U POSLJEDNJI TREN SPRIJEČENA KATASTROFA! Postignut dogovor o dizanju limita američkog duga

Nakon nekoliko tjedana mukotrpnih pregovora američki predsjednik Joe Biden i čelnik republikanske kongresne većine Kevin McCarthy postigli su dogovor o povećanju limita američkog javnog duga od 31,4 bilijuna dolara i time spriječili bankrot vlade.

Priča ipak još nije gotova, jer dogovor tek treba progurati kroz Zastupnički dom i Senat.

I just got off the phone with the president a bit ago. After he wasted time and refused to negotiate for months, we’ve come to an agreement in principle that is worthy of the American people.





I’ll deliver a statement at 9:10pm ET. Watch here:https://t.co/vmn31INPH5

— Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) May 28, 2023