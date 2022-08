U POZADINI OLUJE KUHA SE NEVJEROJATAN PAKT! Koalicija o kojoj bruji cijela država: SDP uveo HDZ u vlast

Autor: Iva Međugorac

Oči hrvatske javnosti ovih su dana uperene prema Kninu u kojem se priprema obilježavanje veličanstvene akcije Oluje, koju ove godine uz ostalo prate sukobi između predsjednika Zorana Milanovića i HDZ-ovih ministara koji su odbili predsjednikov poziv na prijem povodom Oluje.

No, dok se u vladajućem vrhu vode ozbiljni sukobi na lokalnoj razini odvijaju se još ozbiljnije političke drame što potvrđuju događanja u Puli. Naime, na sjednici Gradskog vijeća Pule smijenjena je predsjednica toga Vijeća Dušica Radojčić iz Možemo nakon čega je novom predsjednicom, s jednakim omjerom glasova – 12 glasova za, i četiri glasa protiv – imenovana članica Istarske stranke umirovljenika, donedavna nezavisna vijećnica Marija Marković Nikolovski.

Odluka je to koja je donesena natpolovičnom većinom vijećnika na Gradskom vijeću Pule, a drama se odvijala osam sati. Za razrješenje Radojčić glasovali su vijećnici iz redova Nezavisne liste gradonačelnika Filipa Zorčića, a svoj glas dali su i SDP-ovi te HDZ-ovi vijećnici kao i vijećnik iz redova srpske nacionalne manjine Milan Rašula koji i jest pokrenuo njenu smjenu te vijećnica Zelenih Gorana Ferenčić i nezavisna vijećnica Marija Marković Nikolovski, dok je na drugoj strani protiv smjene bilo svega četvero vijećnika iz Možemo Pula. Preostali dio vijećnika, odnosno vijećnici IDS-a demonstrativno su uoči glasanja o razrješenju Radojčić napustili sjednici u znak neslaganja pošto su oni od početka rušenja predsjednice Vijeća bili protiv toga čina navodeći kako ne postoje suštinski razlozi za njen opoziv.





Smjenu pokrenuo vijećnik srpske nacionalne manjine

Usput, budi rečeno, nova šefica pulskog gradskog vijeća je dva dana prije sjednice podnijela ostavku na mjesto predsjednice pulske podružnice ISU-a, nakon što je predsjednik te stranke Zdenko Pliško obznanio da će ona biti isključena iz stranke u slučaju da glasa mimo odluke koju je donijela stranka, a koja ne daje potporu smjeni predsjednice Gradskog vijeća Radojčić koju je pokrenuo Rašula radi navodne zlouporabe ovlasti. Za taj manevar vijećnik srpske nacionalne manjine prikupio je deset vijećničkih potpisa što je bilo dovoljno da se sjednica uvrsti u dnevni red. Prema Rašulinim riječima problem s Radojčić je niz proceduralnih manjkavosti u vođenju sjednica kao i obraćanje predstavnica građanske inicijative za referendum za Lungomare koji je blizak pulskom Možemo vijećnicima na jednoj od sjednica.

”Jedina sam koja se suprotstavlja politikama pogodovanja privatnim interesima u prostornom planiranju tako da nije nimalo čudno da su se toliko potrudili oko moje smjene i stvorili ovu dosta neprincipijelnu antireferendumsku žeton koaliciju“ poručila je Radojčić po kojoj ova koalicija u cilju ima opstrukciju referenduma za Lungomare, a u cilju joj je i nastavak pogodovanja privatnim interesima u prostornom planiranju.

“Tu novu koaliciju čine Zoričić sa SDP-om, pridružio im se i HDZ i dva žetona iz IDS-ovog bloka. Znakovito je da je predlagatelj moje smjene upravo vijećnik koji je osuđen za pronevjeru, krivotvorenje potpisa i prijevaru“ zaključila je Dušica Radojčić kojoj pulski gradonačelnik Filipo Zoričić nije ostao dužan.

”Sada je više nego očito da je velika udaljenost između onoga što govorite, onoga što mislite i ono što radite. Članovi iz Možemo! provode samovolju, štite svoje članice s apartmanima, troše dnevnice na račun Grada da promoviraju platformu. Donijeli ste u Grad zlu krv, vijeće želite proglasiti kriminalnim jer se ne slaže s vama“ poručio je Zoričić.

“Zla krv” zbog srpskog milijunaša

Treba podsjetiti kako je u Puli zaiskrilo radi projekta hotela na pulskom Lungomareu u kojega investira srpski milijunaš i biznismen Dragan Šolak koji je početkom ove godine postao vlasnik engleskog nogometnog Southamptona. Ta je njegova investicija dovela do toga da je HDz po prvi puta ušao u vlast u Puli, i to zahvaljujući SDP-u i Nezavisnoj listi gradonačelnika Zoričića.

Svi su oni oformili blok za rušenje predsjednice Gradskog vijeća Radojčić iz redova platforme Možemo na čijoj je smjeni inzistirao Rašula koji je u Vijeće ušao na dopunskim izborima jer je udio Srba u Puli dostigao razinu od pet posto. Ova priča koja je sama po sebi neuobičajena, dodatnu dimenziju dobiva kada se zna da je za dolazak HDZ-a na vlast odlučujući bio SDP koji je prvotno razvrgnuo suradnju s Možemo, a onda sudjelovao u aranžmanu za smjenu Radojčić što je odjeknulo i na nacionalnoj razini.









U samom SDP-u strahuju od toga da bi ovi pulski manevri mogli biti uvertira u raskid suradnje sa Možemo u Zagrebu, s tim da podsjećaju da zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i njihov zagrebački šef Viktor Gotovac nisu u dobrim odnosima, te da je Gotovac već pozivao na raskid suradnje s Tomaševićem, ali je tenzije tada, prije nekoliko tjedana primirivao stranački šef Peđa Grbin.

Dio SDP-ovaca ovim je činom u Puli ogorčen jer smatraju da su time sami sebi nanijeli štetu i da je ovo još jedan od dokaza da Grbin ne drži situaciju u stranci pod kontrolom, no socijaldemokrati bliski Grbinu napominju kako to nema nikakve veze sa nacionalnom politikom i da SDP ne planira nikakvu nacionalnu suradnju s Andrejom Plenkovićem i njegovom strankom. Bez obzira na to što planova o velikoj koaliciji za sada nema neosporno je da su HDZ i SDP jedni drugima uvijek izlazili u susret onda kada je to bilo potrebno.