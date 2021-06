U OTVORENOM O REBALANSU: Imamo ogroman dug prema ljekarnama

Autor: Dnevno

Novi rebalans proračuna bio je tema emisije Otvoreno na HRT-u.

Gosti su bili Grozdana Perić (HDZ), Branko Grčić (SDP), Vesna Vučemilović (DP), Dario Hrebak (HSLS) i Damir Bakić (Možemo).

Perić je istaknula da je u pandemiji ukupno potrošeno 34 milijarde, u samom zdravstvu 2,2 mlrd kuna.

“Ključno je da su prava iz Kolektivnog ugovora liječnici potražili na sudu, osiguranih sredstava za izvanredne rashode nije bilo, to pravo nije suspendirano iz KU-a, pa je to pravo nastalo i dolazilo kontinuirano prema određenim bolnicama, KBC-ima i prije godinu-dvije su krenule i isplate i nagodbe. Bolnice nemaju takva sredstva da bi ih mogli same isplatiti i to se sada preljeva u ovoj godini dalje”, objasnila je.

Grčić upozorio

Replicirao je bivši SDP-ov ministar Branko Grčić.

“Ove brojke o kojima ministar Beroš govori pokazuju da će još biti puno napora dok se taj dug eliminira. Preko 4 mlrd je evidentiran dug prema bolnicama i imamo ogroman dug prema ljekarnama. U uvjetima ozbiljnog deficita, posebno kumulativnog – u 2 godine Covid krize, govorimo o oko 40 milijardi deficita u 2 godine, što je ogromna cifra”, izjavio je Branko Grčić.

Hrebak (HSLS) smatra da se zaduživanje moralo dogoditi.

“Nije sve bilo idealno, ali u ovim okolnostima smo napravili optimalno što se moglo napraviti. I ne slažem se da će radna mjesta padati, građevinci s kojima kao gradonačelnik razgovaram nisu nikad imali više posla nego što imaju sada”, zaključio je gradonačelnik Bjelovara Hrebak.