U MORH-u NISU GOVORILI ISTINU?! General pukovnik priznao da su ipak primili poziv za hitan let helikopterom kada je preminuo 37-godišnjak!

Autor: L.B.

U Dnevniku Nove TV u srijedu je general pukovnik Siniša Jurković priznao ono što su prije negirali, primili su ipak poziv za hitan let helikopterom.

General pukovnik Siniša Jurković, zamjenik načelnika Glavnog stožera OSRH, priznao je da su čekali papir.

Na pitanje tko ne govori istinu, oni ili Hitna pomoć Primorsko goranske županije koja kaže da je tražila medicinski prijevoz helikopterom za 37-godišnjeg mladića s Malog Lošinja, ali ga nije mogla dobiti jer je helikopter bio u kvaru, dok MORH tvrdi da poziv nisu niti zaprimili te su tvrdili da zahtjev za medicinskim prijevozom pacijenta s Lošinja nemaju u sustavu, Jurković je odgovorio:

“Dozvolite mi prvo da izrazim sućut obitelji i prijateljima u ime MORH-a i Oružanih snaga. Jasno je definirana procedura hitnog zračnog medicinskog prevoženja. Naručitelj prijevoza , u ovom slučaju Hitna medicinska pomoć, radiovezom najavljuje da će biti hitni zračni medicinski prijevoz s određene lokacije, broj pacijenata i druge ključne informacije. Taj naručitelj prijevoza je u tom momentu dužan popuniti papir koji ide ovlaštenoj osobi u zapovjedno središte, a zaključuje ga pilot kada izvrši svoju zadaću. Od te najave do samog obrasca traje dvije do četiri minute. Mi u ovom slučaju konkretnom, kad je mladić preminuo, nismo ni evidentirali jer takav pisani zahtjev nije ni došao. A i netom prije toga izvijestili smo Hitnu pomoć u Rijeci da helikopter nije spreman za izvršenje zadaće i da imamo neispravnost i da je otklanjamo.

Ostatak razgovora tekao je ovako:

Dakle, poziv je bio?

“Poziv je bio na radiovezi, ali nama je ključan ovaj dokument.”

Ako je hitna situacija, čemu čekati papir?

“Ne možete samo na nečiji poziv, ajte amo, ajte tamo, ajte ovo, ajte ono, ipak smo ozbiljni sustav koji počiva na procedurama, pravilima, propisima, zakonima i važećim zapovijedima.”









Dobijete li uvijek pisani zahtjev?

“Uvijek, uvijek i nijedan put helikopter nije poletio da nije bilo pisanog zahtjeva.”

Koliko je ozbiljan kvar bio na helikopteru?

“Zbog nevremena, koje je vladalo tada na Krku i na cijelom području, nekoliko smo puta prekidali radove tako da je helikopter bio spreman sutradan.”

Zbog čega niste poslali zamjensku letjelicu?

“U Splitu imamo još jedan helikopter s dvije dežurne posade za hitni medicinski prijevoz i imamo dva helikoptera koji služe za ostale zadaće – prijevoz organa, potragu i spašavanje, razmješteni su u Lučkom i Divuljama, međutim, zbog najave olujnog nevremena nismo ih prebacivali jer smo procijenili da ćemo riješiti sami neispravnost.”

U isto vrijeme na Krku imate i drugi kvar na drugom helikopteru. Prema informacijama kojima raspolaže Dnevnik Nove TV, otkazao mu je automat nagiba?

“Je.”









Kvar je star tri tjedna, koliko je prizemljen?

“Je! Otpočeli smo proces zamjene tog dijela, koji je trajao tri tjedna, vjerujem da će danas, sutra u jutarnjim satima biti operativan i spreman za zadaće.”

Kakvo je sad stanje na Krku?

“Od sinoć su tri prijevoza izvršena.”

Jesu li kvarovi na helikopterima posljedica loše odrađenog remonta?

“Ne bih ja to definirao, nemamo takvih procjena. Jako puno je naleta, puno ih koristimo i neminovno je da dolazi do određenih neispravnosti. Vrijeme će pokazati je li to učestalo ili ne.”

Nisu ugroženi medicinski letovi i akcije spašavanja?

“Apsolutno ne, jedino ako na određenoj lokaciji i u određenom vremenu nisu zadovoljeni svi uvjeti sigurnosti leta. Imamo dovoljan broj posada i raspoloživih helikoptera.”

Koliko je reklamacija na obavljenim radovima bilo od završetka remonta do danas i zbog čega?

“A ne bih to sad mogao, trebao bih pogledati, ne bih se sad usudio…”

Još dva helikoptera imaju garanciju, tko će ubuduće snositi troškove otklanjanja kvarova i određenih nepravilnosti?

“MORH i Oružane snage, na našem je proračunu i to je to.”