(VIDEO) ‘ILI SE PRILAGODIŠ, ILI PATIŠ!’ U najhladnijem gradu na svijetu izmjereno minus 50: Smrzavale se i trepavice

Temperature u najhladnijem gradu na svijetu pale su na minus 50 stupnjeva Celzijevih.

Grad Jakutsk u istočnom Sibiru, koji je naširoko poznat kao jedno od najhladnijih mjesta na svijetu, doživio je neuobičajeno dug udar hladnoće.

Siječanj je najhladniji mjesec i, iako su navikli na niske temperature, stanovnici udaljene regije poduzimaju dodatne mjere opreza kako bi se ugrijali.

“Ne možete se boriti protiv toga”, rekao je Reutersu jedan stanovnik odjeven u dva šala i više slojeva rukavica, šešira i kapuljača. “Ili se prilagodiš i obučeš u skladu s tim ili patiš.”

Odijevanje u slojeve, prema mještanki koja prodaje smrznutu ribu na lokalnoj tržnici, ključ je izdržavanja. “Samo se toplo obuci. Slojevito, kao kupus”, rekla je.

2018. je postalo toliko hladno da su neki stanovnici rekli da su im se smrzle trepavice.

Yakutsk in Russia is World s COLDEST city with temperature yesterday touching Minus 52 degrees n yet the residents have “ Open Air “ fish market there where fish are as hard as rock pic.twitter.com/wjXRevUcTu

— Deepak kapoor IAS (@Deepakk75058621) January 16, 2023