i svi iz sanitetskog bataljuna, nešto snimim mobitelom… Kad netko pati, ne mogu biti samo promatrač, montirati kameru na tripod. Ima onih trenutaka kad sve uspori, kad “izađeš” iz rata, kao na krštenju djeteta jednog borca… U jednom trenutku je u punoj ratnoj opremi, juriša na neprijatelja, a u drugom je kod kuće s obitelji, na proslavi… Sudar svjetova! Tako mi se čini, kad dođem na neki festival na kojemu se prikazuje film, kao da paralelno postoje dva suprotna svijeta, to je tako čudno, ne možeš se naviknuti na to.

*A ogorčenje prema Zapadu, prema oklijevanju da se pošalje izravna i brza pomoć – ima li toga?

Volio bih da ljudi shvate jednu stvar: u zabludi si ako misliš “daleko je Donbas od mene, ne treba reagirati dok rat ne dođe do mog doma”. Kad dođe do tvog doma, do tvoje granice, već si izgubio, prekasno je. Ovo je sukob Rusije protiv civilizacije, a Zapad je zarobljen u promišljanjima bi li nam trebao poslati rashodovani avion ili tenk koji ne koriste…

***

Svatko je postupio onako kako je morao

*Jesu li borci ogorčeni sunarodnjacima koji su pobjegli pred ratom, onima čije kuće brane?

Nema ogorčenja, bar ga ja ne vidim. Jednostavno, ne možeš očekivati od svakoga da bude junak. Nitko nije rođen da ode u rat i ne treba osuđivati one koji to nisu učinili. Većina ipak radi nešto za Ukrajinu, koliko može, na svoj način. Zanimljivo je da rat otvori ljude, izvuče iz njih ono što u svojoj srži jesu, pa tako vidim kako se u neustrašivog junaka preobraze neki ljudi za koje u “normalnom” životu prije rata nikad ne bih mogao pretpostaviti da će htjeti uzeti oružje u ruke, ustvari, da sam se morao kladiti, rekao bih da će sigurno biti prvi koji će otići najdalje od rata što mogu. I onda vidim takve – i žene i muškarce – kako rade nevjerojatne stvari, u pozitivnom smislu. Rat je jedan primitivni mehanizam koji iz ljudi izvlači humanost, izvlači ono što jesu, a da prije rata možda nisu ni znali što su zapravo, pa iznenade sve oko sebe, a najviše možda sebe same.

***

U Berlinu mi se prosvjed protiv rata činio djetinjastim

* Film “Istočna fronta” prikazuje se na velikim festivalima diljem svijeta – između ostalih, prikazan je nedavno i na Berlinaleu i na još nekoliko europskih festivala. Kako publika reagira?

Dan nakon godišnjice početka invazije, u Berlinu je bio prosvjed podrške Ukrajini, ljudi su izašli na ulice s parolama poput “Dosta je rata”. Gledao sam to zapanjeno i bilo mi je smiješno, taj površni pacifizam, pomislio sam kako je to naivno i djetinjasto – zazivati mirno razrješenje ovog sukoba. Kao da je to moguće. Kao da bi itko ikad uzeo oružje i otišao se boriti za svoj dom da to nije jedino što preostaje. Postalo mi je jasno da ljudi na zapadu ni godinu dana nakon početka rata ne shvaćaju o čemu je ovdje zapravo riječ. A to je baš zato što odvraćaju pogled, što nemaju uvid u stanje na terenu. Na projekciji za novinare u Berlinu htio sam biti u dvorani baš da vidim kako publika “diše”, ima li reakcija na neke dijelove filma… Distributer mi je rekao: “Ma nemoj si to raditi, to su Nijemci, oni su hladni, gledat će film jednim okom, a drugim pogledavati mobitel”. Rekao sam: “Aha, dobro” i ipak otišao na projekciju. Dvorana je bila dupkom puna, glasa se nije čulo dok film nije završio, na kraju su dugo pljeskali, mnogi su zatim ostali sjediti u tišini. To mi je puno značilo, dalo mi je nadu da će oni koji pogledaju “Istočnu frontu” shvatiti o čemu se radi u ovom sukobu. Jer istina je važna.