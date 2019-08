U kobnoj hidroelektrani u Platu, u kojoj je poginulo troje ljudi, pronađeno oružje

Autor: Dnevno

Hidroelektranu Dubrovnik u Platu, koja je početkom godine bila poprište velike nesreće, pretražili su pirotehničari i pronašli više eksplozivnih sredstava, od čega su dva bila u samom pogonu, prenosi Dubrovački dnevnik.

“Eksplozivna sredstva iznesena su iz kruga HE Dubrovnik te su deaktivirana, a po mišljenju MUP-a PU Dubrovačko-neretvanske, vjerojatno su zaostala iz razdoblja Domovinskog rata”, rekli su iz HEP-a. Iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske detaljnije su objasnili o kojim se točno sredstvima radi: “U samom pogonu Hidroelektrane Dubrovnik u Platu pronađena je jedna ručna bomba i jedna protupješačka antimagnetna mina”.

Oružje je pronađeno i pored same HE: “Izvan pogona, odnosno u vanjskom krugu hidroelektrane, pronađeno je jedno topničko streljivo, jedna minobacačka mina, jedna protupješadijska potezna mina u raspadnutom stanju, devet komada streljiva u raspadnutom stanju i repni dio minobacačke mine, također u raspadnutom stanju”, objasnila je policija. S obzirom na to da je pirotehnički pregled završen, nastavlja se sanacija HE Dubrovnik te bi, prema tvrdnjama iz HEP-a, trebala biti sigurna za ponovno puštanje u pogon.

Podsjetimo, požar u Hidroelektrani Dubrovnik izbio je 10. siječnja. Bježeći od vatre, život su tada izgubila trojica zaposlenika HEP-a. Tijelo Mate Maškarića pronađeno je u odvodnom kanalu, dok su tijelo Ivice Zvrka pronašli mještani u blizini Cavtata na stijenama. Za trećom žrtvom požara, Davorom Pozniakom, tragalo se tri dana, a pronađen je u sporednoj cijevi odvodnog tunela.