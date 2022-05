Foto: RTV Santos Zrenjanin You tube screenshot

‘U LONCU NA PEĆI JE BIO ODSJEČENI SPOLNI ORGAN!’ ‘Srđan se borio’, kći majke ubojice progovorila: ‘Unutra smo čuli zvuk motorne pile’

Autor: N.K

Nevjerojatan zločin kao iz horor filmova u Zrenjaninu gdje je žena izbola supruga na spavanju i isjekla ga na dijelove motornom pilom, šokirao je cijelu regiju.

T.P (46) sumnjiči se da je u utorak oko 21 sat u obiteljskoj kući najprije lijekovima uspavala supruga Srđana (42), a zatim ga izbola na smrt. Nakon toga mu je odsjekla noge i genitalije, koje je onda stavila u lonac i na peć.

Zločinu je navodno prisustvovala i njezina kćer iz prvog braka. Šokirana tinejdžerka je za Kurir ispričala što se dogodilo u njihovom domu.





“Mama mu je davala lijekove”

“U utorak sam bila u školi i došla sam kući oko dva popodne. Srđan je bio tu, cijeli taj dan je ležao i spavao, jer mu je mama davala lijekove. Poslije je ona došla s posla i normalno smo s njim sjedile, a onda sam otišla spavati. Probudila sam se u 21 sat i to se sve dogodilo”, priča D. Lj, koja je svjedok brutalnog ubistva.

Ona kaže da je njen očuh spavao u sobi kada je Tereza uzela nož.

“Izbola ga je u krevetu. On se probudio i uspio ustati, sav krvav je došao do dnevne sobe i ona ga je počela još više bosti nožem, a on je uspio oteti joj oštricu iz ruke. Istrčala sam iz kuće i zvala sam brata da hitno dođe i vani sam ga pričekala. Sva sam se tresla, plakala sam. Kada smo se vratili, ona nas nije htjela pustiti u kuću”, prepričala je.

“Bio je mrtav, bez noge”

“Unutra se čula motorna pila. Mi smo joj zaprijetili da ćemo zvati policiju i onda nam je otvorila vrata. Vidjeli smo Srđanovo tijelo, mrtav je bio i bez noge, onako je ležao. Strašno”, ispričala je djevojka.

D. Lj. kaže da je njena majka bila svjesna svog čina, da je to htjela i da je sve detaljno isplanirala.

“Ona je meni unaprijed već pričala šta hoće napraviti, ja sam joj govorila da to ne radi, ali jest… Svađali su se povremeno, prije nekoliko dana su imali veću svađu oko njene ljubomore. On je bio lijen čovjek, a ona je radila i na poslu i kad dođe s posla po kući radi, njoj je to smetalo i željela je da ga se otarasi”, priča D. Lj. i dodaje:









“Ona je duže vreme to planirala, sve je to isplanirala, tako da je to svjesno napravila zato što su stalno imali rasprave, ona njega nije mogla više trpjeti. Mislila je da će se izvući. Rekla mi je da će njega uspavati lijekovima i da će ispod njega staviti neki najlon, kesu, koje je donijela s posla, i da će ga tu zaklati tako da se otarasi tijela, da neće ostati krvi. Rekla je da će ga isjeći na komadiće i da će ga skuhati. Ne znam da li ga je sad kuhala”, rekla je potresena djevojka.

Prvi muž: “Srđan mi se hvalio da ima motorku”

Prvi muž žene koja je počinila zločin kaže da su se razveli prije tri godine. Njega su djeca nazvala dok se u kući odvijao horor.









“Kćerka je bila kod nje i ona je pozvala mog sina i rekla: ‘Mama zaklala Srđana’. Mislili smo da je šala. Sin je otišao i vidio Srđanovu nogu i da on leži na podu. On je prethodno puzio do dnevne sobe, onda ga je ona ubadala po tijelu dok ga nije ubila. Ona je djeci dala po tabletu bensedina, što znači da je bila svjesna. Mala je plakala jer je bila pod stresom kada je vidjela sve to. Odavde smo zvali policiju. Srđan i ja smo se družili, surađivali smo. Hvalio mi se da ima motorku”, priča Ljutić i dodaje da je Tereza imala “žute minute” i dok su bili u braku.

“Htjela me gađati čašom. Nije bila liječena tada, tek je poslije išla kod doktora. Dolazila je kod mene, pa se vrati kod Srđana. On se ljutio kada su naša djeca dolazila kod njega.

Genitalije u loncu

Prema riječima izvora Kurira, policija je u kući Perića zatekla pravi užas.

“Čovjeku su motornom testerom bile odsječene noge, a na peći u loncu je bio odsječeni spolni organ. Krvi je bilo svuda, ona je bila unutra. Nije se opirala hapšenju”, rekao je izvor za Kurir.