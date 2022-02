U POZADINI GLOBALNE KRIZE U HDZ-u GORI: Plenković je na rubu, sve ovisi o jednom čovjeku

Autor: Dnevno

Oči svjetskih medija uprte su na istok Ukrajine i potencijalni sukob te zemlje s Rusijom Vladimira Putina.

Osim toga, većina zemalja počela je s ukidanjem svih epidemioloških mjera i zaokretom u smjeru upravljanja epidemijom.

Burno u Plenkovićevoj administraciji

U pozadini globalnih previranja i problema, domaća politička scena ne miruje. Burno je, kako saznajemo od upućenih, i u najjačoj hrvatskoj stranci HDZ-u gdje premijeru i šefu stranke Andreju Plenkoviću nije lako nositi se s izazovima koji se pred njega stavljaju.

Kako saznajemo iz izvora bliskog vrhu HDZ-a, Plenkovića pritišću najbliži suradnici zbog bunta javnosti oko covid potvrda i činjenice da ih je većina svjetskih zemalja ukinula, a to da je referendumsku inicijativu na tu temu pokrenuo Plenkoviću mrski Most još je jedan uteg na premijerovim leđima.

Kako tvrdi naš sugovornik, Plenković zbog toga nije baš dobro ovih dana: “Mah, u vremenu apsurda epidemijskih mjera mi igramo igru iz koje nema povratka. Ne možemo ukinuti covid potvrde jer bi to značio trijumf Most-a i antivaksera, a s druge pak strane čitav svijet ih ukida. Osim toga, ako dođe do referenduma, bit će to jako težak udarac za nas. Zato vidim da premijeru nije baš lako ovih dana”, rekao nam je naš izvor i dodao:

Milanović veliki teret

“Imamo sreće da su mediji zaokupljeni krizom na istoku Ukrajine pa mi imamo mira i vremena rješavati naše probleme”, objasnio nam je naš sugovornik iz vladajuće stranke.

S druge strane, Plenkoviću zasigurno ne pomaže i ponašanje predsjednika Zorana Milanovića kojega brojni analitičari, ali i javnost i političari smatraju vođom desnice pa i hrvatske oporbe.

Naš sugovornik iz HDZ-a smatra da sve ovisi kakav će stav zauzeti Milanović u drugom djelu mandata kad će odlučili ide li u lov na novi predsjednički mandat.









“Sudbina premijera i naše Vlade uvelike ovisi o Milanoviću. Ako on nastavi sa svojom retorikom i udaranjem po svima, neće nam ići u korist i gubit ćemo i svoje simpatizere. On ima komfornu poziciju i lagodno se koristi populističkom retorikom, a najviše šteti našoj stranci. Ukoliko se pri kraju mandata odluči ‘vratiti materi’ i opet se svidjeti ljevici i SDP-u, tad će lakše biti i nama”, zaključio je naš sugovornik.