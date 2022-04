U PEPELU ISPOD RUŠEVINA: Na površinu izlaze zločini ruske armije oko Kijeva. Traju evakuacije, otkriveno i ukrajinsko smaknuće ruskih zarobljenika

Danas je 42. dan ruske invazije na Ukrajinu. SAD i EU spremaju se uvesti dodatne sankcije Rusiji zbog optužbi za ratne zločine u ukrajinskom gradu Buča. Washington navodno razmatra mjere usmjerene na dvije Putinove kćeri i najveću rusku banku. SAD također najavljuje da će pojačati vojnu pomoć Ukrajini slanjem 100 milijuna dolara u protutenkovskim raketnim sustavima Javelin. Ova odluka dolazi nakon govora ukrajinskog predsjednika Volodomira Zelenskog Vijeću sigurnosti UN-a, tijekom kojeg je tvrdio da je ruska vojska počinila ratne zločine te pokazao snimke stradalih civila. Naveo je da su ljudi ubijani na ulicama, bacani u bunare i gnječeni tenkovima. Tijela su u Buči snimljena su 10 dana prije nego što je grad vraćen pod ukrajinsku kontrolu, objavili su britanski obavještajci. Rusija poriče bilo kakve ratne zločine, a njezin veleposlanik u UN-u rekao je da Rusija “mora izrezati maligni tumor nacizma koji izjeda Ukrajinu”.

22:50 Humanitarnim koridorima iz ukrajinskih gradova danas su evakuirane ukupno 4892 osobe

Danas poslijepodne, više od 500 civila uspjelo je doći do Zaporožja u konvoju Crvenog križa iz opkoljenog grada Mariupolja nakon višestrukih pokušaja da autobusima uđu u taj južni lučki grad.

Tim Međunarodnog odbora Crvenog križa poveo je konvoj autobusa i osobnih automobila natrag u relativnu sigurnost, nakon što je proveo pet dana i četiri noći pokušavajući doći do Mariupolja.

22:30 Macron uzvratio Poljacima

Francuski predsjednik Emmanuel Macron u srijedu je nazvao “neutemeljenim” i “skandaloznim” kritike poljskog premijera Mateusza Morawieckog na račun telefonskih razgovora francuskog šefa države s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, vezanih uz rat u Ukrajini.

Poljska je prozvala Macrona zbog pregovora s Putinom kojega je nazvala Hitlerom zbog ubojstava civila u Ukrajini, istaknuvši da se s takvima ne pregovara.

22:20 Rasprava o uvozu ugljena

Lideri EU proveli su dan raspravljajući o tome hoće li ili neće zabraniti uvoz ugljena iz Rusije. Šef europske diplomacije Josep Borell priznao je da milijarda eura koju je Europa poslala Ukrajini u vojnoj opremi i drugoj pomoći od početka invazije nije ništa u odnosu na milijardu eura koliko Europa svakog dana troši na ruske energente.

Na nove sankcije Rusiji mora pristati svih 27 članica EU prije nego što stupe na snagu, a zabrana uvoza ruskog ugljena imala bi velik utjecaj na članice koje su među ovisnijima o ruskim energentima, kao što je Njemačka.

Berlin, koji je blokirao ranije pokušaje zabrane uvoza ruskog ugljena, želi razjasniti bi li se zabrana odnosila na već postojeće ugovore ili tek one koji se planiraju u budućnosti. U slučaju da bi se zabrana odnosila samo na buduće ugovore, Rusija bi još dugo mogla izvoziti ugljen u EU.

22:00 Uništili skladište goriva

Ruske snage projektilima su uništile skladište goriva u Harkivu, objavila je ruska prorežimska novinska agencija RIA pozivajući se na ministarstvo obrane. Dodaju da su ruske snage uništile i ukrajinsku vojnu opremu te “strano oružje” na željezničkoj stanici u istoj regiji.

Zamjenica ukrajinskog premijera Irina Vereščuk rekla je da lokalne vlasti na istoku Ukrajine pozivaju civile da se evakuiraju u očekivanju ruskog napada.

21:30 Rusi prikrivaju zločine

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je rekao da je pokušaj prikrivanja zločina razlog zbog kojeg Rusija blokira pristup humanitarnoj pomoći u Mariupolj.

Gradonačelnik Mariupolja tvrdi da se tijela civila pale u pokretnim krematorijima.

21:00 Objavljena snimka smaknuća vojnika

Društvenim mrežama kruži snimka koja prikazuje ukrajinske vojnike kako ubijaju zarobljene pripadnike ruske vojske. New York Times tvrdi da je potvrdio njegovu autentičnost, a u njemu je prikazana grupa ukrajinskih vojnika koji ubijaju zarobljene ruske vojnike nedaleko Kijeva.

“Još uvijek je živ. Snimi ove okupatore. Gledaj, još je živ. Jedva diše”, govori muškarac dok se na snimci vidi ruski vojnik s jaknom navučenom preko glave. Čini se da je Rus ranjen, ali živ.

Vojnik tada puca u muškarca, koji se nastavlja kretati, da bi potom ponovno pucao u njega. Muškarac se tada prestaje kretati.

20:15 Bidenova poruka Putinu

Američki predsjednik Joe Biden je tijekom govora u Washingtonu rekao da “cijeli svijet vidio brutalnost i nehumanost” u Buči te je pozvao odgovorne nacije da se “ujedine i kazne počinitelje”.

“Civili koji su hladnokrvno ubijeni i bačeni u masovne grobnice. Ostavili su cijelom svijetu da to vidi, bez ikakve izlike ili opravdanja. To je ništa manje nego golemi ratni zločin. Odgovorne nacije moraju se ujediniti i kazniti počinitelje. Zajedno s našim partnerima i saveznicima nastavit ćemo dizati trošak rata za Putina, nanositi mu bol i dodatno ekonomski izolirati Rusiju”, rekao je Biden.

Kazao je da Zapad poduzima korake koji će “smanjiti BDP Rusije za više od 10% ove godine” pa dodao da će ekonomske sankcije “vjerojatno izbrisati zadnjih 15 godina ruskog napretka”.

Ponovio je da će potpisati izvršnu uredbu kojom se zabranjuju sve američke investicije u Rusiju.

“Zahvaljujući hrabrosti i borbenom duhu ukrajinskog naroda, Rusija je već doživjela neuspjeh i nije uspjela ostvariti svoje prvotne ratne ciljeve. Rusija je htjela zauzeti Kijev, srušiti ukrajinsku demokraciju i izabranu vladu. Kijev i danas stoji, a vlada je i dalje na vlasti. No, borba je daleko od gotove. Rat će se nastaviti još dugo, ali Amerika će nastaviti biti uz Ukrajinu i ukrajinski narod u borbi za slobodu”, rekao je Biden.

20:00 Britanski zaštitar špijunirao za Ruse

Zaštitar u britanskoj ambasadi u Berlinu optužen je da je špijunirao za Rusiju. Optužen je po devet točaka, objavila je britanska policija.

Britanski državljanin David Smith danas je Velikoj Britaniji izručen iz Njemačke te će se na sudu pojaviti sljedećeg utorka.

Smith je optužen za prikupljanje informacija s namjerom da ih pošalje ruski vlastima, za pokušaj komunikacije s ruskom stranom i za pružanje informacija osobi za koju se vjeruje da je radila za ruske vlasti. Djela za koja ga optužuju, počinio je 2020. i 2021. godine.

19.30 Rusija zaprijetila članicama UN-a

Rusija je upozorila države članice UN-a da će, ako glasaju za ili budu suzdržane u vezi s američkim zahtjevom da je suspendiraju iz Vijeća za ljudska prava, smatrati to “neprijateljskom gestom” koja će imati posljedice za njihove bilateralne odnose.

UN će sutra glasati o izbacivanju Rusije iz Vijeća za ljudska prava. Izbacivanje Rusije iz Vijeća predložili su SAD i Velika Britanija, a za prihvaćanje prijedloga potrebne su dvije trećine glasova od 193 zemlje koje su članice UN-a.

19:00 Masakr je planiran

Prema američkoj procjeni, masakr u Buči je “unaprijed isplaniran” i “vrlo, vrlo namjeran”, rekao je visoki dužnosnik američkog Ministarstva obrane.

Dodao je kako je trenutno “teško znati” što je motiviralo ruske vojnike da počine takve zločine, ali “svijetu su poslali jasnu poruku o ruskoj brutalnosti”.

18:16. Rusi se povukli

Ruske snage dovršile su svoje povlačenje iz okolice Kijeva te se vjeruje da opskrbljuju trupe za očekivano preraspoređivanje u Ukrajini, rekao je visoki američki dužnosnik.

“Procjenjujemo da su svi Rusi otišli”, rekao je dužnosnik pod uvjetom da ostane anoniman.

Gradsko vijeće u Kijevu je priopćilo da je glavni grad sada “sigurniji”, ali i dalje postoji prijetnja zračnim napadima iz oružja većeg dometa.

17:32 Poljska vlada objavila vodič

Poljska vlada objavila je vodič građanima o tome kako se pripremiti za krizu kao što je rat.

U njemu piše što učiniti tijekom napada oružjem u rasponu od konvencionalnog do kemijskog i nuklearnog. Opisuje i sustave javnog upozorenja koji bi se koristili u takvim događajima.

Vodič savjetuje ljudima da se stvore zalihe vode, hrane, lijekova, baterija i baklji u slučaju nestanka struje.

Poljska vlada navodi da mora pripremiti građane za različite scenarije, ali niječe da je vodič povezan s ratom u Ukrajini. No, prijetnja ruske invazije svakako je na umu dijela građana u Poljskoj, koja graniči s Ukrajinom.

17:05 Britanija uvela nove sankcije

Britanska vlada najavila je novi paket sankcija Rusiji kao odgovor na “jezive napade na civile”.

Velika Britanija tako je najavila da će do kraja ove godine okončati sav uvoz ruskog ugljena i nafte. Uz to će zamrznuti svu imovinu Sberbanka te najavila da će okončati sve britanske investicije u Rusiju.

Nove sankcije najavljene su nekoliko minuta nakon što je Amerika najavila novi paket sankcija.

17:00 Nestalo više od 400 ljudi

Više od 400 ljudi u gradu Hostomelu vode se kao nestali nakon 35-dnevne okupacije od strane ruskih snaga, rekla je ukrajinska pravobraniteljica za ljudska prava.

Ljudmila Denisova rekla je da su joj svjedoci rekli da su neki od nestalih ubijeni.

Kazala je da ruske trupe provode kampanju “masovnog terora” i pljačke na okupiranim područjima južne Ukrajine.

16:40 SAD uveo nove sankcije

Bijela kuća je uvela nove sankcije protiv niza osoba, među kojima su Putinove dvije odrasle kćeri, supruge i kćeri Sergeja Lavrova te članovi ruskog vijeća sigurnosti, među kojima su Dmitrij Medvedev i Mihail Mishutin.

Pod novim mjerama su se našle i Sberbank te Alfa Bank. Amerikanci ističu da su sada blokirali gotovo dvije trećine ruskog bankarskog sektora.

I made clear that Russia would pay a severe and immediate price for its atrocities in Bucha. Today, along with our Allies and partners, we’re announcing a new round of devastating sanctions. https://t.co/LVqTDIOSvz

— President Biden (@POTUS) April 6, 2022