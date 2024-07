U ovoj zemlji posebni timovi su sterilizirali ljude bez dozvole: ‘Ukrali su mi život’

Autor: V.S

“Proživio sam mučnih 66 godina zbog vladine operacije. Ukrali su mi život i želim ga natrag”, rekao je 81-godišnji Japanac kojega su sa samo 14 godina nagovorili da se podvrgne vazektomiji dok je živio u ustanovi za djecu s problemima u ponašanju.

Ovaj čovjek jedan je od mnogih koji su bili žrtve tzv. Zakona o eugeničkoj zaštite iz 1948. godine, a danas su dočekali pravdu. Japanski vrhovni sud naredio je vladi da plati odštetu desecima ljudi koji su bili prisilno sterilizirani, pod obrazloženjem da je ta praksa prekršila njihova ustavna prava.

Iako je Vlada tvrdila da 39 tužitelja nema pravo na odštetu jer je prošao 20-godišnji rok zastare, ljudi su izborili pobjedu, jer se prekršio članak 13. Ustava – koji štiti ljude od podvrgavanja fizički invazivnim postupcima protiv njihove volje, kao i članak 14., koji propisuje pravo na jednakost, izvijestila je novinska agencija Kyodo, prenosi Guardian.

Sterilizacija bez pristanka

Zakon o eugeničkoj zaštiti više ne postoji, no na snazi je u Japanu bio do 1996. godine. Ovaj zakon je imao za cilj “sprječavanje rađanja potomaka s nasljednim bolestima” i bio je izuzetno kontroverzan zbog svojih prisilnih mjera.

Jedna od najkontroverznijih odredbi zakona bila je prisilna sterilizacija osoba za koje se smatralo da imaju nasljedne bolesti ili mentalne poremećaje, a sterilizacija je mogla biti provedena bez pristanka osobe ili njenog skrbnika. Zakon je također omogućavao abortuse u određenim okolnostima, kao što su medicinski razlozi ili kada je dijete bilo začeće silovanjem.

O sterilizaciji pojedinaca odlučivale su komisije na lokalnoj razini koje su uključivale liječnike i druge stručnjake, a procjenjuje se da je između 25.000 i 65.000 ljudi bilo prisilno sterilizirano prema ovom zakonu, iako točan broj varira ovisno o izvoru.

Japanska vlada priznala je da je 16.500 ljudi – od kojih su neki imali samo devet godina – prisilno sterilizirano prema zakonu. Daljnjih 8.500 koji su dali svoj pristanak, vjerojatno su bili pod jakim pritiskom da to učine.









Poplava tužbi

Poplava tužbi započela je kada je žena u 60-ima tužila vladu zbog zahvata kojem je bila podvrgnuta s 15 godina zbog intelektualnog invaliditeta, a godine 2019. japanska je vlada donijela zakon koji svakoj žrtvi predviđa odštetu u iznosu od 3,2 milijuna jena (oko 18.600 eura).









“Mnogi su ljudi bili podvrgnuti operacijama zbog kojih nisu mogli imati djecu zbog invaliditeta ili neke druge kronične bolesti, pri čemu im je nanesena velika patnja”, rekao je tadašnji premijer Shinzō Abe i izrazio “iskreno žaljenje”.

No, od žaljenja se ne živi pa su mnoge žrtve protestirale i rekle kako predviđeni novčani iznos ne odgovara težini njihove patnje te su svoju borbu nastavili na sudu. U tim slučajevima, četiri visoka suda dodijelila su odštetu od 11 do 16 ,milijuna jena (od 63.000 do 92.000 eura) svakom tužitelju, kao i 2,2 milijuna jena (oko 12.500 eura) svakom supružniku preminule žrtve, ustvrdivši da bi pozivanje na zastaru bilo “vrlo nepravedno”.

Inače, Njemačka i Švedska imale su slične mjere, ali su se u međuvremenu ispričale žrtvama te isplatile odštetu.