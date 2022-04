‘U NEKOLIKO DASAKA UZ MORE ULUPALI MILIJUNE KUNA’: Mještani uvjereni da je gradnja šetnice pranje novca, prozivaju Butkovića, Longina i lokalne političare

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Mala općina Kolan na otoku Pagu nerijetko puni medijske stupce, i to uglavnom zbog neprimjerenih postupaka tamošnjih lokalnih političara. Zbog njih je Kolan jedno vrijeme nosio titulu najnetransparentnije općine u zemlji. Sve to odvijalo se u mandatu bivšeg načelnika Marina Pernjaka, kojega su mještani Kolana nerijetko kritizirali.

Ogroman novac

Kako kritike nisu urodile plodom, tako je Pernjaka na lokalnim izborima zamijenio Mostov načelnički kandidat Šime Gligora, međutim, ni novim načelnikom stanovnici ove male otočke općine nisu najzadovoljniji. Ono što već nekoliko mjeseci unosi nemir među stanovništvo jest uređenje šetnice u Kolanu koje je uznemirilo političke duhove tog mjesta, čiji žitelji osim svojeg načelnika Gligore spominju i ministra prometa Olega Butkovića, zadarskog župana iz HDZ-ovih redova Božidara Longina, ali i mladog državnog tajnika iz Ministarstva prometa Josipa Bilavera. Priča o gradnji šetnice ostala bi tek na razini “lokalne štorije” da mještani koji su nam se javili nisu posumnjali u malverzacije iza kojih, prema njihovim riječima, stoji umrežena politička hobotnica u kojoj su se povezali politički akteri s nacionalne i lokalne razine.

“Oni ovdje peru novac”, jednostavnim rječnikom prepričavaju naši sumnjičavi sugovornici pa nam odmah otkrivaju kako projekt, uz Ministarstvo prometa, financira i Općina Kolan, koja za realizaciju izdvaja 300.000 kuna. Sve skupa u projekt šetnice Mandre – Kolanjski Gajac od početka realizacije, odnosno od svibnja 2019. do danas, investirane su 1.300.903 kune, a naši sugovornici koji svakodnevno svjedoče izgledu šetnice uvjereni su kako je i iznos koji Općina Kolan izdvaja za šetnicu preplaćen. Kako naglašavaju, i sami su kontaktirali stručnjake koji se bave projektima tog tipa i oni su im potvrdili kako je cijena debelo prekoračena. Prema njihovim projekcijama, jedan projekt “bacanja nekoliko dasaka na kamen i betoniranja par kantolabera” na pomorskom dobru ne bi smio stajati više od 50.000 kuna. Iako projekt prema tezama mještana ne bi trebao stajati onoliko koliko stoji, znakovito je da ga je započeo bivši načelnik Pernjak, a nastavio novi načelnik Gligora, što i jest jedan od uzroka zabrinutosti naših sugovornika.

Brojni problemi

Gligora je nastavio s tom rabotom, otkrivaju nam i navode kako je riječ o njihovu najvećem projektu zbog kojega su kontaktirali tajnicu državnog tajnika Bilavera, Butkovićevu tajnicu, ali i tajnicu zadarskog župana Longina, i sve to s ciljem prekidanja projekta na koji se, kako smatraju, baca oko 400 tisuća kuna, jer umjesto šetnice, u njihovu su se mjestu trebale urediti plaže koje su devastirane, posebice je problematična plaža u centru Mandra, u kojima ljudi žive uglavnom od prihoda koji su vezani za turizam. Zbog sumnje u netransparentnost cijelog procesa naši sugovornici izravno su se obratili resornom Ministarstvu prometa iz kojeg su ih upoznali s ionako opće poznatim podacima objasnivši im kako je projekt uređenja šetnice uz more Gajac – Mandre izradila zagrebačka tvrtka GeoModeling po ovlaštenoj osobi Hrvoju Halapiju, i sve to po nalogu Općine Kolan, a s ciljem sanacije pomorskog dobra zbog brojnih oštećenja.

Projektu se, kako su mještanima objasnili i u Županiji i u Ministarstvu, pristupilo prema rješenju Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, ali i uz suglasnost Uprave sigurnosti plovidbe Lučke kapetanije zadarske, a radovi uređenja šetnice izvode se u nekoliko faza. Radove pak izvodi lokalna komunalna tvrtka Čistoća i održavanje Kolan, dok nadzor izvršenja provodi viši stručni savjetnik za prostorno uređenje Marin Oršarić, prema čijem su nadzoru naši sugovornici također skeptični, baš kao što su sumnjičavi i prema drugom ekonomistu i direktoru Čistoće Marinu Zuboviću koji također sudjeluje u nadzoru tog projekta. Mještani su uvjereni da se nadzor ni ne potpisuje, a uz to napominju i kako je prije nekoliko tjedana ministar Butković posjetio Zadarsku županiju, gdje je u društvu župana Longina odobrio dodatnih 300.000 kuna za uređenje šetnice u Kolanu.

Sporan nadzor

“To je zapravo nastavak velikog investicijskog ciklusa ulaganja u luke i rive. Ovo su projekti koji mijenjaju lice i naličje svakog obalnog mjesta i zato zaista trebamo biti ponosni što smo se izborili za sredstva koja idu u obnovu riva, luka i lukobrana. Ukupna ulaganja u lučku infrastrukturu iznose oko 2 milijarde kuna, od čega s nacionalne razine godišnje izdvajamo 105 milijuna, a taj će iznos biti i veći”, najavio je ministar Butković tijekom tog posjeta, dok je Longin pozdravio to što je Butković njegovoj županiji donio sredstva u ukupnom iznosu od 21 milijun kuna, međutim, naši sugovornici iz Kolana pitaju se koliko će tog novca otići na preplaćene projekte nalik na ovaj u njihovu mjestu, gdje se, kako smatraju, baca i troši novac te se ujedno vrši ekocid na koji su upozoravali i prije, u mandatu načelnika Pernjaka, kada se nelegalno nasipalo pomorsko dobro, o čemu je za lokalne medije otvoreno progovorio mještanin Vlade Nazor koji je prijavio nelegalno probijanje ceste po plaži do lokacije uvala Girenica, Mandre – otok Pag.

To je opisao kao nastavak ilegalnog probijanja putova na ovom području koje se odvija godinama uz znanje mještana, ali i uz znanje Općine Kolan, odnosno bivšeg načelnika u čije su doba mještani tu investiciju opisivali i kao kulturocid jer se spremala devastacija jedine sačuvane obale u Kolanu od naselja Mandre do naselja Gaja, i sve to pod krinkom šetnice. Taj ekocid i kulturocid ni danas nije stao, svjedoče naši sugovornici koji u svoju općinu pozivaju i inspekciju kako bi posvjedočila uništenim plažama, ali i šetnici s nekoliko betoniranih stupića u koju je ulupan velik novac iz njihova lokalnog proračuna.

Čest gost

Ulupan je i novac iz Ministarstva prometa na čijem je čelu Oleg Butković, koji je u mandatu bivšeg načelnika Pernjaka bio čest gost općine Kolan, u kojoj je gostovao i novi ministar graditeljstva Ivan Paladina. Prema onome što je načelnik Gligora odgovorio na naš upit, točno je da se projekt šetnice nastavlja, kao i da je u tu svrhu u ovoj godini planirano 600 tisuća kuna u proračunu, od čega bi 450 tisuća kuna trebalo dati Butkovićevo ministarstvo, na čiji se poziv Općina Kolan javila i dobila 300 tisuća kuna koje kane realizirati do početka turističke sezone, premda su odluku o dodjeli sredstava dobili dosta kasno.

“Cijene radova na šetnici obračunate su prema važećem cjeniku, a cijena materijala prema nabavnim cijenama na tržištu“, kaže Gligora dodajući da je u 2020. godini provedena financijska revizija poslovanja njegove općine, čime su obuhvaćeni radovi na šetnici. “One nedostatke na koje je revizija ukazala mi smo u 2021. godini otklonili”, potvrđuje načelnik koji se na druge detalje nije želio osvrtati premda je najavio ulaganja i u plaže i u parkirališta i u dječje igralište.

***

NEMA ODGOVORA: Svagdje vlada zavjet šutnje

Kako komentira navode o pranju novca na šetnici u njegovu mjestu, kao i ostale prozivke svojih mještana, upitali smo načelnika Gligoru, čiji odgovor do okončanja ovoga teksta nismo dobili. Upite smo poslali i prozvanima u Zadarskoj županiji, državnom tajniku Bilaveru, ali i resornom ministru Butkoviću, no ni od njih nismo zaprimili odgovore koji se odnose na tu temu koja je ozbiljno uznemirila otočane. Oni smatraju da je krajnje vrijeme da se projektima u njihovu mjestu pristupi transparentno i u skladu s općim interesom stanovništva koje živi od turizma i kojemu je stalo do uređenih plaža. Na koncu kažu da ni protiv šetnica nemaju ništa, ali samo ako se one grade u realnim uvjetima i po realnim cijenama, što trenutno nije slučaj.