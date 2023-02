‘U JUGOSLAVIJI SU NAM VADILI ZDRAVE ZUBE JER SMO MUSLIMANI!’ Izjava imama iz BiH izazvala burne reakcije: ‘Zato mi sad fali pola zuba’

Autor: Dnevno.hr

Nezim ef. Halilović, rukovoditelj Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u BiH, i čovjek kojeg se često može vidjeti u društvu najužeg vrha SDA, točnije Bakira i Sebije Izetbegović, nedavno je dao izjavu koja je postala viralna na društvenim mrežama.

Na televiziji Hayat govorio je o svom životu, a dotaknuo je jednog detalja kako je percipirao odnos prema vjernicima u bivšoj Jugoslaviji.

“Odnos prema vjerničkim obiteljima, šta to znači? To znači da nam je stomatolog, zubar Stojan, koji je dolazio, Zoran ustvari, koji je dolazio iz Rogatice svakog četvrtka da bi on nama vadio zube. Zdrave zube. Kad zaboli zub koji je malo pokvaren. Mi koji smo bili vezani za džamiju, mi vjerničke obitelji, osim djeca komunista, e sad kakvi su to bili komunisti moji nepismeni Žepljaci, da se tako najjednostavnije izrazim, bili su u partiji. Oni koji su bili u partiji, njihova djeca su imala pravo da se popravljaju zubi, oni su imali posebnu prostoriju, ordinaciju u kojoj su se popravljali zubi. Mi smo samo mogli čuti zvuk tog aparata na kojem se popravljaju zubi, njihovi zubi i zubi nastavnika koji su devedeset posto dolazili iz Srbije, iz Crne Gore, iz Kolašina, najviše su dolazili iz Kolašina. Oni i njihova djeca su popravljali zube. A mene kad god bi zabolio zub ja bih odnio knjižicu, pred’o, otiš’o, čuv’o krave i onda kad krenem u školu odem i izvade mi zdrav zub. Zato sad imam, ustvari fali mi više od pola zuba, jer su mi ti zubi povađeni dok sam još bio u osnovnoj školi”, ispričao je.

Kaže da tek kada je došao u Sarajevo je shvatio da postoji način da se neki zubi i izliječe, prenosi dio intervjua Klix.

“Eto, to je ustvari bio odnos, odnos one države prema muslimanima, prema Bošnjacima“, priča je koju je ispričao Nezim Halilović.

Nezim Muderris Halilović je imam, hatib, te bivši zapovjednik, direktor Vakufske direkcije i rukovoditelj ureda za hadž rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Završio je Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu 1983. godine. Nakon odsluženja vojnog roka upisuje se na Sveučilište Al-Azhar u Kairu gdje je diplomirao 1991. godine na Fakultetu Arapskog jezika – odsjek arapske književnosti.

U razdoblju 1998-2002. godine bio je član glavnog odbora Stranke demokratske akcije. Član Parlamenta Bosne i Hercegovine bio je u razdoblju od 1997. do 1999. godine.