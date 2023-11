U KBC Zagreb stigla još jedna osoba: Ostojić otkrio detalje

Tijekom ponedjeljka su društvenim mrežama počele kružiti poruke u kojima se upozorava ljude da ne piju sokove i vode jednog poznatog proizvođača.

U porukama se spominju navodni slučajevi spaljenog jednjaka i želuca u Osijeku, Rijeci i drugim mjestima. Na žalost, neke od njih pokazale su se točnima. Do 23 sata i 30 minuta potvrđena su četiri slučaja.





23:15 Potvrđen četvrti slučaj

Još jedan, četvrti slučaj potvrdio je bivši ministar Rajko Ostojić, danas predstojnik Zavoda za gastroenterologiju zagrebačkog KBC-a.

“Oko 20 sati zaprimili smo pacijenta. Riječ je o muškoj mlađoj osobi koji je klinički u dobrom stanju, obrada je u tijeku i za sada izgleda klinički dobro”, rekao je Ostojić kako piše dnevnik.hr, dodajući da postoji sumnja da je riječ o trovanju pićem. No, naglasio je da se čeka detaljna obrada.

Neslužbeni izvori iz bolnice pak potvrđuju da je muškarac konzumirao bezalkoholno gazirano piće, vjerojatno vodu, te da je policija obavještena.

22:45 Vjerujem da kolege imaju naznake

Prof. Ernest Meštrović, prodekan zagrebačkog Fakulteta kemijskog inžinjerstva i tehnologije u Otvorenom HRT-a je izjavio da mu je to što se dogodilo “jako čudno”.

“Od ozbiljnih proizvođača očekujemo, a Coca-Cola to jest – da imaju kvalitetan sustav kvalitete koji bi mogao prevenirati ovakve neželjene slučajeve. Trebaju imati rigorozne kontrole kvalitete i one bi trebale utvrditi postojanje kontaminanta koji bi mogao ugroziti zdravlje. Jako je čudno što se ovdje dogodilo”, rekao je.









“Analiza kiselosti vode je gotova za minutu, to rade studenti na prvoj godini fakulteta. Ne može se doznati o kojoj kiselini ili lužini je riječ, ali se može utvrditi je li tekućina opasna po zdravlje”, naglasio je dodavši kako “vjeruje da njegovi kolege već imaju naznake o čemu se radi”.

22.30 Mlinar miče Coca-Colu iz ponude u nekim poslovnicama

U nekim zagrebačkim poslovnicama pekarnice Mlinar danas se nije mogla kupiti Coca-Cola niti proizvodi ove firme. Neslužbeno se u razgovorima s djelatnicima saznaje se kako su dobili naputak da se iz predostrožnosti uklone ti proizvodi.

Situacija je povezana sa slučajem u Rijeci gdje je pacijent pretrpio oštećenje jednjaka i želuca nakon konzumiranja vode Romerqulle u staklenoj boci u ugostiteljskom objektu.

22.00 Stigle fotografije očevida









Stigle su fotografije policije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, gdje je jedan od mladića koji je završio u KBC-u Zagreb kupio Coca Colu.

21.00 Jukić: Neophodno je napraviti analize

U središnjem Dnevniku HTV-a o današnjim događajima govorio je profesor Ante Jukić.

Na pitanje može li to upućivati na kontaminaciju u punionici ili možda nešto drugo, profesor Ante Jukić, dekan Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, rekao je kako se teško može isključiti i jedno i drugo.

Kako kaže, potrebno je napraviti analize i slijediti inspekcijske nalaze.

“Neophodno je napraviti analize u pića i ravnati se rezultatima analiza. To treba napraviti što je prije moguće jer se radi o zdravstvenoj ugrozi i mogu nastupiti ozbiljne posljedice, istaknuo je.

Na pitanje bi li se trebali povući iz prodaje određeni Coca Colini proizvodi, Jukić je rekao kako je to teško, iako se moraju razmotriti i te mjere te da se mora voditi računa i o mogućoj gospodarskoj šteti. S obzirom na to da tvrtka stoji na raspolaganju, treba dogovoriti mjere koje su u suglasnosti sa zakonom.

“Nenamjerno do kontaminacije ne može doći, naglasio je Jukić, te dodao da kada je proizvod provjeren, ne može se isključiti namjerni incident”.

Jukić naglašava kako svi međunarodni standardi za sigurnost hrane propisuju i moguće rizike koji će utjecati na zdravstvenu ispravnost, sukladno s tim postoje sigurnosni sustavi.

“Velike kompanije provode i nadstandarde što se tiče kvalitete”, rekao je.

20.30 Beroša pitali mogu li građani biti sigurni: ‘Najbolje je piti vodu’

Ministar zdravstva Vili Beroš oglasio se o slučajevima konzumacije navodno kontaminirane mineralne vode Romerquelle i drugih gaziranih pića hrvatske Coca Cole.

Nakon što je u riječkoj bolnici ranije hospitalizirana osoba zbog sumnje na kemijsku ozljedu jednjaka zbog konzumacije kontaminirane mineralne vode u jednom kafiću u Rijeci, mediji su večeras izvijestili o dva nova slučaja trovanja, a pacijenti su smješteni u KBC-u Zagreb.

“Prva ozljeda je bila u Rijeci. Tu je riječ o teškim ozljedama, korozivnim. Prati se stanje, on je stabilno”, rekao je. Beroš kaže da je u drugom slučaju stanje stabilno. U trećem slučaju, kaže, riječ je o 38-godišnjaku. Kažu da još ne znaju je li razlog piće.

Upitan je mogu li građani biti sigurni. “Ja to u ovom trenutku ne mogu reći, niti itko može reći. Imamo dva pića u dva grada, punjena u dvije zemlje… Najbolje je piti vodu”, rekao je. “Najozbiljniji je slučaj u Rijeci. U drugom slučaju to nije zabrinjavajuće. A treći je suspektan, to tek treba dokazati”, rekao je.

Na pitanje novinarke zašto se nije ranije upozorilo na opasnost, Beroš odgovara:

“Potrebno je dokazati što je uzrok oštećenja. Uzeti su uzorci prve tekućine i napravljena je analiza. Nije bilo razloga. Priča je potpuno promijenjena kada sus e pojavila dva slučaja u Zagrebu. Uzorci iz Rijeke su upućeni u Zagreb i očekuju se rezultati sutra”, rekao je Beroš.

19.25 Beroš: Obići ću pacijente

“Otići ću posjetiti pacijente u KBC- Zagreb. Ono što mogu reći je da se radi o različitim pićima kod pacijenata u Zagrebu i Rijeci. Radi se o različitim bocama, različite su i zemlje punjenja. To sad sve istražuje policija, sve službe su upogonjene. Na tome radi i državni inspektorat, HZJZ, te se istražuju sve okolnosti. Kad budemo imali neku informaciju onda ćemo obavijestiti javnost o tome da bude upoznata sa svime”, rekao je za 24sata ministar zdravstva Vili Beroš.

19.15 Jedan mladić pušten iz bolnice

Jedan je mladić imao samo blage promjene u vidu crvenila u ždrijelu i stanje mu nije zabrinjavajuće te je nakon obrade pušten kući, javlja Večernji list. Drugi mladić kojem su se javili problemi nakon konzumiranja gaziranog pića trenutno je u obradi. Slučajevi nisu povezani.

19.00 Dva slučaja u Zagrebu

HRT-u je potvrđeno da postoje dva slučaja trovanja, a pacijenti se nalaze u KBC-u Zagreb.

18.20 Analiza uzoraka iz Rijeke u HZJZ-u u Zagrebu

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) u utorak popodne zaprimio je uzorke bezalkoholnog pića koje im je dostavila Sanitarna inspekcija nakon očevida u riječkom kafiću gdje je nedavno došlo do incidenta u kojem je jedna osoba zdravstveno narušena. Rezultati analize bit će proslijeđeni Državnom inspektoratu.

Prema riječima Dubravke Marije Kreković, voditeljice Odjela za zdravstvenu ispravnost hrane u HZJZ-u, preliminarni rezultati se očekuju unutar 24 sata. Zavod će promptno obavijestiti Državni inspektorat o nalazima.

17.30 Još jedan slučaj u Zagrebu

U KBC Zagreb ovog utorka u popodnevnim satima je zaprimljena još jedna osoba zbog sumnje na kemijsko trovanje gaziranim pićem. Trenutno je na odjelu gastroenterologije. Mladić je liječnicima rekao da je popio Coca Colu, javlja Danas.hr.

15.30 Stručnjakinja: ‘Prvo je pravilo kriznog komuniciranja da treba reagirati odmah”

Komunikacijska stručnjakinja Gabrijela Kišiček smatra da je reakcija kompanije zakašnjela.

“Prvo je pravilo kriznog komuniciranja da treba reagirati odmah ili što brže da bi se spriječilo preuveličavanje i sanirala šteta. Ako se ne reagira odmah, onda se na prvu informaciju odmah može dodati druga i sve se može brzo hiperbolizirati i oteti kontroli. Zato je brza reakcija ključna”, rekla je za N1.

Upozorila je i na drugo važno pravilo kriznog komuniciranja.

“U takvim situacijama ljudi žele vidjeti lice čovjeka, a ne čuti priopćenje. I da to lice bude na što višoj poziciji. Često se griješi kada se šalje glasnogovornike ili druge osobe iz ureda za odnose s javnošću, koje javnost percipira samo kao one koji slijede upute nekog s više instance. U kriznim situacijama važno je da se javnosti obrati osoba koja je na što višoj funkciji”, napomenula je Kišiček.

Nekoć se, kaže ona, moglo čekati s objavom takvih priopćenja jer su se vijesti sporije širile. Sada, pak, zbog brzine društvenih mreža treba reagirati što prije. Osim toga, napominje Kišiček, putem društvenih mreža informacije se lakše preuveličavaju, uopćavaju i krivo interpretiraju.

12:30 Oglasili su se iz Coca-Cole i potvrdili da je jedan slučaj povezan s njihovim pićem

“Svjesni smo izoliranog slučaja povezanog s jednom staklenom bočicom Romerquelle Emotion Blueberry Pomegranate 330 ml. Izražavamo našu duboku zabrinutost i nadamo se brzom i potpunom oporavku osobe uključene u ovaj slučaj. U potpunosti smo otvoreni za suradnju sa svim nadležnim tijelima”, objavili su.

11:45 Ministarstvo zdravstva: Ta voda se puni u Austriji

Iz Ministarstva zdravstva kažu kako nisu nadležni u slučaju navodnog trovanja mineralnom vodom “s obzirom na to da je sanitarna inspekcija od 1. travnja 2019. u sastavu Državnog inspektorata i ista je nadležna za provođenje službenih kontrola”.

“Ta voda puni se u Austriji te ju je priznalo njihovo nadležno tijelo”, poručili su za Jutarnji.

10:55 Oglasio se Državni inspektorat

“Sanitarna inspekcija Državnog inspektorata odmah je po zaprimanju obavijesti Policijske uprave primorsko-goranske, Ministarstva unutarnjih poslova, obavila očevid iz svoje nadležnosti. Inspekcijski postupak je u tijeku”, kažu iz DIRH-a.

10:15 Policija: Prije tri dana smo dobili dojavu

Policijska uprava primorsko-goranska objavila je priopćenje u kojem navode da su još prije tri dana dobili dojavu da je osobi pozlilo tijekom konzumacije bezalkoholnog pića u kafiću.

“Policijska uprava primorsko-goranska 4. studenoga ove godine zaprimila je dojavu da je jednoj osobi pozlilo tijekom konzumacije bezalkoholnog pića u jednom od ugostiteljskih objekata u središtu Rijeke te je prevezen u KBC Rijeka radi pružanja odgovarajuće liječničke pomoći. Tijekom dosadašnjeg postupanja policijski službenici obavili su očevid, izuzeli određene predmete te obavili razgovore s više osoba. O svim dosadašnjim saznanjima policija je izvijestila nadležno državno odvjetništvo, kao i nadležni Državni inspektorat radi poduzimanja mjera iz svoje nadležnosti. Utvrđivanje svih relevantnih činjenica vezanih uz ovaj događaj se nastavlja. Napominjemo da osim ovog te jednog događaja iz prethodnog razdoblja, policiji do sada nisu prijavljeni drugi slični događaji”, objavila je policija.

10:00 Oglasio se MUP

“Policija istražuje radi li se o istinitom događaju ili o širenju lažnih vijesti”, rekli su iz MUP-a za 24sata.

Podsjetimo, pokaže li se da su informacije lažne, onaj tko ih je proširio, ali i onaj tko ih širi dalje mogli bi odgovarati za širenje lažnih vijesti za što je predviđena kazna i do 4000 eura i zatvor.

Prema članku 16 (NN 114/22, 47/23) Zakona o prekršajima: Tko izmišlja ili širi lažne vijesti kojima se remeti mir i spokojstvo građana, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 700,00 do 4000,00 eura ili kaznom zatvora do 30 dana.

09:45 KBC Rijeka: Jedna osoba zaprimljena u bolnicu

Iz KBC-u Rijeka kažu kako je jedna osoba zaprimljena na bolnički odjel pod sumnjom na kemijsku ozljedu jednjaka.

“Njezino medicinsko stanje je trenutno stabilno te se nastavljaju indicirani dijagnostičko-terapijski postupci. Odmah tijekom javljanja u Ustanovu i obrade u Objedinjenom bolničkom hitnom prijemu koja je prethodila hospitalizaciji izvršena je prijava nadležnim istražnim organima PU Primorsko – goranskoj, kojima se možete obratiti vezano uz eventualne dodatne informacije”, kažu iz KBC Rijeka.

09:30 Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ potvrdio da analiziraju uzorke

U Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije potvrdili su jutros za Novi list kako im danas na analizu stižu prvi uzorci sokova i mineralne vode renomiranog svjetskog proizvođača. Bočice s pićem uzete su u riječkim kafićima.

Stručnjaci će potom provjeriti njihovu potencijalnu kontaminiranost, nakon panike koja se podigla sinoć kolanjem ogromnog broja SMS i WhatsApp poruka s tvrdnjama da je u riječkoj bolnici zabilježeno nekoliko slučajeva pacijenata s doslovno sprženim jednjacima i želucima.

O svemu će se tijekom današnjeg dana oglasiti i iz PU primorsko-goranske.