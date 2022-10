U odronu u Venezueli 22 mrtva i preko 50 nestalih. Kuće srušene do temelja, na ulicama poplave

Najmanje su 22 osobe izgubile život, a 52 se vode kao nestale nakon odrona u subotu predvečer u Las Tejeriasu, industrijskom gradu pedesetak kilometara jugozapadno od Caracasa, rekla je danas venezuelska potpredsjednica Delcy Rodriguez.

Jake oborine koje već tjednima padaju prouzročile su smrt 13 osoba diljem zemlje. “Pet potoka se izlilo i (…) vidimo da je ovdje nastala velika šteta i ljudski gubitci: dosad smo pronašli 22 trupla, a više od 52 osobe su nestale”, rekla je Rodriguez za glasila.

Novinari AFP-a vidjeli su u Las Tejeriasu velik broj srušenih kuća, potpuno uništene trgovine, blatne bujice, a na ulicama drveće koje je bujica donijela s planine.

U spašavanju sudjeluje tisuću ljudi, rekao je za AFP ministar unutarnjih poslova i pravosuđa Remigio Ceballos Ichaso koji je došao na mjesto nesreće radi procjene štete.

Carmen Melendez živi u tom gradu s više od 50.000 stanovnika već 55 godina. “Grada više nema, Las Tejerias više ne postoji”, rekla je.

Godine 1999. u velikim odronima izginulo je 10.000 ljudi u državi Vargasu, 25 km sjeverno od Caracasa.

#Venezuela 🇻🇪 | Serious #floods were recorded last night in several sectors in #LasTejerias, state of #Aragua, after the overflow of several streams. They report at least one person dead after being dragged by the current of the Los Patos creek.#flooding #Twitter账号 #Twitter pic.twitter.com/y3wpNB5uIn

— Top Disaster (@Top_Disaster) October 9, 2022