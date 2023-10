U ovom hrvatskom gradu kuću možete kupiti za 1800 eura: Primamljivim ponudama privukli kupce

Autor: Dnevno.hr

Do jeftine nekretnine danas nije lako doći, no čini se kako je u Koprivnici to moguće.

Naime, Grad prodaje kuće i druge nekretnine na javnoj dražbi, a početne su cijene, kako se čini, za kupce vrlo primamljive.





Koprivnica je te nekretnine stekla od pokojnika koji nisu imali nasljednike ili su se oni zbog dugova odrekli cijele imovine. Riječ je, dakle, o ošasnoj imovini, javlja Danica.

Kuće, oranice, livade i dvorovi

Tako se prodaju kuća, dvor i voćnjak površine 950 kvadrata u Ulici Josipa Sirutke 38, potom kuća, dvor i oranica na istoj adresi ukupne površine 2035 kvadrata te vinograd u Dubovečkom Bregu od 575 kvadrata. Početna je cijena tek 3250 eura.

U Ulici Miklinovec 173 prodaju se kuća, zgrade i dvor ukupne površine 1222 kvadrata po početnoj cijeni od 27.100 eura. Nekretnina je opterećena založnim pravom u korist RH, ali će se brisati nakon prodaje nekretnine.

U istoj ulici, ali na broju 204j, prodaje se suvlasnička polovica kuće, dvora i oranice ukupne površine 1040 kvadrata i suvlasnička polovica oranice ukupne površine 460 kvadrata. Početna je cijena na dražbi 24.700 eura.

U Ulici Zvirišće prodaju se kuća i dvor ukupne površine 402 kvadrata, livada u Kunovec Bregu površine 739 kvadrata, vinograd u Kunovec Bregu od 827 kvadrata, livada u Kunovec Bregu površine 320 kvadrata. Početna cijena je simboličnih 1800 eura.









Javna dražba

Prodaje se i neplodno tlo u Ivanšćaku površine 4041 kavdrat po početnoj cijeni od 35.118 eura. U Kunovec Bregu pak na prodaji je suvlasnički dio šume Botinovečki jarek površine 1820 kvadrata po početnoj cijeni od 1900 eura.

U naselju Bakovčica, Vinogradska 32, prodaje se livada, vinograd, dvorište, gospodarske zgrade, stambena zgrada, ukupne površine 2344 kvadrata, po početnoj cijeni od 19.300 eura.

Prva javna dražba održat će se 23. listopada (ponedjeljak) s početkom u 8 sati, u prostorijama Gradske uprave Koprivnica, Zrinski trg 1, I. kat, soba br. 12.

Kupci su dužni podmiriti sve zakonske obveze koje se odnose na stjecanje nekretnina. Javna dražba provodi se u krugovima, a sve do prodaje svih nekretnina, kažu u gradskoj upravi u Koprivnici.