U jednoj regiji aktiviran crveni alarm: Evo kakvo nas vrijeme očekuje danas i sutra

Autor: Dnevno.hr

Snijeg je zabijelio veći dio kopnene Hrvatske. Nakon što je jučer počeo padati, u pojedinim dijelovima zemlje je nastavio tijekom noći i jutra. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) poručuju kako takvo vrijeme neće dugo potrajati.

Tijekom jutra će i dalje biti umjereno do pretežno oblačno. Mjestimično će u unutrašnjosti padati slab snijeg, dok će na moru biti kiše. U Dalmaciji, naročito prema otocima, mogući su pljuskovi i grmljavina. No, već poslijepodne će se razvedriti pa će prevladavati većinom sunčano vrijeme.





Tijekom noći u unutrašnjosti Hrvatske padao je snijeg, pa jutros u nekim mjestima imamo pravi zimski ugođaj. Najviše ga je palo na području Gorskog kotara. Više na https://t.co/7tElXxnRUV, #prognoza pic.twitter.com/rVDb85EuFV — DHMZ (@DHMZ_HR) December 3, 2023

Vjetar će na kopnu biti slab, u istočnim predjelima i umjeren sjeverozapadni. U gorju će zapuhati sjeveroistočnjak, a na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. DHMZ je izdao crveno upozorenje za područje Velebitskog kanala zbog orkanskih udara vjetra. Na Kvarneru, Kvarneriću i u riječkoj regiji na snazi je narančasto upozorenje zbog jakih naleta vjetra.

Najviša dnevna temperatura zraka na kopnu bit će između 1 i 6 stupnjeva. Na moru će biti nešto ugodnije unatoč vjetru, od 9 do 15 stupnjeva.

Novo pogoršanje već sutra

Lijepo vrijeme nastavit će se i u prvom dijelu ponedjeljka. Bit će većinom sunčano, iako je ponegdje u kopnenim predjelima moguća magla. No, to će potrajati do sredine dana kad će sa zapada pristići novo naoblačenje.

U noći na utorak ponovno su moguće oborine; na sjevernom će Jadranu padati kiša, a u gorju snijeg. Vjetar će biti slab, ponegdje na istoku i umjeren jugoistočni. Bura će na obali oslabiti i okrenuti na jugo.









Bit će osjetno hladnije. Jutarnja temperatura na kopnu će biti između -7 i -2, a na moru od -1 do 5 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura će ići od 1 do 5 stupnjeva na kopnu i od 8 do 12 stupnjeva na obali.