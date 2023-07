Netrpeljivost raste iz dana u dan: Spaljen još jedan Kuran

Pred iračkim veleposlanstvom u Kopenhagenu manja skupina prosvjednika zapalila je Kuran, svete knjige islama. Ovaj čin mogao bi rezultirati pogoršanjem odnosa među stanovništvom. Naime, skupina naziva Danski patrioti sličan je prosvjed u Kopenhagenu održala prošli tjedan, prenoseći sve uživo na Facebooku.

Members of Danish fascist group desecrate Quran in front of Iraqi embassy in Copenhagen.

Left vid shows an ultranationalist group burning Islamic holy book, following the example of an Iraqi man who set fire to the Quran in Stockholm.





Uproar from Iraq with a mass of furious… pic.twitter.com/k7vkQmh43z

— Mats Nilsson (@mazzenilsson) July 22, 2023