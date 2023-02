U PARTIJI SU ZBUNJENI I NERVOZNI! Ovakvoj katastrofi se ni Grbin nije nadao: Poruka partnera postaje bolno jasna

Autor: Mirko Jozić/7dnevno

Ovih je dana prvi čovjek Centra, splitski gradonačelnik Ivica Puljak, u Zagrebu predstavio nacionalne planove svoje političke stranke, što je među upućenima protumačeno kao prvi korak prema Puljkovoj kandidaturi za predsjednika Vlade. Čini se da je Puljak na tom zagrebačkom skupu već predstavio ljude koji bi se mogli pojaviti na njegovim listama za parlamentarne izbore, koji bi se, kako zasad stvari stoje, mogli održati u ožujku iduće godine.

Uz njegovu suprugu Marijanu Puljak i zastupnicu Daliju Orešković, na konferenciji za novinare progovorila je i istraživačica Javnog znanstvenog instituta Dubravka Jurlina Alibegović, nekadašnja ministrica uprave koja je kratko bila politički aktivna preko Mosta.

Uz Puljka su stali i zviždačica Maja Đerek, Dražen Lalić, povjesničar Hrvoje Klasić te Lana Pavić i Vedrana Pribičević, ali i Marko Vučetić te Mate Janković i Josip Budimir. Sve su to široj javnosti relativno poznata imena, ali i imena koja su izazvala nervozu u SDP-u jer je jasno kako tim predstavljanjem ostaju bez potencijalnog koalicijskog partnera, a lako moguće i bez priče o velikoj koaliciji koja se od najava o velikoj šestorci sada svodi samo na Možemo, čiji je politički potencijal pod velikim upitnikom zbog metoda kojima zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević upravlja glavnim gradom.





Ogromna nervoza

Po političkim kuloarima spekulira se da je Puljak ostvario kontakte s Damirom Vanđelićem koji je nedavno najavio svoje političke planove i obznanio da ulazi u političke vode pa nije nemoguće da ovaj dvojac zaista postane dio istoga tima koji bi mogao pomrsiti račune ne samo vladajućem HDZ-u nego i pogubljenoj oporbi, odnosno SDP-u, u kojem vlada ogromna nervoza, što se dalo naslutiti i iz nedavnog nastupa Siniše Hajdaša Dončića koji je SDP-ovim potencijalnim koalicijskim parterima i putem medija postavio rokove i dao ultimatume. No, kako zasad stvari stoje, nitko u oporbi nema razloga za strah od SDP-ovih prijetnji. Stranka koja ima problema s vlastitim rejtingom na parlamentarne bi izbore možda mogla izaći i samostalno. Sam je Grbin prije govorio o velikoj šestorci, predstavljajući Možemo i Centar kao glavne partnere, a sada kada je vidljivo da se Centar od toga odvojio, jasno je da su u Partiji i zbunjeni i nervozni.

Nije tajna da je najveći problem kompletne oporbe nedostatak pravog lidera koji bi ih mogao povesti u obračun s premijerom Andrejem Plenkovićem. Premda lidera nemaju, svi oporbeni predsjednici poželjeli su se kandidirati za premijera pa tu i jest nastao košmar, Grbin od svojih premijerskih ambicija ne odustaje, poznato je da se kandidaturi za premijerku nada i Sandra Benčić, ali i Puljak kojega je jedno vrijeme podržavao predsjednik Zoran Milanović. Stoji li Milanović i dalje iza te priče i kako teku njegovi planovi za ujedinjenje oporbe, teško je reći, no izgleda da njegova misija pada u vodu jer ni dobar dio zagrebačkih SDP-ovaca nije oduševljen načinom na koji je obnovljena koalicija s Možemo u glavnome gradu, koju je raskinuo Viktor Gotovac, kojega je Grbin u međuvremenu izbacio iz stranke.

Obnovljena suradnja u Zagrebu trebala bi biti uvertira u suradnju na nacionalnoj razini, ali je pitanje što ove dvije opcije zajedničkim snagama mogu postići, jer osim Centra koji gradi vlastitu političku priču, u političkoj areni stasaju i Socijaldemokrati, a gužvu na lijevo-liberalnom političkom spektru stvaraju i IDS-ovci koji su navodno spremni za formiranje vlastitog liberalnog koalicijskog bloka. Premda nije poznato s kim bi točno oni u tom slučaju mogli surađivati, nedvojbeno je da se mogu nadati svojim trima zastupničkim mjestima. Nedavno su se pak SDP-ovci sastali na skupu u Zadru, na kojem su na vidjelo isplivale njihove najveće slabosti, kao što je odnos prema Milanoviću od kojega se Grbin ne usudi ograditi.

Nema oporavka

Iako je Milanović posljednjih dana prozivan kao “proruski” političar, Grbin je svojim stranačkim kolegama koji su na sastanku govorili da će se ograditi od njegovih istupa poručio da to ne čine, navodeći kako Milanović još uživa potporu većine SDP-ovih birača. Ne samo da je Grbin navodio argumente za Milanovića svojim kolegama u stranci nego je i na novinarsko pitanje o SDP-ovoj potpori Milanoviću za još jedan mandat jasno dao do znanja da to uopće nije upitno, čime je još više razbjesnio nezadovoljne SDP-ovce koji smatraju da se Grbin boji predsjednika i da baš zato što je stasao pod njegovom paskom nema hrabrosti ući u sukobe s njim, pa mu se priklonio zavlačeći se pod njegove skute, što je dugoročno opasno i što, objektivno govoreći, doista dovodi u pitanje Grbinove sposobnosti za obnašanje premijerske funkcije.

U svakom je slučaju situacija u Partiji napeta, najavljenog oporavka nema, plan i program koji svako malo predstavljaju ne pada na plodno tlo niti daje rezultata, a to sada polako uviđaju i oni koji su slovili kao njihovi koalicijski partneri za rušenje Plenkovićeva HDZ-a koji, kako zasad stvari stoje, s ovakvom oporbom ostaje nedodirljiv.