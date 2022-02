U PREKIDU TRAJEKTNE, KATAMARANSKE I BRODSKE LINIJE: Dio autoceste A1 zatvoren za sve skupine vozila

Kolnici su jutros mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. U priobalju puše bura, povremeno s olujnim i orkanskim udarima. Iz HAK-a obavještavaju da su zbog vjetra u priobalju te snijega-susnježice u Lici na snazi brojne zabrane za pojedine skupine vozila.

“U prekidu su pojedine trajektne, katamaranske i brodske linije, a zbog niskih temperatura moguća je poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima”, upozoravaju.

S obzirom na uvjete na cesti kamioni s prikolicama i tegljači s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji mogu voziti autocestom A1 do čvora Sveti Rok i dalje državnim cestama preko Gračaca i Knina (DC50-DC1), i obrnuto, dok prema Rijeci ili Istri mogu voziti autocestom A6 Rijeka-Zagreb do čvora Delnice i dalje starom cestom kroz Gorski kotar do čvora Čavle (DC3), i obrnuto.

Zbog vjetra, za sve skupine vozila zatvoreni su: autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje (obilazak samo za osobna vozila je preko Gračaca, Obrovca i Karina-DC50 i DC27, i obrnuto); Jadranska magistrala (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene; državna cesta Maslenica-Zaton Obrovački (DC54) i Paški most.