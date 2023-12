U krvi je imao 1,4 promila, a na sudu šokirao: Sve je gledala gomila ljudi

“Ne smatram se krivim za kazneno djelo koje mi se stavlja na teret!” To su riječi kojima se danas na Županijskom sudu u Bjelovaru branio 45-godišnji I.K. kojeg se sumnjiči da je u srijedu oko 17:30 sati počinio kazneno djelo teškog ubojstva, odnosno, da je namjerno pregazio svog prijatelja i suborca 53-godišnjeg Stjepana Batkovića.

Naime, on je u 8.55 u pratnji Interventne policije doveden na ispitivanje u Županijsko državno odvjetništvo Bjelovar koje je nakon toga, očekivano, podnijelo zahtjev za određivanjem istražnog zatvora što je sudac istrage prihvatio te mu odredio istražni zatvor po dvije osnove – zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke te opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Naime, mjesto na kojem se sve dogodilo bilo je puno ljudi, od kojih smo s nekima i sami razgovarali, pa postoji opasnot da bi I. K. sa slobode mogao utjecati na svjedoke u Bjelovaru. Također, doznajemo i da mu ovo nije prvi put da pijan vozi, zbog prometnih prekršaja mu je svojedobno oduzeta i vozačka dozvola.

Odveden u Zatvor

I.K. je potom prepraćen u Zatvor u Bjelovaru gdje će čekati ishod daljnjeg postupka.

No, neslužbeno doznajemo da mu okolnosti ne idu na ruku. Podsjetimo, ŽDO je u petak objavilo kako sumnja da je on nakon što ga je pokojni Batković više puta udario drvenom palicom po glavi i tijelu sjeo u automobil, bijeli pick up, te napustio mjesto događaja, vratio se i namjerno velikom silinom udario u Batkovića kako bi mu se osvetio zbog napada. Žrtvi nije bilo spasa, preminuo je na mjestu događaja. Njegovo beživotno tijelo odletjelo je u ogradu obližnje kuće gdje su i dan nakon nezapamćene tragedije bili vidljivi tragovi krvi.

Novost je da je sve to 45-godišnjak učinio pod utjecajem alkohola, što može biti otegotna okolnost na sudu. Tu neslužbenu informaciju potvrdila za Mojportal je glasnogovornica bjelovarsko-bilogorske policije Maja Barbir Grubić.

Podnijeti ćemo adekvatne prijave

No, koliko mu je izmjereno nije nam mogla reći jer, kako kaže, to će biti poznato nakon analize krvi i urina. Zbog toga, rekla nam je, dosad i nisu podnošene prijave zbog činjenja prometnih prekršaja dok je bježao policiji gradom.









“Čim dođu analize, mi ćemo podnijeti adekvatne prijave”, rekla je.









Naši izvori pak tvrde da policija i ŽDO znaju da je njemu prilikom uhićenja izmjerena koncentracija od čak 1,4 promila alkohola u krvi, no to je sporno jer je uhićen tek naknadno, pa će točnu koncentraciju moći znati tek nakon spomenutih analiza. Upravo te će “finese” možda biti odlučujuće na sudu prilikom kvalifikacije teškog kaznenog djela. Kako smo rekli, ŽDO traži da se kazni za teško ubojstvo iz osvete, za što je kazna od najmanje deset do 40 ili čak pedeset godina u ekstremnim situacijama. Branitelji će sigurno pokušati ići na blažu kvalifikaciju – takozvano “obično” ubojstvo ili samo izazivanje prometne nesreće sa smrtnom posljedicom, ako ikako uspiju dokazati da I. K. to nije učinio namjerno.