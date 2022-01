U POTRESU NA HAITIJU IMA MRTVIH: Nakon 5,3 po Richteru ljudi u panici istrčali na ulice

Haiti je u ponedjeljak pogodio potres magnitude 5,3 i niz manjih potresa koji su usmrtili dvije osobe i natjerali uspaničene stanovnike južnog poluotoka te karipske nacije da izjure na ulice.

Američki geološki zavod izvijestio je da je prvi potres pogodio područje u blizini grada Les Cayes i da su ga pratili potresi od 4,4 i 5,1 na istom području, samo šest mjeseci nakon što je u velikom potresu u istoj regiji poginulo više od 2000 ljudi.

Jedna osoba je umrla u Fond des Nègres, a druga u Anse-à-Veau, gdje je uništeno 35 kuća, objavila je uprava civilne zaštite u tweetu, dodajući da su također uništeni cesta i most, javlja Reuters.

At least 2 people in Haiti were killed by twin earthquakes. The area is still recovering from a major quake months ago that killed over 2,200 people and left thousands homeless.

Residents report minimal damage but say buildings hit by the August quake “have collapsed some more.” pic.twitter.com/2mooyXOUgd

— AJ+ (@ajplus) January 24, 2022