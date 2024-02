U katastrofi epskih razmjera više od 100 mrtvih, ali dodaju: ‘Bit će još loših vijesti’

Prema zadnjim podacima najmanje 112 osoba je poginulo, a stotine se vode kao nestale nakon ogromnih šumskih požara koji su zahvatili središnji Čile. Predsjednik Gabriel Boric upozorio je da zemlja prolazi kroz ‘tragediju vrlo velikih razmjera’.

Šumski požari, koji su izbili prije nekoliko dana, prijete obalnim područjima Vina del Mara i Valparaisa, dva turistička grada zapadno od glavnog grada Santiaga, s populacijom od preko milijun stanovnika. Snimke dronom Reutersa u području Vina del Mara prikazuju potpuno izgorjele četvrti, dok stanovnici pretražuju ostatke spaljenih kuća, a ulice su prepune uništenih vozila.

Čileanske vlasti su u najteže pogođenim područjima uvele policijski sat i poslale vojsku kako bi pomogla vatrogascima u suzbijanju požara. Čileanska medicinska služba izvijestila je kako su do sada identificirali 32 mrtva tijela.

